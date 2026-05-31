பினராயி விஜயன் இல்லத்தில் அமலாக்கத் துறை சோதனை; முதல்வர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்திருக்க வேண்டும் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வருத்தம்

பினராயி விஜயன் இல்லத்தில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனைக்கு முதலமைச்சர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்திருக்க வேண்டும் என்று வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

பாலதண்டாயுதத்தின் படத்திற்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர்கள் மரியாதை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 31, 2026 at 3:56 PM IST

சென்னை: கேரளத்தில் அமலாக்கத்துறை நல்ல பாடத்தைக் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறது என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலத் செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முதுபெரும் தலைவரும், சுதந்திரப் போராட்ட வீரருமான பாலதண்டாயுதத்தின் 53- வது நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகமான சென்னை தி.நகரில் உள்ள பாலன் இல்லத்தில் இன்று (மே 31) நடைபெற்றது. அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் மலர்தூவி மரியாதைச் செலுத்தினார்.

அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "ஆளுநர் மாளிகையில் திருவள்ளுவர் படத்திற்கு காவி உடை அணிவித்தது ஏற்புடையது அல்ல. சட்டத்தின் ஆட்சி முறையை நிலைகுலைய செய்கிறது. சட்டத்தை மதித்து ஆளுநர் நடக்க வேண்டும். தமிழ் பாண்பாடுகளை ஆளுநர் மதித்து நடத்த வேண்டும். அதனை வேறு திசையில் திருப்புவதை சரித்திரம் மதிக்காது. வள்ளுவரை வலது பக்கம் திருப்ப ஆளுநர் முயற்சிக்கக் கூடாது.

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் குதிரைப் பேரம் என்பதை செவியில்கூட கேட்டிராத இயக்கம். அந்த பேரங்களில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. குதிரை பேரம் என்கிற அறமற்ற அரசியலுக்கு நாங்கள் எப்போதும் எதிர்ப்புகளை தெரிவிப்போம். அதில் எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை. திமுக, அதிமுக ஜனநாயக இயக்கம். ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான பாசிச நிலைத்தான் இருக்கக் கூடாது. எங்களை பொறுத்தவரையில் மக்கள் அளித்த தீர்ப்பிற்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும். அடுத்து இன்னொருத் தேர்தல் வரக்கூடாது . இந்தக் காலத்தை பயன்படுத்தி ஆளுநர் அதிகாரத்திற்கு வரக்கூடாது என்பதற்காகத் தான் வெளியில் இருந்து ஆதரவு கொடுக்கிறோம்.

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற கால அவகாசம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் சட்டம்- ஒழுங்கில் கால அவகாசம் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. பெண்கள் மீதான வன்கொடுமைகள், பெண்கள் மீதான பாலியல் வன்முறை, சிறுவர்கள் மீதான பாலியல் தாக்குதல்கள் மீது அரசுத் தீவிரமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதுடன், ஒட்டுமாெத்த சமூகமே இணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

கேரளம் முன்னாள் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் இல்லத்தில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியதை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் கண்டித்திருக்க வேண்டும். அந்த சோதனைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்க வேண்டும். அமலாக்கத்துறை கேரளத்தில் நல்ல பாடத்தை கற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. கம்யூனிஸ்ட்டுகள் இல்லங்களில் எத்தனை முறை சோதனை நடத்தினாலும், வெறும் புத்தகங்கள் மட்டும்தான் கிடைக்கும்" என்று வீரபாண்டியன் கூறினார்.

