ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் எழுதிக் கொடுப்பதை ஆளுநர் படித்தே தீர வேண்டும்- துரைமுருகன்
ஆளுநர் உரையில் 'ஜோசப் விஜய் வாழ்க' என்று எழுதி இருந்தால் அதையும் ஆளுநர் வாசித்திருப்பார் என்று துரைமுருகன் கிண்டலாக தெரிவித்தார்.
Published : June 18, 2026 at 11:08 PM IST
வேலூர்: ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் எழுதிக் கொடுப்பதைத் தான் ஆளுநர் படிப்பார்; அவர் அதை படித்தே ஆக வேண்டும் என்று திமுக பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.
தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடர் இன்று தொடங்கியது. இதில் மரபுப்படி தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் வி.ஆர்.அர்லேகர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். இந்நிலையில், வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடியில் உள்ள திமுக முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன், செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவரிடம், தமிழக சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில், திமுக அரசுக்கு எதிராகவும், தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் தமிழ்நாடு நன்றாக இருப்பது போன்றும் ஆளுநர் பேசியிருப்பதாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு துரைமுருகன் அளித்த பதில்: "ஆளுநர் உரை என்பது, ஆளுநரே எழுதிக்கொண்டு வந்து படிப்பது அல்ல. அது அவருடைய சரக்கு அல்ல. ஆட்சி நடத்துபவர்கள் எழுதி கொடுத்து, அது ஆளுநர் மாளிகைக்கு சென்று, திருத்தப்பட்டு, அல்லது அப்படியே அங்கீகாரம் பெற்று, அதை அப்படியே படிப்பது தான்.
எனவே அரசை நடத்துபவர்கள் தங்கள் ஆட்சியைப் பற்றி புகழ்ந்துதான் எழுதி இருப்பார்கள். ஆளுநர் அதைப் படித்துத்தான் ஆக வேண்டும், ஆளுநர் படிக்கிறார் அவ்வளவுதான்" என்றார்.
எழுதிக் கொடுத்ததைத்தான் ஆளுநர் படிக்கிறாரா என்று மீண்டும் கேள்வி எழுப்பியபோது, "ஆமாம். அரசு என்ன எழுதி கொடுக்கிறதோ அதை படிக்கிறாரே தவிர, அவர் எதையும் சேர்த்து படிக்கவில்லை" என்றார்.
ஒரு மாத காலத்திலேயே தவெக ஆட்சி சிறப்பாக இருக்கிறது என ஆளுநர் கூறியிருப்பது குறித்து கேட்டதற்கு? "அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன். இன்னும் சொல்லப்போனால் 'ஜோசப் விஜய் வாழ்க' என்று எழுதி இருந்தால் கூட அதையும் ஆளுநர் வாசித்திருப்பார். அதனால ஆளுநர் உரை என்பது, அரசு எழுதிக் கொடுப்பதை தவிர வேற ஒண்றும் இல்ல" என்றார்.
'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் பெயரை 'டிஎன் ஸ்கில்ஸ்' என்று மாற்றி இருக்கிறார்களே என்றும், அந்த திட்டம் தொடர்பான பழைய வீடியோக்களை நீக்கிவிட்டதாக தகவல்கள் வருகிறதே என்று கேட்டதற்கு, "நான் இன்னும் முழுசா படிக்கல. படித்த பிறகு சொல்கிறேன்" என்று துரைமுருகன் பதில் அளித்தார்.