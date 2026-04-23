"தேர்தல் களம் மிகவும் சூடாக இருக்கிறது"- முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க.அழகிரி

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க.அழகிரி வாக்களிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 23, 2026 at 3:18 PM IST

மதுரை: "தேர்தல் களம் மிகவும் சூடாக இருக்கிறது, வெயிலும் அதிகமாக இருக்கிறது" என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாகவும், அமைதியான முறையிலும் நடைபெற்று வருகிறது. இளைஞர்கள் முதல் முதியவர்கள் வரை வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர்.

பிற்பகல் 1 மணி நிலவரப்படி தமிழ்நாட்டில் 56.81% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இதில் அதிகபட்சமாக திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 62.97% வாக்குகளும், ஈரோடு மாவட்டத்தில் 61.79% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன. குறைந்தபட்சமாக நீலகிரி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 50.42% வாக்குகளும், திருநெல்வேலி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 50.73% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன. முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு வாக்காளர்கள் இந்த தேர்தலில் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர்.

மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில், கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் பதிவான வாக்குகளைக் காட்டிலும் இந்த தேர்தலில் கூடுதல் வாக்குகள் பதிவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட டிவிஎஸ் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடியில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க.அழகிரி இன்று (ஏப்ரல் 23) தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த மு.க.அழகிரி, "நான் எனது ஜனநாயகக் கடமையை நிறைவேற்றிவிட்டேன். அவ்வளவு தான். தேர்தல் களம் மிகவும் சூடாக இருக்கிறது. வெயிலும் அதிகமாக இருக்கிறது. தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியவில்லை. ஏற்கனவே நான் கூறியுள்ளேன். யார் வேண்டுமானாலும், எப்படி வேண்டுமென்றாலும் ஜெயிக்கலாம்" என்றார்.

17-வது தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மொத்தம் 4,023 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். ஆளுங்கட்சியான திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி, அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது.

இன்று (ஏப்ரல் 23) பதிவாகும் வாக்குகள் வரும் மே 4-ம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகளும் அறிவிக்கப்படவுள்ளது. அதேபோல், கேரளம், புதுச்சேரி, மேற்குவங்கம், அசாம் ஆகிய மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளும் மே 4-ம் தேதி எண்ணப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

