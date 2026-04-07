தமிழ்நாட்டில் 'மேஜிக்' செய்யப்போகும் இளம் வாக்காளர்கள்; இறுதி பட்டியல் இதோ!

தமிழ்நாட்டில் 18 முதல் 19 வயதுக்கு உட்பட்ட புதிய வாக்காளர்கள் 14 லட்சத்து 59 ஆயிரத்து 39 பேர் இருப்பதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 7, 2026 at 11:01 PM IST

சென்னை: இறுதி வாக்காளர் பட்டியலுடன் துணைப் பட்டியலை இணைத்து புதிய வாக்காளர் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி தமிழ்நாட்டின் மொத்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை தற்போது 5 கோடியே 73 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 291 ஆகும்.

தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைப்பெற உள்ளது. இதற்காக கடந்தாண்டு நவம்பர் மாதம் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) மேற்கொள்ளப்பட்டது. சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு முன் தமிழ்நாட்டில் 6.41 கோடி வாக்காளர்கள் இருந்த நிலையில், நவம்பரில் நடைபெற்ற எஸ்ஐஆர் பணிக்கு பிறகு அந்த எண்ணிக்கை 5.43 கோடியாக குறைந்தது.

குறிப்பாக, சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு சுமார் 97.37 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன. இதையடுத்து, வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட டிசம்பர் 19 ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 10 ஆம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க, நீக்க மற்றும் திருத்தம் செய்வதற்கான அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க 17.10 லட்சம் பேரும், நீக்கம் செய்ய 1.84 லட்சம் பேரும், திருத்தம் கோரி 5.51 பேரும் என 24.47 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம் வழங்கியிருந்தனர்.

இதையடுத்து கடந்த மாதம் பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் வெளியிட்டார். அதன்படி, எஸ்ஐஆர் பணிகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டின் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 5,67,07,380 ஆக உள்ளது. அதில், ஆண் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 2,77,38,925 ஆகவும், பெண் வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2,89,60,838 ஆகவும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 7,617 பேரும் உள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார்.

மேலும், இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை தமிழக தலைமைத் தேர்தல் வலைத்தளமான https://elections.tn.gov.in பக்கத்தில் பார்க்கலாம் எனவும், 1.1.2026 அன்று 18 வயது பூர்த்தியடைந்த வாக்காளர்கள் தங்களின் பெயரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான தேதிக்கு முன்னர் உள்ள 10 நாட்கள் வரை தொடர்ந்து வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்கலாம் எனவும் அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்திருந்தார்.

அதன்படி வரப்பெற்ற விண்ணப்பங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு கடந்த 6 ஆம் தேதி துணை வாக்காளர் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. இறுதி வாக்காளர் பட்டியலுடன் துணைப் பட்டியலை இணைத்து புதிய வாக்காளர் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது. அதன்படி தமிழகத்தின் மொத்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை தற்போது 5 கோடியே 73 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 291 ஆகும். இது, கடந்த இறுதி வேட்பாளர் பட்டியலைவிட 6 லட்சத்து 35 ஆயிரத்து 911 வாக்காளர்களை கூடுதலாக கொண்டதாக உள்ளது. தற்போதைய புதிய பட்டியலில் உள்ள 5.73 கோடி வாக்காளர்களில் ஆண் வாக்காளர்கள் 2 கோடியே 80 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 658 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 2 கோடியே 93 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 905 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 7,728 பேரும் உள்ளனர்.

  • மொத்த வாக்காளர்களில் 18 முதல் 19 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள்: 14 லட்சத்து 59 ஆயிரத்து 39.
  • 20 முதல் 29 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள்: 1 கோடியே 7 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 457.
  • 30 முதல் 39 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள்: 1 கோடியே 16 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 490.
  • 40 முதல் 49 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள்: 1 கோடியே 19 லட்சத்து 243.
  • 50 முதல் 59 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள்: 1 கோடியே 3 லட்சத்து 83 ஆயிரத்து 934.
  • 60 முதல் 69 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள்: 67 லட்சத்து 69 ஆயிரத்து 737.
  • 70 முதல் 79 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள்: 34 லட்சத்து 35 ஆயிரத்து 639.
  • 80 முதல் 89 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள்: 10 லட்சத்து 62 ஆயிரத்து 752 பேரும் உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
