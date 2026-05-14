கட்சியில் இருந்து நீக்கும் அதிகாரம் பொதுச்செயலாளருக்கு உள்ளது - கே.பி.முனுசாமி

தலைமைக் கழகம் அறிவிக்காமல் அதிமுக நிர்வாகிகள் யாரிடமும் கடிதம் வழங்க வேண்டாம் என்று கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கே.பி.முனுசாமி - கோப்புப்படம்
Published : May 14, 2026 at 5:05 PM IST

சென்னை: அதிமுகவின் சட்ட விதிகளின்படி, கட்சிக்கு எதிராக செயல்படுபவர்களின் பதவிகளை பறிப்பதற்கு கட்சியின் பொதுச் செயலாளருக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அதிமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கிரின்வேஸ் சாலையில் உள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் இல்லத்தில், கே.பி.முனுசாமி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "தற்போது சில மாவட்டங்களில் பொதுச் செயலாளரின் பெயரை பயன்படுத்தி அதிமுகவினரிடம் சிலர் கடிதம் பெறுவதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.

தலைமைக் கழகம் அறிவிக்காமல் அதிமுக நிர்வாகிகள், யாரிடமும் கடிதம் வழங்க வேண்டாம் என்று அதிமுக கட்சித் தலைமை சார்பாக கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

அதிமுக கட்சி தலைமை சார்பிலும், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பிலும் இதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

தங்களை நீக்கியது செல்லாது என சி.வி.சண்முகம் கூறியிருக்கிறார். அதிமுகவின் சட்ட விதிகளின்படி கட்சியின் பொதுச் செயலாளருக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கட்சி சட்ட விதிகளின்படி கட்சிக்கு எதிராக செயல்படுபவர்களை கட்சி பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்குவதற்கு பொதுச் செயலாளருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. அதன் அடிப்படையில்தான் கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டவர்களின் கட்சி பதவியை பொதுச் செயலாளர் பறித்துள்ளார்.

சட்டசபையில் நடந்த நிகழ்வுகள் குறித்தும், அதிமுக பொதுச் செயலாளரின் உத்தரவுக்கு எதிராக செயல்பட்டவர்கள் குறித்தும் சபாநாயகரிடமும், ஆளுநரிடமும் கடிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக 47 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, கட்சிக்குள் பிளவு ஏற்பட்டு முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம் ஆகியோர் தலைமையில் ஒரு அணி செயல்பட்டு வருகிறது.

இதையடுத்து சட்டப்பேரவையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தமிழக அரசுக்கு அதிமுகவின் 25 உறுப்பினர்கள் ஆதரவு அளித்தனர். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அணியில் 22 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவெக அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்தனர். அதே நேரத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமியின் உத்தரவை மீறி, சி.வி.சண்முகம் அணியின் 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.

இதையடுத்து, தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 25 பேரையும் மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கி எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டார். இதனால் அதிமுகவின் உட்கட்சி பிரச்சனை மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது.

