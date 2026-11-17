ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்துக்கு நீதி வேண்டும்- குடும்பத்தினர் அமைச்சரிடம் கண்ணீர் கோரிக்கை
"இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோருக்கு நினைவு மண்டபம் அமைக்க வேண்டும். அதனை முதல்வர் விஜய் தூத்துக்குடிக்கு வந்து திறக்க வேண்டும்."
Published : November 17, 2026 at 10:05 PM IST
தூத்துக்குடி: ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று இந்த சம்பவத்தில் தங்களது உறவுகளை இழந்து தவிக்கும் குடும்பத்தினர் அமைச்சர் நிர்மல் குமாரிடம் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்தனர்.
தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தின் அலகு–I மற்றும் II ல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மறுசீரமைப்புப் பணிகளை பார்வையிட்டு, அலகு - 1 இல் (210 மெகா வாட்) பணிகளை மீண்டும் தொடங்கி வைக்க ஏரி சக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இன்று வருகை தந்தார்.
அப்போது, ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூட்டில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். தொடர்ந்து, தமிழக அரசு சார்பில் நிவாரணம் வழங்கியதற்கு அவர்கள் நன்றி கூறிய நிலையில், பல்வேறு கோரிக்கைகளை அமைச்சரிடம் வழங்கினார்கள்.
இதனை தொடர்ந்து, ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழந்த ஸ்னோலின் தாயார் வனிதா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.. அப்போது அவர் கூறுகையில்., "அதிமுக ஆட்சியில் நீதி, நியாயம் நிலைநாட்டப்படவில்லை. திமுக ஆட்சியில் அருணா ஜெகதீசன் ஆணை வந்த பின்பும் அதனை தூங்க (உறக்கம்) வைத்துவிட்டார்கள். தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழக விஜய் ஆட்சியில் நீதி, நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆட்சி மாற்றம் கொண்டு வந்தோம். தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சிக்கு வந்து ஆறு மாதங்கள் ஆகிறது. எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறார்கள்.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அமைச்சர் நிர்மல் குமாரை சந்தித்தோம். எங்களிடம் அவர் முக்கால் மணி நேரம் பேசினார். உங்களின் கண்ணீர் வேதனைக்கு நீதி, நியாயம் கிடைக்கும். நல்ல செய்தி கொண்டு வருவோம் என்றார். அதனடிப்படையில் 25 லட்சம் நிவாரணம் கொடுத்து இருக்கிறார்கள்.
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இந்த சம்பவத்துக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டி 8 வருடம் பயணித்து இருக்கிறோம். எங்களுக்கு செவி கொடுக்க யாரும் அப்போது இல்லை. துப்பாக்கிச் சூட்டிற்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோருக்கு நினைவு மண்டபம் அமைக்க வேண்டும். அதனை முதல்வர் விஜய் தூத்துக்குடிக்கு வந்து திறக்க வேண்டும்" என்றார்.
கார்த்திக் பெற்றோர்களான, முத்துப்பாண்டி முருகேஸ்வரி ஆகியோர் கூறும்போது,"தமிழக முதல்வர் கூடுதலாக 25 லட்சம் நிவாரணம் அளித்தற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உயிரிழந்தவர்களுக்கு நினைவு சின்னம் அமைக்க வேண்டும்.. கொலைக்கு காரணமான 17 பேருக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டும். திமுக, அதிமுக ஆகிய இரு ஆட்சியிலும் நடவடிக்கை இல்லை. தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியில் நியாயம் கிடைக்க வேண்டும்" என்றார்.
ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு தூத்துக்குடி மாவட்ட மக்கள் கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் பாத்திமா பாபு ஆகியோர் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, "அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய அறிக்கைப்படி தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு முழு நிவாரண தொகையை வழங்கி இருக்கிறார்கள். அதற்காக இந்த அரசுக்கு நன்றித் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கடந்த 15 நாட்களுக்கு முன்பு அமைச்சர் நிர்மல் குமாரை சந்தித்தோம். அப்போது, 'எங்கள் ஆட்சி மீது நம்பிக்கை வையுங்கள்' என்றார்.
அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய அறிக்கைப்படி, இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய அதிகாரிகள், வருவாய் துறையினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஸ்டெர்லைட் ஆலை தூத்துக்குடியில் இருப்பது சட்டவிரோதம்.
மேலும், உயிரிழந்தவர்களுக்கு நினைவுச்சின்னம் அமைக்க வேண்டும். உறுதியாக அந்த அம்சத்தை நிறைவேற்றுவார்கள் என்று நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம்" என்றார்கள்.