'திருடப்படும் மக்கள் தீர்ப்பு; வாய் திறக்காத தேர்தல் ஆணையம்' - ஹரியானா 'வாக்குத் திருட்டு' குறித்து முதல்வர் ஆவேசம்!
வெறுப்பினை மூட்டி, பொய் வாக்குறுதிகளைக் கூறி 2014-ல் ஆட்சிக்கு வந்த பா.ஜ.க.வின் பிளவுவாத அரசியலை மக்கள் இனியும் நம்பத் தயாராக இல்லை என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் பதிவிட்டுள்ளார்.
சென்னை: ''SIR'' என்ற பெயரில் மக்களின் வாக்குரிமையைப் பறிக்கும் சதி என்பதற்கு பீகாரும், இன்று வெளியாகியுள்ள #HaryanaFiles- ம் சான்று என முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரும், நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவருமான ராகுல் காந்தி இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், ஹரியானா தேர்தலில் மிகப்பெரிய முறைகேடு நடந்துள்ளதாக ஆதாரங்களுடன் குற்றம்சாட்டினார். அப்போது ராகுல் காந்தி, ''ஒரு தேசபக்தியுள்ள இந்தியனாகவும், எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும் எனது கடமை என்னவென்றால், நீங்கள் வாழும் உண்மையான உலகத்தை உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவது தான்.
இந்திய இளைஞர்களும், ஹரியானா மக்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை விஷயம் என்னவென்றால், ஹரியானாவில் தேர்தல் நடக்கவில்லை. அது ஒரு பொய், அதை நாங்கள் நிரூபித்துளோம்'' என்றார்.
இந்நிலையில், அது தொடர்பாக ராகுல் காந்தியின் எக்ஸ் பதிவினை மேற்கோள்காட்டிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், ''SIR என்பது மக்களின் வாக்குரிமையைப் பறிக்கும் சதி என்பதற்கு பீகாரும், இன்று வெளியாகியுள்ள #HaryanaFiles-ம் சான்று'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் எக்ஸ் பதிவில், ''அண்மைக்காலமாக பாஜக பெற்று வரும் தேர்தல் வெற்றிகளின் உண்மைத்தன்மை குறித்து மீண்டுமொரு முறை பெரும் ஐயம் எழுகிறது. ஹரியானாவில் நடைபெற்றுள்ள வாக்குத் திருட்டு குறித்து எனது சகோதரரும், மக்களவை எதிர்க் கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி வெளியிட்டுள்ள 'பச்சையான ஆதாரங்கள்' அதிர்ச்சியூட்டுகின்றன.
வெறுப்பினை மூட்டி, பொய் வாக்குறுதிகளைக் கூறி 2014-ல் ஆட்சிக்கு வந்த பா.ஜ.க.வின் பிளவுவாத அரசியலை மக்கள் இனியும் நம்பத் தயாராக இல்லை என்ற நிலை எப்போதோ ஏற்பட்டு விட்டது. ஆகையால் தேர்தலில் முறைகேடுகள் என்பதையெல்லாம் தாண்டி, வாக்காளர் பட்டியலிலேயே அப்பட்டமான அட்டூழியத்தை அரங்கேற்றி, மக்களின் ஜனநாயகத் தீர்ப்பைக் களவாண்டு, இன்று அம்பலப்பட்டு நிற்கிறது. இதன் அடுத்த கட்டம் தான் #SIR என்ற பெயரில் மக்களின் வாக்குரிமையைப் பறிக்கும் சதி என்பதற்கு பீகாரும், இன்று வெளியாகியுள்ள #HaryanaFiles-உமே சான்று.
இவை அனைத்துக்கும் பொறுப்பான தேர்தல் ஆணையம் இத்தனை குற்றச்சாட்டுகள், அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்களோடு முன்வைக்கப்பட்டும் எந்த ஒரு முறையான விளக்கமும் அளிக்காமல் இருப்பது வேதனையளிக்கிறது. மக்களின் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் தேர்தல் ஆணையம் மக்கள் மன்றத்தில் உரிய பதில் சொல்லி, இந்தியாவில் மக்களாட்சி முழுவதும் குழி தோண்டிப் புதைக்கப்படவில்லை என நம்பிக்கையைத் துளிர்க்க வைக்குமா?'' என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.