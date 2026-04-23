திருவெறும்பூர் மக்களின் நல்ல தீர்ப்பு மகேசனுக்கு போகும்- அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி நம்பிக்கை
சேவை செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே தமிழ்நாட்டு மக்கள் மதிப்புக் கொடுப்பார்கள் என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 23, 2026 at 4:22 PM IST
திருச்சி: தாய் வீடாக உள்ள திருவெறும்பூர் மக்களின் நல்ல தீர்ப்பு மகேசனுக்கு போகும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
திருச்சி மாவட்டம், வரகனேரி பகுதியில் அமைந்துள்ள டிஎஸ்எம் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடிக்கு தனது மனைவி ஜனனியுடன் வந்து மக்களோடு மக்களாக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளரும், பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சருமான அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தனது வாக்கைச் செலுத்தி ஜனநாயகக் கடமையாற்றினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, "எனது குடும்பத்தோடு வந்து ஜனநாயகக் கடமையை நிறைவேற்றி உள்ளேன். எங்களுக்கு ஒரு தலைவரை சட்டமன்ற உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றால் குரல் கொடுத்தால் மட்டும் போதாது; வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களிக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றோம். நேரம் தாழ்த்தாமல் முதல் கடமையாக வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களிக்க வேண்டும். கடந்த 2016-ல் புதிய அனுபவம்; எந்தவித அனுபவமும் இல்லாமல் முதல் முறையாக போட்டியிட்டபோது, தொகுதி பற்றி எதுவும் தெரியாமல் என்னை எனது இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் அழைத்துச் சென்றனர்.
2021- ஆம் ஆண்டு வாக்குக் கேட்க சென்றபோது சில இடங்களில் என்னை வழிமறித்து இதை செய்து தருகிறேன் என்று சொன்னீர்களே, செய்தீர்களா? என்று உரிமையாகக் கேட்டனர். ஆனால் 2026- ஆம் ஆண்டு வாக்குச்சேகரிப்பின் போது யாரெல்லாம் என்னை வழிமறித்து கேள்வி கேட்டனரோ அவர்களே எனது கையைப் பிடித்து அழைத்துச் சென்று நீங்கள் சொன்னதைச் செய்து கொடுத்தீர்கள் என்று கூறியது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
கடந்த 15 நாட்களில் வாக்குச்சேகரிப்பின் போது 32 மனுக்களைப் பெற்றுள்ளேன். அந்த மனுக்களில் சிலவற்றில் நன்றி கூறியுள்ளனர். மற்ற மனுக்களில் இதை செய்து தாருங்கள் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். மேக்ஸிமம் முடிந்த வரை செய்துள்ளோம். ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் நான் ஒருவனாக இருக்க ஆசைப்பட்டேன்; அதை நிறைவேற்றி இருப்பதாகவே பார்க்கிறேன். மக்கள் தீர்ப்பு; மகேசன் தீர்ப்பு என்று சொல்வதுபோல் எனது தாய் வீடாக உள்ள திருவெறும்பூர் மக்களின் நல்ல தீர்ப்பு மகேசனுக்கு போகும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது.
ஒவ்வொரு இடத்திற்கு செல்லும் போதும் மகிழ்ச்சியான எழுச்சியான வரவேற்புக் கொடுக்கின்றனர், இதற்கு காரணம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் பணி தான். பெண்கள் எந்த இயக்கத்தின் மீது அதிகமான நம்பிக்கை வைக்கிறார்களோ, அந்தக் கட்சி தான் ஆட்சிக்கு வரும் என்பது பொதுவாக நாம் பார்க்கக் கூடியது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த திட்டம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரதிபலித்திருக்கிறது என்பதை கண் கூடாகப் பார்க்க முடிகிறது.
பல கருத்துக் கணிப்புகளைத் தாண்டி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சொன்னது போல் வெல்வோம் 200, படைப்போம் வரலாறு. திருச்சி கிழக்கு தொகுதியைப் பொறுத்தவரை இனிகோ இருதயராஜ் நன்கு அறிந்தவர். தொகுதி மக்களுக்காக சட்டமன்றத்தில் உரையாற்றியுள்ளார். தொகுதியில் எங்கு பிரச்சனை உள்ளது? எப்படி தீர்வுக்கான வேண்டும்? என்பதைப் பார்த்து பார்த்து செய்துக் கொடுத்தவர். தமிழ்நாட்டு மக்கள், சேவை செய்பவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுப்பார்கள்; பணி செய்யவில்லை என்றால் உங்களை மதிக்க மாட்டார்கள். அவரது உழைப்பு அவருக்கு வெற்றியைத் தரும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.