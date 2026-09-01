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தமிழ்நாட்டின் உயிர்நாடியான மேட்டூர் அணையின் வரலாறு

அணையின் கட்டுமானப் பணிகள், 1925 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 20ஆம் தேதி தொடங்கி, 9 ஆண்டுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று 1934 ஆம் ஆண்டு நிறைவடைந்தன.

மேடடூர் அணை - கோப்புப்படம்
மேடடூர் அணை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 8:01 AM IST

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பெ.மகேந்திரன்

காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணை, செவ்வாய்க்கிழமை (செப்.1) திறக்கப்பட உள்ளது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நேரில் வருகை தந்து, பகல் 12 மணிக்கு அணையின் மதகுகளை திறந்து வைக்க உள்ளார்.

சம்பா சாகுபடிக்காக 45 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிடப்படும். அதன் பிறகு நீர் இருப்பு மற்றும் நீர்வரத்தைப் பொறுத்துத் தொடர்ந்து தண்ணீர் திறக்கப்படும்.

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் தற்போது சுமார் 89 - 90 அடிகளாகவும், அணையின் நீர்வரத்து வினாடிக்கு 11,000 கனஅடியாகவும் உள்ளது. நீர் இருப்பு 41 டி.எம்.சி-யாக உள்ளது. முதலமைச்சரின் வருகையை முன்னிட்டு மேட்டூர் பகுதியில் 4 டி.ஐ.ஜிக்கள் தலைமையில் சுமார் 4,000 போலீஸார் தீவிரப் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

மேட்டூர் அணையில் இருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மாதம் 12ஆம் தேதி பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்படும். ஆனால் இந்த ஆண்டு அணையில் நீர் இருப்பு போதிய அளவு இல்லாததால் நீர் திறக்கப்படவில்லை.

மேட்டூர் அணையின் வரலாறு

மேட்டூர் அணை, தமிழ்நாட்டின் சேலம் மாவட்டத்தில், மேட்டூர் என்னும் ஊரில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ளது. இந்த அணை, ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்காலத்தில், அன்றைய சென்னை மாகாண ஆளுநராக இருந்த சர் ஆர்தர் லாலி என்பவரால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. முதன்மைப் பொறியாளரான கர்னல் டபிள்யூ.எம். எல்லிஸ் என்பவரின் வடிவமைப்பு மற்றும் மேற்பார்வையில் அணை கட்டப்பட்டது. அணையின் கட்டுமானப் பணிகள், 1925 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 20ஆம் தேதி தொடங்கி, 9 ஆண்டுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று 1934 ஆம் ஆண்டு நிறைவடைந்தன.
மேட்டூர் அணையை, அன்றைய சென்னை மாகாண ஆளுநராக இருந்த ஸ்டான்லி பிரபு, 1934 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 2-ஆம் தேதி திறந்து வைத்தார். அவருடைய நினைவாகவே இந்த அணைக்கு 'ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம்' என்றும் பெயரிடப்பட்டது.

மேட்டூர் அணைக்கான தேவை

19-ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில், திருச்சி, தஞ்சாவூரை உள்ளடக்கிய காவிரி டெல்டா பகுதி அடிக்கடி வறட்சியாலும், சில நேரங்களில் கடுமையான வெள்ளத்தாலும் பாதிக்கப்பட்டது. விவசாயத்திற்குத் தேவையான தண்ணீரைச் சேமித்து வைத்து, சீராக விநியோகிக்க ஒரு பிரம்மாண்ட அணை தேவை என்பதை ஆங்கிலேய அரசு உணர்ந்தது. இதற்காக, 1910-ஆம் ஆண்டிலேயே கர்னல் எல்லிஸ் இதற்கான திட்ட வரைவைத் தயாரித்தார்.

இந்த அணையை கட்டுவதற்கு திட்டமிட்டபோது, அன்றைய மைசூர் சமஸ்தானம், அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. தாங்களும் காவிரியின் குறுக்கே அணை கட்டப் போவதாகக் கூறியது. இதனால் இரு மாகாணங்களுக்கும் இடையே பல ஆண்டுகள் பேச்சுவார்த்தை நீடித்தது. இறுதியில், 1924-இல் ஏற்பட்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க காவிரி நீர் ஒப்பந்தத்திற்குப் பிறகே, மேட்டூர் அணையைக் கட்ட மைசூர் அரசு சம்மதித்தது.

மிகப்பெரிய அணை

சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட மிகப்பெரிய கான்கிரீட் மற்றும் கல் கட்டுமான அணை இதுவாகும். இந்த அணையின் கட்டுமானப் பணியில் சுமார் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் இரவு பகலாக ஈடுபட்டனர். அணையைக் கட்டுவதற்காக வெளிமாநிலங்களில் இருந்து பிரத்யேகமாக சிமெண்ட் கொண்டு வரப்பட்டது. கட்டுமானப் பொருட்களைக் கொண்டு செல்லத் தற்காலிகமாக இரயில் பாதைகளும் அமைக்கப்பட்டன.

சூர்க்கி கலவை

மேட்டூர் அணையின் பிரம்மாண்ட சுவர்கள் வெறும் கற்களாலும் சிமெண்ட்டாலும் மட்டுமே கட்டப்படவில்லை. தண்ணீரின் அழுத்தத்தால் அணை உடைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக, சுண்ணாம்பு, கடுக்காய், வெல்லம் மற்றும் சாந்து கலந்த 'சூர்க்கி' கலவையைப் பயன்படுத்திப் பழங்காலத் தொழில்நுட்ப முறைப்படி அணை பலப்படுத்தப்பட்டது. இதனால் தான் 90 ஆண்டுகளைக் கடந்தும் அணை இன்றும் கம்பீரமாக உள்ளது.

ஓரிடத்தில் அணை கட்டப்பட்டால், அங்கு வாழும் மக்கள் வேறு இடத்திற்கு மறுகுடியமர்த்தம் செய்யப்படுவார்கள். அதுபோலவே, 1934 இல் மேட்டூர் அணை கட்டி முடிக்கப்பட்டுத் தண்ணீர் தேக்கப்பட்டபோது, பண்ணவாடி, கோட்டையூர் போன்ற கிராமங்களுடன் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சிவன் கோயிலும், அதன் அருகே இருந்த ஒரு கிறித்தவ தேவாலயமும் நீரில் மூழ்கின. அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் வேறு இடங்களில் குடியமர்த்தப்பட்டனர். இன்றும் அணையின் நீர்மட்டம் 70 அடிக்கும் கீழ் குறையும் போது கோயிலின் பிரம்மாண்ட நந்தி சிலையும், தேவாலயக் கோபுரமும் தண்ணீருக்கு வெளியே முழுமையாகத் தெரியும். அந்த சமயங்களில் மக்கள் பரிசல் மூலம் அங்கு சென்று வழிபட்டு வருகிறார்கள்.

120 அடி உயர அணை

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 120 அடிகளாகும். மொத்தம் 93.4 டி.எம்.சி. தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியும். இந்த அணை சுமார் 1.6 கிலோ மீட்டர் நீளம் கொண்டது. தமிழ்நாட்டின் வாழ்வாதாரமாக விளங்கும் இந்த அணையால், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், திருச்சி, கரூர், ஈரோடு, சேலம் உள்ளிட்ட 12-க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களின் சுமார் 16 லட்சம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. இதனால் மேட்டூர் அணை "தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியத்தின் திறவுகோல்" என்று மேட்டூர் அணை அழைக்கப்படுகிறது.

இத்தகைய சிறப்புகளை பெற்ற மேட்டூர் அணையை முதலமைச்சர் விஜய், பாசன வசதிக்காக திறந்து வைக்கிறார்.

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