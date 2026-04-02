ஆயிரம் விளக்கில் களமிறங்கும் வேட்பாளர்கள் - தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?
கடந்த 1977 முதல் 2021 வரை நடைபெற்ற 11 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் திமுக 7 முறையும், அதிமுக 4 முறையும் இத்தொகுதியை கைப்பற்றியுள்ளன.
Published : April 2, 2026 at 10:57 PM IST
- By எஸ். உசேன்
சென்னை: சென்னை நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் அதிக முறை திமுக வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், இந்த முறை யார் வெல்வார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
சென்னையில் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் முக்கியமானதாக கருதப்படும் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில், புனித ஜார்ஜ் பேராலயம், ஆயிரம் விளக்கு பள்ளிவாசல், அண்ணா மேம்பாலம், செம்மொழி பூங்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய இடங்கள் உள்ளன.
நுங்கம்பாக்கம், அமெரிக்க துணைத் தூதரகம், வள்ளுவர் கோட்டம், போயஸ் கார்டன் உள்ளிட்ட பகுதிகளும், தேனாம்பேட்டையில் சில பகுதிகளும் இந்த தொகுதியில் வருகின்றன.
மறைந்த முதல்வர்கள் கருணாநிதி மற்றும் ஜெயலலிதாவின் இல்லங்களும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப. சிதம்பரம், சசிகலா ஆகியோரின் இல்லங்களும் இந்த தொகுதியில்தான் அமைந்துள்ளன. இதற்கு மேலாக, நடிகர் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட பல சினிமா பிரபலங்களும் இந்த தொகுதியில் வசித்து வருகின்றனர்.
ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு முன்பு ஆண் வாக்காளர்கள் 1,16,234 பேர், பெண் வாக்காளர்கள் 1,22,022 பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 118 பேர் என மொத்தம் 2,38,374 பேர் இருந்தனர்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு ஆண் வாக்காளர்கள் 73,500 பேர், பெண் வாக்காளர்கள் 80,343 பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 65 பேரும் என மொத்தம் 1,53,908 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
கடந்த 1977 முதல் 2021 வரை நடைபெற்ற 11 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் திமுக 7 முறையும், அதிமுக 4 முறையும் கைப்பற்றியுள்ளது.
1989 ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில், ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றார். ஆனால் 1991-இல் நடந்த தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளரிடம் அவர் தோல்வியடைந்தார். அதன் பின்னர் 1996, 2001 மற்றும் 2006-இல் நடந்த தேர்தல்களில் தொடர்ந்து மூன்று முறை வெற்றி பெற்று அவர் ஹாட்ரிக் சாதனை படைத்தார்.
2026 தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் பா.வளர்மதி, இதற்கு 2011- ஆம் ஆண்டு இதே தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதுடன் 2016-ல் திமுகவிடம் தோல்வியையும் தழுவினார். 2021 தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் எழிலன் நாகநாதன், பாஜக வேட்பாளர் குஷ்புவை 32,200 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
இந்நிலையில், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் திமுக சார்பில் எழிலன் நாகநாதன் மீண்டும் களமிறங்குகிறார். அதிமுக சார்பில் பா.வளர்மதியும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் களஞ்சியம், தவெக சார்பில் ஜேசிடி பிரபாகர் ஆகியோர் களம் காண்கிறார்கள்.
தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து ஆயிரம் விளக்கு பகுதியைச் சேர்ந்த ஷேக் முகமது என்பவர் கூறுகையில், "எங்கள் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக உள்ளது. அதை சரி செய்ய வேண்டும். பெரிய காய்கறி சந்தையும், மீன் சந்தையும் வேண்டும். மக்கள் எளிதாக பயணிக்க மினி பேருந்துகள் இயக்கப்பட வேண்டும். பெரிய விளையாட்டு மைதானமும் வேண்டும்" என்றார்.
அதேபோல், தொகுதியை சேர்ந்த ஸ்ரீதர் என்பவர் கூறுகையில், "ஆயிரம் விளக்கு மர்கீஸ் கார்டன் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களை ஆக்கிரமிப்பு எனக் கூறி வெகுதூரம் இடம் மாற்றுகின்றனர். இதனால் அவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவது. ஆனால், அதே பகுதியில் உள்ள பெரிய கட்டிடங்களுக்கு எதிராக ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. எனவே, புதிதாக பொறுப்பேற்கும் அரசு ஏழை மக்களை அப்புறப்படுத்தக் கூடாது. போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க வேண்டும். பட்டா இல்லாதவர்களுக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும். அரசு பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமனைகளின் தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும்" என்றார்.
இந்த தொகுதியில் திமுக அதிக முறை வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.