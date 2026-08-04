பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை பார்த்துக்கொண்டு அரசு அமைதியாக இருக்காது- அமைச்சர் அருண் ராஜ்
இந்த அரசில் கொச்சையாக அருவருக்கத்தக்க வகையில் வார்த்தையை பேசிவிட்டு யாரும் கடந்து போக முடியாது என்று அருண் ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 4, 2026 at 11:00 PM IST
சென்னை: பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை பார்த்துக்கொண்டு இந்த அரசு அமைதியாக இருக்காது என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, பொது சுகாதாரம், நோய் தடுப்பு துறை சார்பில் மழைக்கால தொற்று நோய்கள் தடுப்பு முன்னேற்ற நடவடிக்கைகள் குறித்து பல்துறை அலுவலர்களுக்கான ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு மருத்துவமனையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் ஆனந்த், அருண்ராஜ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு டெங்கு விழிப்புணர்வு வாசகங்களை அறிமுகம் செய்தனர்.
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நிகழ்ச்சியில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசுகையில், "நோய் வந்த பிறகு பார்ப்பதை விட, நோய் வரமால் தடுப்பதே முக்கியமானது . மருத்துவத் துறையில் 50 அல்லது 60 ஆண்டுகள் நீங்கள் செய்த வேலையின் கலச்சாரம் வேறு. முதல்வரின் நம்பிக்கைக்கு ஏற்றது போல் உங்கள் கடமையை உணர்ந்து ஒருங்கிணைப்போடு பணியாற்ற வேண்டும். கடந்த காலங்களை விட பொறுப்பை உணர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டால் வடகிழக்கு பருவமழையின் போது நோய் தொற்று இல்லாமல் இருக்கலாம். கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களுடன் உங்கள் மாவட்டகளில் ஒருங்கிணைப்பு கூட்டங்களை நடத்துங்கள். கொசு ஒழிப்பு பணிதான் முக்கியம்" என தெரிவித்தார்.
ஊரக வளர்ச்சி மற்றம் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் பேசும்போது, "கரோனா காலத்தையே பார்த்து விட்டோம். மழைக் காலத்தை பார்க்க முடியாமல் இல்லை. கொசு தொல்லைக்கு மருந்து அடிக்க வேண்டும். மக்கள் அதிகம் இருக்கும் இடங்களில் ப்ளீச்சிங் பவுரையும் பயன்படுத்துங்கள். மழை காலங்களில் மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாத வகையில் நீங்கள் நோய் தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதேபோல், மழை காலங்களில் மின் இணைப்பு பிரச்சனைகள் இல்லாதவாறு செயல்பட வேண்டும். ஏற்கனவே இருப்பவர்கள் சிறப்பாக பணி செய்கிறார்கள். இருப்பினும் கூடுதலாக தன்னார்வலர்களை மழைகால பணிக்கு சேர்த்துக்கொள்ள இருக்கிறோம். மழைகாலத்தை எதிர்கொள்ள ஒற்றுமையுடன் செயல்பட வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
அதனைத் தாெடர்ந்து அமைச்சர் அருண்ராஜ் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "அனைத்து தரப்பினரும், அனைத்து கட்சியினரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் பேச்சை கண்டித்துள்ளனர். பெண்களை பற்றி யாரும் தரக்குறைவாக பேசக்கூடாது என்பதுதான் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு. அதற்கான கடுமையான நடவடிக்கையை இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். சட்டப்பேரவை தொடரில் பங்கேற்க கூடாது என்பதற்காக திட்டமிட்டு அவர் அப்படி பேசினாரா? என்ற சந்தேகம் வருகிறது.
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ஒரு பெண்ணின் பெயரை குறிப்பிட வேண்டும் என்று இல்லை, எந்த பெண்ணாக இருந்தாலும் தவறு தவறுதான். பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை பார்த்துக்கொண்டு இந்த அரசு சும்மா இருக்காது. இந்த அரசில் கொச்சையாக அருவருக்கத்தக்க வகையில் வார்த்தையை பேசிவிட்டு யாரும் கடந்து போக முடியாது. அதுவும் இதுபோன்று முக்கிய பொறுப்பில் இருப்பவர் அப்படி பேச கூடாது. எனவே இதுபோன்ற நடவடிக்கை வலிமையான செய்தியை சொல்லும். பெண்களை இழிவுபடுத்தி பேசுவதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட வேண்டும். அரசியலை அரசியல் ரீதியாக பேச வேண்டும். இது பெண்களை பற்றி இழிவாக பேசுபவர்களுக்கான எச்சரிக்கை" என்றார்.