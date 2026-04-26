சட்டமன்றத் தேர்தல் ஒரு சடங்கு போல நடைபெற்று முடிந்துள்ளது; கிருஷ்ணசாமி விமர்சனம்

பணப்பட்டுவாடா குறித்து தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கைகள் இல்லை. தேர்தல் ஆணையம் தனது கடமையை செய்ததாக தெரியவில்லை என்று புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி - செய்தியாளர் சந்திப்பு
புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி - செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : April 26, 2026 at 8:43 PM IST

கோவை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஒரு சடங்கு போல நடைபெற்றது என்றும், தேர்தல் ஆணையத்தை மறுசீரமைக்க வேண்டும் என்றும் புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தி உள்ளார்.

புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி, கோவை குனியமுத்தூரில் உள்ள தனது கட்சி அலுவலகமான பொதிகை இல்லத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு இன்று பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், "சட்டமன்ற தேர்தலில் புதிய தமிழகம் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் 61 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டனர். அவர்களுக்கு வாக்களித்த வாக்காளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் ஜனநாயகமா? பணநாயகமா? என்று கேட்கும் அளவுக்கு பணம் வாரி இறைக்கப்பட்டுள்ளது. நான் போட்டியிட்ட ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற தொகுதி உட்பட அனைத்து தொகுதிகளிலும் பணப்பட்டுவாடா செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், பணப் பட்டுவாடா பற்றி தேர்தல் ஆணையம் கண்டுகொள்ளவில்லை. ஏப்ரல் 19-ம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி வரை ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமாக மித மிஞ்சிய அளவில் பணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பண பட்டுவாடாவை தேர்தலின் ஒரு அங்கம் என தேர்தல் ஆணையம் விட்டுவிட்டதா? என தெரியவில்லை. ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி இரவு வேட்பாளர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு பணம் கொடுத்துள்ளார்கள். இப்படி இருந்தால் ஏழை எளியவர்கள் அரசியலுக்கு வர முடியாது.

தேர்தல் என்பது ஒரு சடங்காக தான் நடந்துள்ளது. பணம் உள்ளவர்களுக்காக மட்டுமே தேர்தல் நடத்தப்பட்டது போன்று உள்ளது. இந்த தேர்தலை, அமைதியான தேர்தல் என்று சொல்ல இயலாது. இந்த நாட்டில் ஊழல் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். வரும்காலத்திலாவது தேர்தல் முறைகேடுகளை தடுக்க வேண்டும்.

இந்த தேர்தல், ஜனநாயக தேர்தல் அல்ல. தேர்தல் பறக்கும் படை போதுமானதாக இல்லை. பணப்பட்டுவாடா குறித்து தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கைகள் இல்லை. தேர்தல் ஆணையம் தனது கடமையை செய்ததாக தெரியவில்லை.

ஓட்டு போடுவது மட்டுமே ஜனநாயகம் கிடையாது. எவ்வாறு ஓட்டு போட்டுள்ளார்கள் என்பதையும் பார்க்க வேண்டும். வாக்கு சதவீதம் உயர்ந்ததற்கு பணபட்டுவாடா ஒரு காரணம். வாக்காளர்களை நிர்பந்தம் செய்திருப்பார்கள். தவெக தலைவர் விஜய்யாலும் வாக்கு சதவீதம் அதிகரித்திருக்கலாம். அதுமட்டுமல்ல, வாக்காளர் பட்டியல் தீவிரத் திருத்தமும் வாக்கு சதவீதம் அதிகரித்ததற்கு காரணமாகும்.

தேர்தல் ஆணையத்தை மறு சீரமைக்க வேண்டும் இல்லையென்றால் ஜனநாயகம் படுகுழியில் போகும். தேர்தல் முறையாக நடந்ததா என ஒரு சர்வதேச அமைப்பு சரிபார்க்க வேண்டும். மக்கள் பணம் வாங்கினால் எப்படி குறை சொல்ல முடியும். மக்களின் நிலை, இந்த அளவிற்கு மோசமாக உள்ளது. மக்களை அவ்வளவு வறுமையில் வைத்துள்ளார்கள். 500 ரூபாய்க்கு மண்டியிடும் அளவிற்கு மக்களை தள்ளி அவமானப்படுத்துகிறார்கள்" என்று கிருஷ்ணசாமி கூறினார்.

