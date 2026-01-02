தேர்தல் சுவாரசியம்: தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக இடைத்தேர்தலில் வென்ற எதிர்க்கட்சி! எங்கு, எப்போது?
இடைத்தேர்தல் என்றாலே ஆட்சியில் உள்ளவர்கள் எளிதாக வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற நிலையில், ஒரு எதிர்க்கட்சி முதல்முறையாக விஸ்வரூப வெற்றி அடைந்தது தமிழக அரசியலில் புதிய வரலாறானது.
Published : January 2, 2026 at 6:16 AM IST
தமிழ்நாட்டில் இடைத்தேர்தல் என்றாலே ஆளுங்கட்சி தான் வெற்றிபெறும் என்பது கடந்த கால் நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக எழுதப்படாத விதியாக இருந்து வருகிறது. அதிமுக, திமுக என யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும், இடைத்தேர்தல் என்றாலே ஆட்சியில் உள்ளவர்கள் எளிதாக வெற்றிபெற்று விடுவார்கள். சில நேரங்களில் எதிர்க்கட்சி சார்பில் தேர்தல் புறக்கணிப்பும் நிகழும்.
ஆனால், தமிழ்நாட்டில் அதுவரை ஆட்சியில் அமராத ஒருகட்சி, பலமுறை ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த ஒரு கட்சியை நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் வீழ்த்தியது என்றால், அதை நம்புவது சற்று கடினம் தான். ஆனால், தமிழ்நாட்டை அப்போது ஆண்டுவந்த காங்கிரஸ் கட்சியை, அரசியலில் அப்போதுதான் அடியெடுத்து வைத்து வளர்ந்து வந்த திமுக தட்டித்தூக்கியது.
திருச்செங்கோடு நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல்
1962இல் திருச்செங்கோடு நாடாளுமன்ற தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த சுப்பராயன் வெற்றிப் பெற்றார். இவர் அதே தொகுதியில் 1957ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற மக்களவை பொதுத் தேர்தலிலும் வெற்றி பெற்றிருந்தார். 1962ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற அவர், சில மாதங்களிலேயே மகாராஷ்டிரா மாநில ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார். இதனால் அந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.
அப்போதைய திருச்செங்கோடு மக்களவை தொகுதி ஈரோடு, மொடக்குறிச்சி, கபிலர்மலை, திருச்செங்கோடு, சங்ககிரி, எடப்பாடி ஆகிய ஆறு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது.
இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் செங்கோட கவுண்டரும், திமுக சார்பில் கந்தப்பன் என்பவரும் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர். அப்போதைய ஆளுங்கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கம்யூனிஸ்ட், மாபொசி-யின் தமிழரசு கழகம், ஜனசங்கம், தமிழ் தேசிய கட்சி, சோசலிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்தன. திமுகவுக்கு ராஜாஜியின் சுதந்திரா கட்சி மட்டுமே ஆதரவு கொடுத்தது. இருப்பினும், தேர்தல் முடிவு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கவில்லை. பல ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளர் கந்தப்பன் வென்றார்.
திருவண்ணாமலை சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்
1962இல் நடைபெற்ற தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் திருவண்ணாமலை தொகுதியில் பழனி பிள்ளை போட்டியிட்டு வென்றார். திமுக சார்பில் ப.உ.சண்முகம் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தார். இதில் பழனி பிள்ளை 35,148 வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், திமுக வேட்பாளர் 33,399 வாக்குகளை பெற்று தோல்வி அடைந்தார். ஆனால் 1963இல் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக பழனி பிள்ளை காலமானார். இதனையடுத்து திருவண்ணாமலை தொகுதிக்கு தேர்தல் ஆணையம் இடைத்தேர்தலை அறிவிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
திமுக சார்பில் கடந்த முறை தேர்தலில் தோல்வி அடைந்த ப.உ.சண்முகம் மீண்டும் வேட்பாளராக போட்டியிட்டார். காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பத்ரசாலம் என்பவர் வேட்பாளராக அறவிக்கப்பட்டார். 1962இல் பொதுத்தேர்தலில் திமுகவின் அசூர வளர்ச்சி, அதே ஆண்டு பிற்பகுதியில் நடைபெற்ற திருச்செங்கோடு மக்களவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுகவின் அபார வெற்றி ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்ட அப்போதைய முதல்வர் காமராசர், திருவண்ணாமலை இடைத்தேர்தலில் தீவிர கவனம் செலுத்தினார்.
திருவண்ணாமலை தொகுதியிலேயே தங்கி தனது அமைச்சரவை சகாக்களுடன் இணைந்து வாங்கு சேகரித்தார். மேலும், திருவண்ணாமலை தொகுதிக்கு பல லட்சம் மதிப்பீட்டில் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் கொண்டுவரப்படும் என அறிவித்தார். மேலும், அனைவருக்கும் இலவச கல்வி, சீருடை என பல்வேறு அறிவிப்புக்களையும் வெளியிட்டார்.
திமுக சார்பில் பரப்புரையில் ஈடுபட்ட பேரறிஞர் அண்ணா, 'வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது' என்று தனது பரப்புரையில் அனலை கக்கினார். மேலும் இந்தி திணிப்பும் திமுக பரப்புரையின் முக்கிய அம்சமான நிலையில் தேர்தல் முடிவு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பேரதிர்ச்சியையும், திமுகவுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியையும் அளித்தது.
திருவண்ணாமலை இடைத்தேர்தலில் பொதுத்தேர்தலில் பெற்ற வாக்குகளை விட திமுக அதிகம் பெற்று வென்றது. திமுக வேட்பாளர் ப.உ.சண்முகம் 38,666 வாக்குகளும், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பத்ரசாலம் 37,191 வாக்குகளையும் பெற்றனர். இந்த இடைத்தேர்தல் வெற்றி 1967இல் நடைபெற்ற பொதுத்தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்க அடித்தளமாக அமைந்தது என்றால் அது மிகையல்ல.