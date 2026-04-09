தேர்தல் ஆணையம் நியாயமாக செயல்பட வேண்டும்; சிபிஐ வீரபாண்டியன் வேண்டுகோள்
இந்தியா கூட்டணியில் சிறு இடைவெளி ஏற்பட்டுள்ளது என்றும், அந்த இடைவெளியை கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் நிரப்பும் என்றும் வீரபாண்டியன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
Published : April 9, 2026 at 8:01 PM IST
வேலூர்: இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சட்டத்தின் அடிப்படையில் நியாயமாக செயல்பட வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், வேலூர் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து இன்று (ஏப்.9) வாக்கு சேகரித்தார்.
முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்காக தொடர்ந்து வாக்கு சேகரிப்பு நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார்.
வேலூர் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு மக்களின் ஆதரவு அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். “தமிழகம் வெல்லும்” என்ற அரசியல் முழக்கம், மாநில உரிமைகளைக் காக்கும் நோக்கத்தைக் கொண்டது என்றும், டெல்லி அரசியலை விட தமிழக நலனுக்கே மக்கள் முக்கியத்துவம் அளிப்பார்கள் என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் சட்டப்படி பாரபட்சமின்றி செயல்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய அவர், அனைத்து அரசியல் தலைவர்களுக்கும் ஒரே விதமான நடைமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார். பிரச்சார கூட்டங்களில், அரசியல் தலைவர்கள் தரக்குறைவான வார்த்தைகளில் பேசுவதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், தனிநபர் குறித்த தாக்குதல்கள் இல்லாத நாகரிக அரசியல் அவசியம் என்றும் குறிப்பிட்டார்.
மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகள் மாநிலங்களின் உரிமைகளை பாதிக்கின்றன என்றும், ஆளுநர் மூலம் இரட்டை ஆட்சி நிலை உருவாக்கப்படுவதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார். ஜனநாயகத்தை காக்கும் பொறுப்பு, அரசியல் கட்சிகளுக்கும் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்தியா கூட்டணியில் சிறு இடைவெளி ஏற்பட்டுள்ளது என்றும், அந்த இடைவெளியை கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் நிரப்பும் என்றும் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்திய அவர், தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணியும், கேரளாவில் இடதுசாரி கூட்டணியும் வெற்றி பெறும் என்று தெரிவித்தார்.
சாதி மற்றும் மதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட அரசியலை மக்கள் ஏற்கமாட்டார்கள் என்றும், ஒற்றுமை மற்றும் நல்லிணக்கத்தை காக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.