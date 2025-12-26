ETV Bharat / state

'திக்..திக்' 90 நிமிடத்தில் தஞ்சை டூ சென்னை: இளைஞரின் உயிரை காப்பாற்றிய மருத்துவர்கள்

சென்னை தனியார் கல்லூரியில் உள்ள ஹெலிபேடில் ஹெலிகாப்டர் இறக்கப்பட்டு, அங்கிருந்து இரண்டு நிமிடங்களில் அமைந்தகரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு இதயம் கொண்டு செல்லப்பட்டது.

ஹெலிகாப்டரில் வந்த இதயம்
ஹெலிகாப்டரில் வந்த இதயம்
Published : December 26, 2025 at 10:03 PM IST

சென்னை: தஞ்சையில் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தவரின் இதயம் ஹெலிகாப்டரில் சென்னைக்கு கொண்டுவரப்பட்டு, இளைஞர் ஒருவருக்கு பொருத்தப்பட்ட சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தஞ்சையை சேர்ந்த 19 வயது இளைஞர் ஒருவர் இன்று காலை நடந்த சாலை விபத்தி சிக்கி மூளைச்சாவு அடைந்தார். இதைத்தொடர்ந்து இளைஞரின் உடல் உறுப்புக்கள் பெற்றோர் சம்மதத்துடன் மாற்று அறுவைச் சிகிச்சைக்காக பெறப்பட்டன. தொடர்ந்து இளைஞரின் இதயம், கண் உள்ளிட்டவை பிற மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பயனாளிகளின் தேவைக்கு ஏற்ப கொடுக்கப்பட்டன.

மேலும், உயிரிழந்த இளைஞரின் இதயம் சென்னையில் இதய மாற்று அறுவைச் சிகிச்சைக்காக தனியார் மறுத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த 33 வயது இளைஞருக்கு வழங்க முடிவெடுக்கப்பட்டது.

அதன்படி தஞ்சையில் இருந்து சென்னைக்கு ஹெலிகாப்டரில் இதயம் கொண்டுவரப்பட்டது. சென்னை தனியார் கல்லூரியில் உள்ள ஹெலிபேடில் ஹெலிகாப்டர் இறக்கப்பட்டு, அங்கிருந்து இரண்டு நிமிடங்களில் அமைந்தகரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு இதயம் கொண்டு செல்லப்பட்டது. தொடர்ந்து மருத்துவர்கள் குழுவினர் தீவிர முயற்சியால் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த இளைஞருக்கு அறுவைச் சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டது.

ஹெலிகாப்டரில் வந்த இதயம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தஞ்சையில் இருந்து 90 நிமிடத்தில் சென்னை மருத்துவமனைக்கு இதயம் கொண்டுவரப்பட்டது. போக்குவரத்து போலீசார், காவல்துறையினர், சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் அறுவைச் சிகிச்சையில் ஈடுபட்ட மருத்துவர்களின் உதவியால் ஒரு இளைஞருக்கு வெற்றிகரமாக இதய மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

