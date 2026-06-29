போதைப்பொருள் குற்றச்சாட்டில் அமைச்சர் சொல்லும் விளக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது - துரைமுருகன்
அமைச்சர் சரத்குமாரை பதவிநீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி போராடிய திமுக மாணவர் அணியினரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். கைதாவது எங்களுக்கு புதிதல்ல என்று துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.
Published : June 29, 2026 at 4:51 PM IST
சென்னை: போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டில், அமைச்சர் சரத்குமார் கூறும் விளக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று திமுக பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் சரத்குமார், கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஐபிஎல் போட்டியின்போது சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பவுடர் வடிவில் தனது செல்ஃபோனில் வைத்து எதையோ நொறுக்குவது போன்ற காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது. அது போதைப்பொருள்தான் என அமைச்சர் சரத்குமார் மீது எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
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இந்த நிலையில், அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாகவும், அவரை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தியும் திமுக மாணவரணி சார்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த விவகாரம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
அதன் அடிப்படையில் சென்னையில் திமுக மாணவரணி சார்பில் இன்று காலை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானம் எதிரே நடைபெறுவதாக இருந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு காவல்துறையினர் அனுமதி மறுத்தனர்.
ஆனால், திமுக சார்பில் திட்டமிட்டபடி ஆர்ப்பாட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றன. மேடை அமைப்பது, ஸ்பீக்கர் வைப்பது என ஏற்பாடுகள் நடைபெற்ற நிலையில், அப்போது அங்கு வந்த காவல் துறையினர் "போராட்டம் நடத்த அனுமதி இல்லை" என்று கூறி திமுகவினரிடம் ஏற்பாடுகளை நிறுத்துமாறு தெரிவித்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து இருதரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில், அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்த முயன்றதாகக் கூறி 20-க்கும் மேற்பட்ட திமுகவினரை போலீசார் குண்டுகட்டாக கைது செய்தனர்.
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கைது நடவடிக்கை குறித்து சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து தனது கருத்தை பதிவு செய்தார்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசுகையில், "ஒரு அமைச்சர் போதைப்பொருள் சாப்பிட்டதாக பத்திரிகைகளில் செய்தி பார்த்தேன். ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் அமைச்சர் சொல்லும் விளக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அவரை பதவிநீக்கம் செய்ய வேண்டும் என மாணவர்கள் கொதித்து எழுந்திருக்கிறார்கள். அமைச்சரை பதவிநீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி திமுக மாணவர் அணி போரட்டம் நடத்தியது. ஆனால் அவர்களை கைது செய்கிறார்கள். கைதாவது திமுகவுக்கு புதிதல்ல" என்று தெரிவித்தார்.