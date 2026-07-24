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கழிவறை அடைப்பை சரி செய்யும் பணியில் மாணவர்களை இறக்கிய அரசுப் பள்ளி தலைமையாசிரியர்

பள்ளி மாணவர்களை கழிவறையை சுத்தம் செய்ய சொன்ன தலைமையாசிரியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பலரும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திருப்பத்தூர் அரசுப் பள்ளி
திருப்பத்தூர் அரசுப் பள்ளி (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 4:22 PM IST

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திருப்பத்தூர்: கேதாண்டப்பட்டியில் உள்ள அரசு பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் செந்தில், அப்பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களை கழிவறையில் ஏற்பட்ட அடைப்பை சரி செய்ய சொல்லி பள்ளம் தோண்ட சொன்ன சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை அடுத்த கேதாண்டப்பட்டி பகுதியில் அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை சுமார் 300க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர்.

இப்பள்ளியின் தலைமையாசிரியராக செந்தில் என்பவர் பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், இப்பள்ளியில் மாணவர்கள் பயன்படுத்தும் கழிவறையில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் அந்த கழிவறையை பயன்படுத்த முடியாமல் மாணவர்கள் அனைவரும் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகி வந்தனர். மேலும், அதிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் ஏற்பட்டது. இதனை சரிசெய்ய அப்பள்ளி மாணவர்களையே கழிவுநீர் வெளியேற பள்ளம் தோண்டும் பணியில் தலைமையாசிரியர் ஈடுபடுத்தியுள்ளார்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த கேதாண்டப்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் கழிவுநீரை வெளியேறுவதற்கு பள்ளம் தோண்டும் பணியில் ஈடுபட்ட பள்ளி மாணவர்களிடம் இச்சம்பவம் குறித்து கேள்வி எழுப்பியபோது, தலைமையாசிரியர் செந்தில் தான் பள்ளம் தோண்டும் வேலையை செய்ய சொன்னதாக மாணவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

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மேலும், இதற்கு முன்பு ஒருமுறையும் இதேபோன்று பள்ளியின் கழிவறையில் அடைப்பு ஏற்பட்டது. அப்போதும் அடைப்பை மாணவர்களாகிய நாங்கள் தான் சரி செய்தோம். அதேபோல் இன்றும் கழிவறை அடைப்பை சரி செய்யும் வேலையையும் நாங்களே செய்கிறோம். வேலையாட்கள் யாரும் வராததால் தலைமையாசிரியர் செந்தில் எங்களை வேலை செய்ய சொன்னார் என்று மாணவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மாணவர்கள் வேலை செய்வதை வீடியோவாக பதிவு செய்த சமூக ஆர்வலர் அதனை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டார். தற்போது, இதுதொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருவதுடன், பொதுமக்களிடையே இச்சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, பள்ளிக்கு படிக்க வரும் மாணவர்களை கழிவறையை சுத்தம் செய்யும் பணியில் அமர்த்திய தலைமையாசிரியர் மீது மாவட்ட நிர்வாகமும், பள்ளிக்கல்வித் துறையும் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பலரும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மேலும் இதுகுறித்து மாவட்ட கல்வி அலுவலர் புண்ணியகோட்டியை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "மாணவர்கள் கழிவுநீரை அகற்ற பள்ளம் தோண்டியது குறித்து பள்ளி தலைமையாசிரியர் செந்தில் உரிய விளக்கம் கேட்டுள்ளதாகவும், அவர் அளிக்கும் விளக்கமும், மாணவர்களிடம் விசாரணை செய்து இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

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அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள்
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