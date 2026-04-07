'வாக்குறுதி மட்டும் போதாது...' எகிறும் எதிர்பார்ப்பு... செங்கல்பட்டில் வெற்றி பெறப்போவது யார்?

போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு; சுங்கச்சாவடி அகற்றம்; வேலைவாய்ப்பு; பொது போக்குவரத்து அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தொகுதி மக்களிடையே அதிகரித்து உள்ளது.

செங்கல்பட்டு சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 7, 2026 at 8:31 PM IST

- BY சுபாஷ் தயாளன்

செங்கல்பட்டு: பரந்து விரிந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி, பெருகியுள்ள தொழிற்சாலைகள், முக்கிய சாலை கட்டமைப்புகளை உள்ளடக்கிய தொகுதியாக உள்ள செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளும், இந்தப் பகுதியை போல் பரந்து விரிந்துள்ளது.

செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதி மாவட்டத்தின் முக்கிய தொகுதியாக உள்ளது. வண்டலூர் முதல் செங்கல்பட்டு வரை பரந்து விரிந்துள்ள நகர்ப்புற வளர்ச்சி பகுதிகளையும், அதைச் சுற்றி வேகமாக வளர்ந்து வரும் குடியிருப்பு பகுதிகளையும் இத்தொகுதி உள்ளடக்கி உள்ளது.

இத்தகைய சூழலில் செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதி அரசியல் களத்தில் மிகுந்த கவனம் ஈர்க்கும் தொகுதியாகவும் உள்ளது. இந்த தொகுதியில் வண்டலூர், மறைமலைநகர், கூடுவாஞ்சேரி, சிங்கப்பெருமாள் கோவில், காட்டாங்குளத்தூர், பரனூர், கிளாம்பாக்கம் உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகள் அடங்கியுள்ளன.

கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தவிர, செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதியில் சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலை, பரனூர் சுங்கச்சாவடி, வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா, கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மூன்று நகராட்சி அலுவலகங்கள், சென்னை, தென் மாவட்டங்களுக்கு இணைப்பாக உள்ள செங்கல்பட்டு ரயில் நிலையம் ஆகியவை முக்கிய அம்சங்கள். மேலும், இந்த தொகுதி தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த பகுதிகளாகவும், ஏரிகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான நீர்நிலைகளை கொண்டதாக திகழ்கிறது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை பொருத்தவரை ஆதி திராவிடர், வன்னியர், முதலியார், யாதவர்கள் உள்ளிட்ட சமூகத்தினர் அதிக அளவில் வசித்து வருகின்றனர். அதே போல இந்துக்கள், கிறிஸ்தவர்கள் இங்கு அதிகம். கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 2,10,518 பேர், பெண் வாக்காளர்கள் 2,17,806 பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 55 பேர் என மொத்தம் 4,28,379 வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.

இப்போது தேர்தல் ஆணையத்தின் எஸ்ஐஆர் பணிக்கு பிறகு இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின் அடிப்படையில், ஆண் வாக்காளர்கள் 1,65,322 பேர், பெண் வாக்காளர்கள் 1,73,854, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 56 என மொத்தம் 3,39,232 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதியில் கடந்த 1952 முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை சுமார் 16 தேர்தல்கள் நடைபெற்றுள்ளன.

திமுக சிட்டிங் எம்எல்ஏ மாற்றம்

இதில் திமுக 7 முறை, அதிமுக 4 முறை, பாமக 2 முறை மற்றும் தேமுதிக, காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் தலா ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும், 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய இரண்டு தேர்தலிலும் திமுக வேட்பாளர் வரலட்சுமி மதுசூதனன் வெற்றி பெற்றார். கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் வரலட்சுமி மதுசூதனன் 1,30,534 வாக்குகள் பெற்றார். இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் கஜா என்கிற கஜேந்திரன் 1,03,908 வாக்குகளை பெற்று இரண்டாம் இடம் பிடித்தார். இந்த நிலையில் செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதியில் சிட்டிங் எம்எல்ஏவாக இருக்கும் வரலட்சுமி மது சூதனனுக்கு திமுக தலைமை இந்த முறை வாய்ப்பு வழங்கவில்லை. அவருக்கு பதிலாக கூடுவாஞ்சேரி நகர மன்ற தலைவராக இருந்த கார்த்திக்கிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுகவில் இந்த முறையும் கஜா என்கிற கஜேந்திரனுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதே போல, தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியில் தியாகு களம் காண்கிறார். நாம் தமிழர் கட்சியில் பெண் வேட்பாளர் அமுதா நம்பி களமிறங்கியுள்ளார். நான்கு கட்சி வேட்பாளர்களும் செங்கல்பட்டு தொகுதியில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதிமுக கூட்டணி, திமுக கூட்டணி என்று இருந்து வந்த செங்கல்பட்டு தொகுதி தேர்தல் களம் விஜயின் தவெகவால் இன்னும் சூடு பிடித்துள்ளது. மேலும், இந்த முறை செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதியில் கடுமையான போட்டி நிலவும் எனவே கூறப்படுகிறது.

செங்கல்பட்டு சட்டமன்றத் தொகுதியில் கிளாம்பாக்கத்தில் புதிய பேருந்து முனையம் வந்துள்ளது. இருந்தாலும், வண்டலூர் முதல் செங்கல்பட்டு வரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு இன்னமும் முழுமையான தீர்வு கிடக்கவில்லை என தொகுதி மக்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.

பரனூர் சுங்கச்சாவடி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பரனூர் சுங்கச்சாவடி பிரச்சனை

இந்த நிலையில், செங்கல்பட்டு சட்டமன்றத் தொகுதியில் உள்ள பிரச்சனைகள் என்னென்ன? தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? என்பதை குறித்து சமூக ஆர்வலர் செங்கை கணேஷ் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பேட்டி அளித்தார். அவர் கூறுகையில், '' செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதியில், சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பரனூர் சுங்கச்சாவடி காலாவதியான சுங்கச்சாவடி என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுங்கச்சாவடி இன்னும் அகற்றப்படவில்லை. அதனை விரைந்து அகற்றி கட்டண கொள்ளையை தடுக்க வேண்டும்.'' என்றார்.

தொடர்ந்து அவர், '' வண்டலூர் முதல் செங்கல்பட்டு வரை சாலை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட போது பயணிகள் நிழற்குடை பேருந்து நிலையங்கள் அகற்றப்பட்டன. அவற்றை மீண்டும் அமைக்கவில்லை. இதனால் பயணிகள் வெயில், மழையில் நின்று அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். எனவே, அகற்றப்பட்ட இடங்களில் உடனடியாக பேருந்து நிலைய நிழற்குடைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

மாவட்ட காவல் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

செங்கை இளைஞர்களுக்கு முன்னுரிமை

தமிழ்நாட்டில் அதிக தொழிற்சாலைகள் கொண்ட தொகுதியாக செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. ஆனால், இந்த தொகுதியில் படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுகிறது. இங்கிருக்கும் இளைஞர்களுக்கு தொழிற்சாலைகளில் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். இதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும். செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை செல்வதால் நெடுந்தூரம் பயணிக்க வேண்டிய வாகனங்கள் சாலை ஓரங்களில் நிறுத்தி ஓய்வெடுப்பதற்கான ஓய்வு இடங்கள் அமைக்க வேண்டும்.

சமூக ஆர்வலர் செங்கை கணேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த தொகுதியில் அதிக அளவில் நவீன நூலகங்களை புதிதாக கட்டி கொடுக்க வேண்டும். செங்கல்பட்டில் இருந்து காஞ்சிபுரம், மாமல்லபுரம், சென்னை புறநகர் பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டிய பேருந்து சேவைகளை அதிகரிக்க வேண்டும். அதே போல, செங்கல்பட்டு சட்டமன்றத் தொகுதியை சுற்றிலும் அதிகப்படியான கல்வி நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் இருப்பதால் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் அரசு மாநகரப் பேருந்துகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. இதனால் பீக் ஹவர்சில் அதிகப்படியான பேருந்துகளை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த அனைத்து கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றித் தருவோம் என வாக்குறுதி தரும் வேட்பாளர்களுக்கு நிச்சயம் செங்கல்பட்டு தொகுதி மக்கள் வாக்களிப்பார்கள். இந்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மக்களிடையே நற்பெயரை பெறுவார்'' என அவர் கூறினார்.

செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதி நகர்ப்புற வளர்ச்சியையும், மக்களின் அடிப்படை தேவைகளையும் உள்ளடக்கிய முக்கிய தொகுதியாக உள்ளது. போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு; சுங்கச்சாவடி அகற்றம்; வேலைவாய்ப்பு; பொது போக்குவரத்து அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தொகுதி மக்களிடையே அதிகரித்து உள்ளது.

தேசிய நெடுஞ்சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், களத்தில் இருக்கும் வேட்பாளர்கள் அளிக்கும் வாக்குறுதிகள் மட்டுமல்லாமல், அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தும் திறன் யாரிடம் உள்ளது? என்பதை வாக்காளர்கள் கவனமாக மதிப்பீடு செய்து வருகின்றனர். இதனால் கடுமையான போட்டி நிலவும் இந்த தேர்தலில் செங்கல்பட்டு மக்கள் எந்த வேட்பாளரை தேர்வு செய்ய போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்தே அடுத்த ஐந்து ஆண்டுக்கான தொகுதியின் வளர்ச்சி நிர்ணயிக்கப்படும்.

