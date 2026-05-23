முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு எதிரான வழக்குகளில் தீவிரம் காட்டும் அமலாக்கத்துறை - அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வழக்கில் அடுத்தது என்ன?
லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் முதன்மை வழக்கின் அடிப்படையில், சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்ற தடைச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத் துறை கடந்த 2020 டிசம்பரில் விசாரணையைத் தொடங்கியது.
Published : May 23, 2026 at 11:43 AM IST
சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீதான வழக்கில் விசாரணை நடத்த அனுமதி கோரி தமிழ்நாடு அரசுக்கு அமலாக்கத் துறை கடிதம் எழுதியுள்ளது.
தமிழகத்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைந்துள்ளது. புதிய அரசு அமைந்த நிலையில் பல்வேறு வழக்குகளை அமலாக்கத் துறை தூசி தட்டி வருகிறது. அந்த வகையில் ஏற்கனவே முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி வேலைக்கு பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரிக்க அனுமதி கோரி தமிழ்நாடு அரசுக்கு அமலாக்கத் துறை கடிதம் எழுதி இருந்தது.
இந்த நிலையில், செந்தில் பாலாஜியை தொடர்ந்து முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீதான வழக்கில் விசாரணை நடத்த அனுமதி கோரி தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளருக்கு அமலாக்கத் துறை கடிதம் எழுதியுள்ளது.
ஜெயலலிதா ஆட்சியில் இருந்த போது கடந்த 2001 முதல் 2006 வரையிலான கால கட்டத்தில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அமைச்சராக பதவி வகித்தார்.
மே 2001 முதல் மே 2002 வரையிலான முதல் ஓராண்டு காலத்திற்கு கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சராக அவர் பதவி வகித்தார். பின்னர், அவரது துறை மாற்றப்பட்டது. 2002 முதல் 2006 வரையிலான மீதமுள்ள ஆட்சிக் காலம் முழுவதும் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சராக அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பதவி வகித்தார்.
அமைச்சராக பதவி வகித்த போது வருமானத்துக்கு அதிகமாக 2 கோடியே 7 லட்சத்து 96 ஆயிரத்து 384 ரூபாய் அளவுக்கு சொத்து சேர்த்ததாக அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு எதிராக 2006 ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப் பதிவு செய்திருந்தது.
லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் அந்த முதன்மை வழக்கின் அடிப்படையில், சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்ற தடைச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத் துறை கடந்த 2020 டிசம்பரில் விசாரணையைத் தொடங்கியது. அப்போது அவர் திமுக ஆட்சியில் மீனவர் நலத்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார்.
இந்த வழக்கு தற்போது நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்த அனுமதி கோரி தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளருக்கு அமலாக்கத் துறை கடிதம் எழுதி உள்ளது.