தேர்தல் களம்' 2026: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வெற்றி வாகை சூடப்போவது யார்?
Published : April 20, 2026 at 10:54 PM IST
விழுப்புரம்: வட தமிழ்நாட்டின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் தேர்தல் நிலவரம் பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.
தமிழ்நாட்டின் பெரிய மாவட்டங்களில் ஒன்றாக இருந்த தென்னார்க்காடு மாவட்டம், நிர்வாக வசதிக்காக விழுப்புரம், கடலூர் என இரண்டாக 1993-இல் பிரிக்கப்பட்டது. பின்னர், விழுப்புரத்தில் இருந்து கள்ளக்குறிச்சி என்ற புதிய மாவட்டமும் 2019இல் உருவானது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தற்போது செஞ்சி, மயிலம், திண்டிவனம்(தனி), வானூர் (தனி), விழுப்புரம், விக்கிரவாண்டி, திருக்கோயிலூர் ஆகிய 7 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. இந்த மாவட்டத்தில் மொத்தம் 15 லட்சத்து 44 ஆயிரத்து 625 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
மொத்த வாக்காளர்கள்: 15,44,625 பேர்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 7,64, 377 பேர்
பெண் வாக்காளர்கள்: 7,80,042 பேர்
மூன்றாம் பாலினம்: 206 பேர்
யுனெஸ்கோவால் பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்ட செஞ்சிக்கோட்டை இந்த தொகுதியில் அமைந்துள்ளது.
வாக்காளர் விவரம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,19,278 பேர்
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,21,651 பேர்
மூன்றாம் பாலினம்: 28 பேர்
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,40,957
செஞ்சி தொகுதியில் இந்த முறை செஞ்சி மஸ்தான் (திமுக), கணேஷ் குமார் (பாமக), வி.சந்திரசேகரன்(தவெக), கிருஷ்ணன்(நாதக) ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இதுவரை நடந்த தேர்தல்களில் திமுக 9 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும், அதிமுக, பாமக தலா ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை பாமக வேட்பாளர் கணேஷ் குமாருக்கும், செஞ்சி மஸ்தானுக்கும் இடையே கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது.
செஞ்சி சட்டமன்றத் தொகுதி, தொடர்ந்து திமுகவின் கோட்டையாகவே இருந்து வருகிறது. 2011 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் பாமக இருந்தபோது, கணேஷ் குமார் 77,026 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். 2016, 2021 தேர்தல்களில் செஞ்சி மஸ்தான் வெற்றி பெற்றார்.
2021-இல் செஞ்சி மஸ்தான் வெற்றி பெற்ற பிறகு, செஞ்சி மஸ்தானுக்கு சிறுபான்மையினர் நலத் துறை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது. பின்னர், மகன் மற்றும் மருமகன் மீது புகார்கள் வந்ததால் செஞ்சி மஸ்தானின் அமைச்சர் பதவி பறிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் மீண்டும் செஞ்சி மஸ்தான் போட்டியிடுகிறார். அவரை எதிர்த்து பாமக சார்பில் கணேஷ்குமார் நிறுத்தப்பட்டுள்ளார். அத்துடன் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியைச் சேர்ந்த ராசநாயகமும் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார். அவறால் வெற்றி பெற முடியவில்லை என்றாலும் திமுகவின் வாக்குகளை பிரிப்பார் என்றும், மற்றொரு புறம் தவெக வேட்பாளர் வாக்குகளை பிரிப்பார் என்றும் கருதப்படுகிறது.
தொகுதி மக்களின் கோரிக்கை
செஞ்சி கோட்டையை சுற்றுலா மையமாக தமிழக அரசு அதிகாரபூா்வமாக அறிவிக்க வேண்டும். மேல்மலையனூா் ஒன்றியத்தில் அதிக அளவு பனை மரங்கள் இருப்பதால் பனைசாா்ந்த தொழிற்சாலை அமைக்க வேண்டும். அவலூா்பேட்டை ஊராட்சியை, பேரூராட்சியாக உயா்த்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேல்மலையனூரில் விரிவு படுத்தப்பட்ட பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட வேண்டும். திண்டிவனத்தில் இருந்து செஞ்சி வழியாக திருவண்ணாமலைக்கு செல்லும் ரயில்வே திட்டம் கிடப்பில் இருப்பதால் இந்த திட்டத்தை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது தொகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
2. மயிலம் சட்டமன்ற தொகுதி
திண்டிவனம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இருந்து கடந்த 2009-இல் தொகுதி மறுசீரமைப்பின்போது மயிலம் புதிய தொகுதி உருவானது. மயிலம் என்றவுடன் அனைவரின் நினைவுக்கு வருவது முருகன் கோவில். முழுக்க முழுக்க கிராமங்களை உள்ளடக்கிய இந்த தொகுதியில் பிரதான தொழிலாக விவசாயம் உள்ளது.
வாக்காளர்கள் விவரம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,01,237 பேர்
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,01,270 பேர்
மூன்றாம் பாலினம்: 21
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,02,528 பேர்
கள நிலவரம்
இந்த தொகுதியில் 2011இல் அதிமுக வேட்பாளர் நாகராஜனும், 2016இல் திமுக வேட்பாளர் மாசிலாமணியும், 2021இல் பாமக வேட்பாளர் சிவகுமாரும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். இந்த தொகுதியில் வன்னியர் சமூகத்தினர், பட்டியல் சமூகத்தினர், இதர பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினர் கணிசமான அளவில் உள்ளனர்.
2026 தேர்தலில், சிவி.சண்முகம்(அதிமுக), எல். வெங்கடேஷ் (தேமுதிக), ஏ.விஜய் நிரஞ்சன்(தவெக), விஜய் விக்ரம்(நாதக) ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாமக (அன்புமணி) இடம்பெற்றுள்ளதால், வன்னியர் சமூக வாக்குகள் சி.வி.சண்முகத்திற்கு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் மீது பல அவதூறு வழக்குகள் இருப்பதாலும், அவருடைய சர்ச்சை பேச்சு காரணமாகவும் அவருக்கு எதிரான மனநிலையும் உள்ளது.
இந்த தேர்தலில் சிவி சண்முகத்திற்கும், தேமுதிக வேட்பாளர் எல்.வெங்கடேஷுக்கும் இடையே போட்டி மிக கடுமையாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கை
மயிலம் நகரை பேரூராட்சியாக தரம் உயர்த்த வேண்டும்; வீடூர் அணையை சுற்றுலா மையமாக மாற்ற வேண்டும்; கூட்டேரிப்பட்டு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும்; தீயணைப்பு நிலையம், கல்லுாரி ஆகியவை வேண்டும் என இந்த தொகுதி மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கைகள் இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை.
3. திண்டிவனம்(தனி) தொகுதி
வாக்காளர்கள் விவரம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,06,762 பேர்
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,10,846 பேர்
மூன்றாம் பாலினம்: 11 பேர்
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,17,609 பேர்
களநிலவரம்
திண்டிவனம் தொகுதி, அதிமுக செல்வாக்கு பெற்ற தொகுதியாக திகழ்கிறது. கடந்த 5 தேர்தல்களில் 4 முறை அதிமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது. 2016-இல் மட்டும் திமுக 107 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. 2021 தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் அர்ஜுனன் 9,753 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
இந்த முறை திமுக கூட்டணி சார்பில் விசிகவின் வன்னி அரசு, அதிமுக சார்பில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ அர்ஜுனன், தவெக சார்பில் சக்திவேல், நாதக சார்பில் பேச்சிமுத்து ஆகியோர் களமிறங்குகின்றனர். திமுக - அதிமுக இடையே கடும் போட்டி நிலவும் இந்த தொகுதியில், வெற்றியை தீர்மானிப்பதில் வன்னியர் மற்றும் பட்டியலின சமூகத்தினரின் வாக்குகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திண்டிவனத்தில் புதிய பேருந்து நிலையம், சிப்காட் தொழிற்பூங்கா என திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்களால் விசிக வேட்பாளர் வன்னியரசுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கைகள்
திண்டிவனத்தில் காகித தொழிற்சாலை அமைக்க வேண்டும்; மரக்காணத்தில் பாலிடெக்னிக், கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, மரக்காணம் கடற்கரை பகுதியில் விளையாட்டு மையம் மற்றும் நீர் விளையாட்டு சுற்றுலாத் தலம் படகு குழாமுடன் அமைக்க வேண்டும். உப்பு தொழிற்சாலை அமைத்திட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ளன.
4. வானூர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி
வானூர் தொகுதியில் பஞ்சமுக ஸ்ரீஜெயமாருதி ஆஞ்சநேயா கோவில், பழமையான திருவக்கரை தேசிய புதைபடிவ மர பூங்கா, ஆரோவில் சர்வதேச சுற்றுலா நகரம் ஆகியவை உள்ளன. இந்த தொகுதியில் வன்னியர், பட்டியல் சூமகத்தினர், கடலோர மீன்பிடி சமூகங்கள் (OBC) என பல்வேறு சமூகத்தினர் இந்த தொகுதியில் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
வாக்காளர்கள் விவரம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,01,938 பேர்
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,06,038 பேர்
மூன்றாம் பாலினம்: 16 பேர்
மொத்த வாக்காளர்கள்: 207992 பேர்
களநிலவரம்
2001-இல் இருந்தே அதிமுக தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வரும் இந்த தொகுதியில், 2026-இல் திமுக- அதிமுக இடையே சமமான போட்டி நிலவுகிறது. 2021 தேர்தலில் வெற்றி அதிமுக வேட்பாளர் சக்கரபாணிக்குப் பதிலாக முருகன் என்பவருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த முறை விசிக வேட்பாளர் வன்னி அரசுவை 21,727 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சக்கரபாணி தோற்கடித்தார்.
2026 தேர்தலில், கொளதம் திராவிட மணி(திமுக), பி.முருகன்(அதிமுக), ஜி.பி(சுரேஷ்), கரிகாலன்(நாதக) ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் பி.முருகன், எளிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். அதிமுகவின் கொள்கைகளையும், அரசின் சாதனைகளையும் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க 'அம்மா கலைக்குழு' என்ற பெயரில் கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வந்தவர். ஒரு சாதாரணத் தொண்டனாக கட்சியின் அடிமட்டத்திலிருந்து உழைத்தவருக்கு தேர்தலில் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இவர் தன்னை ஒரு 'வேட்பாளராக' பார்க்காமல், மக்களின் ஒருவராக கருதுவதால் மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
நீண்ட கால கோரிக்கை
இந்த தொகுதியில் குடிநீர் பிரச்சனை (உப்புநீர் ஊடுருவல்), வீட்டுப் பட்டா மற்றும் நிலத் தகராறுகள், கடலோர அரிப்பு மற்றும் புயல் சேதம், சீரற்ற மீன்பிடி வருமானம் மற்றும் எரிபொருள் செலவுகள், மோசமான உட்புற சாலைகள் போன்ற பிரச்சனைகள் நீண்டகாலமாக உள்ளன. அந்த பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தரமாக தீர்வு காண வேண்டும் என்பது மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
5. விழுப்புரம் சட்டமன்ற தொகுதி
வாக்காளர்கள் விவரம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,14,742 பேர்
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,20,270 பேர்
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 71
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,35,083 பேர்
களநிலவரம்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விழுப்புரம் தொகுதியை கேட்டு திமுக கூட்டணியிடம் தேமுதிக போராடியது. ஆனால் சிட்டிங் எம்எல்ஏ லட்சுமணன் விட்டுக்கொடுக்கவில்லை. அவரே மீண்டும் போட்டியிகிறார். இந்த தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி 4 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில், சி.வி. சண்முகத்தை 14,868 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் லட்சுமணன் தோற்கடித்தார்.
2026 தேர்தலில் லட்சுமணன்(திமுக), விஜயா சுரேஷ் பாபு (அதிமுக), மோகன்ராஜ் (தவெக), அபிநயா பொன்னிவளவன் (நாதக) ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். தற்போதைய கள நிலவரப்படி அதிமுக திமுக இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
தற்போதைய சூழலில் விழுப்புரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் லட்சுமணன் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கு மணிமண்டபம் மற்றும் பல நலத்திட்ட உதவிகளை செய்து பொதுமக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றவராக இருப்பதால் அவருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தொகுதி மக்களின் கோரிக்கை
விழுப்புரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதால் அதனை தீர்க்க நடவடிக்கை வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அதேபோன்று விழுப்புரம் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் திருட்டு, கொள்ளை, கஞ்சா விற்பனை போன்ற குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெறுவதால் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலை இருப்பதாக மக்கள் கருதுகின்றனர்.
6. விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற தொகுதி
விக்கிரவாண்டி என்ற பெயருக்கு வெற்றி கொண்டவர் என்ற பொருளாக கருதப்படுகிறது. விவசாயிகள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள் அதிகம் உள்ளனர். அரிசி ஆலைகள் பரவலாக இருப்பதால் வாணிபத்திலும் இந்த தொகுதி முக்கிய பங்காற்றுகிறது. விக்கிரவாண்டி பேரூராட்சி 100-க்கும் மேற்பட்ட ஊராட்சிகளை உள்ளடக்கியது.
வாக்காளர்கள் விவரம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,12,050 பேர்
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,15,276 பேர்
மூன்றாம் பாலினம்: 29 பேர்
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,27,355 பேர்
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் திமுக சார்பில் அன்னியூர் சிவா, பாமக சார்பில் சிவக்குமார், நாதக சார்பில் சுபா, தவெக சா்ரபில் விஜய் வடிவேல் என 24 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். இதுவரை 10 தேர்தல்களை சந்தித்த இத்தொகுதியில், திமுகவும் அதிமுகவும் தலா 5 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன.
2021 தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற திமுகவைச் சேர்ந்த புகழேந்தி உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்ததால் 2024-இல் நடந்த இடைத்தேர்தலில் திமுகவின் அன்னியூர் சிவா வெற்றி பெற்றார்.
இந்த தொகுதியில் பட்டியலின மக்கள், இஸ்லாமியர்கள், சிறுபான்மையினர் மக்கள் கணிசமாக வசிப்பதால் அவர்களின் ஆதரவு திமுக வேட்பாளருக்கு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் அன்னியூர் சிவா பெரும்பான்மை பலத்துடன் வெற்றி பெறுவார் என மக்கள் மத்தியில் கூறப்படுகிறது.
அதேசமயம், பாமக வேட்பாளர் சிவக்குமார் நம்பிக்கையுடன் வலம் வந்தாலும், அதிமுகவினர் முழு ஒத்துழைப்பு அளித்தால் மட்டுமே அவருக்கு வெற்றி சாத்தியமாகும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இவர்களுக்கு இடையே தவெக வேட்பாளர் விஜய் வடிவேல் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வருகிறார்.
தொகுதி மக்களின் கோரிக்கைகள்
இந்த தொகுதியில் அதிகம் விவசாயம் நடைபெறுவதால், இங்கு வேளாண் கல்லூரி தொடங்க வேண்டும். அரசு பள்ளிகளின் தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும்; மழையை நம்பி விவசாயம் இருப்பதால் நீர்மேலாண்மையில் போதிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று தொகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இந்த பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர்,
வேலை வாய்ப்புக்காக சென்னை, பெங்களூரு, கோவை, மும்பை போன்ற இடங்களுக்கு செல்வதால், புதிய தொழிற்சாலைகள் தொடங்க வேண்டும் என்றும் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
நெல்லுக்கு அடுத்தபடியாக சவுக்கு சாகுபடி நடைபெற இருப்பதால் காகித தொழிற்சாலையை தொடங்க அரசு முன்வர வேண்டும். தொலைதூர பேருந்துகளை விக்கிரவாண்டியில் நிறுத்த வேண்டும். பம்பை கால்வாய், வராக நதியை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளும் உள்ளன.
7. திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற தொகுதி
திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற தொகுதி, முழுக்க முழுக்க கிராமங்களை உள்ளடக்கிய தொகுதியாகும். உலகளந்தபெருமாள் கோயில், தென்பெண்ணை ஆறு, கபிலர் குன்று என வரலாற்றுப் பக்கங்களில் இடம்பெற்றுள்ள ஊர்களில் திருக்கோவிலூர் தொகுதியும் ஒன்று.
வாக்காளர்கள் விபரம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,17,686 பேர்
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,15,805 பேர்
மூன்றாம் பாலினம்: 27 பேர்
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,33,518 பேர்
களநிலவரம்
2011-ல் தொகுதி சீரமைப்புக்கு பிறகு திருக்கோவிலூர் தொகுதி உருவானது. அப்போது அதிமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றிருந்த தேமுதிக வெற்றி பெற்றது. 2016, 2021 ஆகிய 2 தேர்தல்களிலும் திமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி வெற்றி பெற்றார். சர்ச்சை பேச்சால் அமைச்சர் பதவியை இழந்த பொன்முடிக்கு இந்த முறை திமுக தலைமை தேர்தலில் சீட் கொடுக்காமல் அவருடைய மகன் கௌதம சிகாமணிக்கு வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில், கௌதம சிகாமணி (திமுக), பழனிசாமி (அதிமுக), பரணி பாலாஜி (தவெக),
ஹேமராஜன் (நாதக) ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள்.
இந்த தொகுதியில், சினிமா தியேட்டர், லாரி போக்குவரத்து, அரிசி ஆலை என பல்வேறு தொழில்களை செய்யும் தொழிலதிபர்கள் அதிகம் உள்ளனர். அவர்கள் தங்கள் தொழிலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வார்கள்.
தொகுதி மக்களின் கோரிக்கைகள்
இந்த தொகுதியில் தென்பெண்ணையாற்றை நம்பி வாழும் விவசாயிகள் அதிகம். இங்கு 5 கிலோ மீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணை கட்ட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படவில்லை. இங்கு விளைபொருட்களை பாதுகாக்கக் கூடிய சேமிப்பு கிடங்குகள் இல்லை. விளைபொருள்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்காமல் விவசாயிகள் தவிக்கின்றனர். திருக்கோவிலூரை மையமாக கொண்டு கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை அமைக்க வேண்டும் என்றங கோரிக்கையும் நீண்ட காலமாக உள்ளன. இங்கு தொழிற்சாலைகள் இல்லாததால் இந்த தொகுதியை சேர்ந்த இளைஞர்கள் திருப்பூர், கோவை, ஈரோடு மற்றும் பெங்களூருவுக்கு கூலித் தொழிலாளர்களாக செல்கின்றனர். எனவே தொழிற்சாலைகள் அமைக்க வேண்டும் என்பது தொகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.