மின்கட்டணத்தை உயர்த்தும் எண்ணம் அரசுக்கு இல்லை; அமைச்சர் நிர்மல் குமார் திட்டவட்டம்

மின்தடை ஏற்பட்டால், மின்சார வாரியத்தை குறிப்பிட்டு சமூக வலைதளங்களில் பதிவு செய்தால், கண்காணிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 21, 2026 at 10:35 PM IST

சென்னை: மின்கட்டணத்தை உயர்த்தும் எண்ணம் அரசுக்கு இல்லை; எந்தவித மறைமுக டீலிங்கும் இருக்காது என்று மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு மின்வாரிய தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள 230 கேவி ஜிஐஎஸ் துணை மின் நிலையத்தை மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

டான்டிரான்ஸ்கோ கட்டிடத்தின் வலைதளத்தில் நடைபெறும் மின்பரிமாற்ற வசதிகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் அவர் ஆலோசனை நடத்தினார். பின்னர், செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று 10 நாட்களாகின்றன.

மின்சாரத் துறையில் செய்யப்பட வேண்டிய செயல்முறைகள் குறித்து கடந்த சில நாட்களாக ஆய்வு செய்து வருகிறோம். டெண்டர் முறையில் பின்பற்றப்படும் நடைமுறை, நிலக்கரி எங்கிருந்து வாங்கப்படுகிறது என்றெல்லாம் ஆய்வு செய்கிறோம்.

தவறுக், விதிமீறல்கள் கண்டுபிடிக்கப்படும் இடங்களில் உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. எந்தவித முறைகேடுகள் இல்லாமல் லஞ்சமும் இல்லாமல் மின்சாரத் துறை செயல்படும்" என்றார்.
கடந்த சில தினங்களாக ஏற்படும் மின்தடை பற்றிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர், "160-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பல்வேறு காரணங்களால் தோண்டப்பட்ட குழிகள் காரணமாக வயர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றை சீரமைக்கும் பணிகள் நடக்கின்றன.

மின்தடை ஏற்பட்டால், மின்சார வாரியத்தை குறிப்பிட்டு சமூக வலைதளங்களில் பதிவு செய்தால், கண்காணிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது.

அடிப்படையில் இருந்து சரி செய்யும் பணிகள் தொடர்ந்து நடக்கும். டெண்டர் முறைகேடு புகார் காரணமாக சஸ்பென்ட் செய்த நபர் மீது பல குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. இது போன்ற நபர்கள் இந்த வளாகத்திற்குள் வராத அளவுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். டெண்டர் நடைமுறையில் மறைமுக டீலிங் இருக்காது. யாரும் துண்டு சீட்டில் எழுதி குடுத்து செயல்பட முடியாது. டெண்டர் முறைகேடு குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. விசாரணை முடிந்து யார் மீது குற்றம் இருந்தாலும் தவறு செய்திருந்தாலும் முன்னாள் அமைச்சராக இருந்தாலும் தயவு தாட்சண்யம் இல்லாமல் சட்டபடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.

மேலும், "மின்வாரியத்தில் முதல் கட்ட சீரமைப்பு செய்யப்படும். 1 லட்சத்து 40 ஆயிரம் பேர் பணியாற்ற வேண்டிய இடத்தில் 70 ஆயிரம் பேர்தான் பணியாற்றி வருகிறார்கள். தற்போது மின்கட்டணத்தை உயர்த்தும் எண்ணம் அரசுக்கு இல்லை. ஏற்கனவே இருக்கும் நடைமுறையில் மாற்றம் இல்லை. இனிமேல் தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைமை அலுவலகமான இந்த அலுவலகத்தில் எந்த இடைத்தரகருக்கும் வேலை இல்லை.

மின்சாரத் துறையில் தனிநபர்கள் பயலனடையும் வகையில் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இனிமேல், துண்டு சீட்டு இல்லாமல் வெளிப்படையாக பணியிடமாற்றம் இருக்கும்" என்றும் அவர் கூறினார்.

திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் நான் எந்த விதிமீறலும் செய்யவில்லை. அவர்களிடம் நடை சாத்தும் நேரத்தை கேட்டுத்தான் அங்கு சென்றோம் என்றும் அவர் கூறினார்.

