ETV Bharat / state

சென்னையில் 835 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை - மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி தகவல்

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு சார்பாக அமைக்கப்பட்டிருந்த விளம்பரப் பதாகையில் கையெழுத்திட்டு, 'கையெழுத்து இயக்கத்தை' சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி குமரகுருபரன் தொடங்கி வைத்தார்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 24, 2026 at 5:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னை மாவட்டத்தில் 4,079 வாக்குச்சாவடிகளில் 835 பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன. எனவே இந்த முறை கூடுதல் துணை ராணுவ படை பணி அமர்த்தப்பட இருப்பதாக மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி குமரகுருபரன் தெரிவித்தார்.

வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னை மாவட்டத்தில் 80 சதவீதம் வாக்குப்பதிவை மேற்கொள்ளவதற்கான நடவடிக்கையில் தமிழக தேர்தல் ஆணையம் களமிறங்கியிருக்கின்றது. இதன் அடிப்படையில் சென்னை ரிப்பன் கட்டட வளாகத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி குமரகுருபன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தேர்தல் அதிகாரிகள், மாநகராட்சி பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் என பலர் கலந்துக் கொண்டனர். வாக்களிப்பது குறித்து உறுதிமொழி ஏற்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு விளம்பரப் பதாகையில் கையெழுத்திடுதல் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன.

தொடர்ந்து, சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி குமரகுருபரன் மாநகராட்சி சார்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 'ஃசெல்பி பூத்'-இல் நின்று புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார். வாக்காளர் விழிப்புணர்வு சார்பாக அமைக்கப்பட்டிருந்த விளம்பரப் பதாகையில் கையெழுத்திட்டு 'கையெழுத்து இயக்கத்தை'யும் அவர் தொடங்கி வைத்தார்.

இதைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த குமரகுருபரன், "சென்னையைப் பொருத்தவரை வாக்காளர்கள் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் மாநில அளவில் குறைந்த அளவில் காணப்படுகிறது. அதை மாற்றுவதற்காக பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருன்கிறன. அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை மாநகராட்சி முழுவதும் 'என் வாக்கு, என் உரிமை' என்ற விழிப்புணர்வை மேற்கொண்டு வருகிறோம்" என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: சர்ச்சை பேச்சு வழக்கு - மே 12-ல் நேரில் ஆஜராக பொன்முடிக்கு உத்தரவு

"சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான மின்னணு இயந்திரங்களின் முதல்கட்ட ஆய்வு நடந்து முடிவடைந்துள்ளது. மேலும், சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 4,079 வாக்குச்சாவடிகளில் 835 சாவடிகள் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன. எனவே இம்முறை இந்த வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் துணை ராணுவ படையினர் பணி அமர்த்தப்பட உள்ளனர்" என்றும் குமரகுருபரன் கூறினார்.

தொடர்ந்து, "சென்னையில் உள்ள 16 சட்டமன்ற தொகுதியில் தி-நகர், ஆயிரம் விளக்கு ஆகியவற்றிலேயே குறைந்த அளவு வாக்குப்பதிவு கடந்த காலங்களில் பதிவாகியிருக்கின்றது. அதற்கு அதிக கவனம் செலுத்தி வாக்குப்பதிவு அதிகரிக்கச் செய்வதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். குறிப்பாக, இந்த தேர்தலில் 80 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடத்த அனைத்து நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்" எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CHENNAI CONSTITUENCIES
ADDITIONAL PARAMILITARY FORCES
TN ELECTION
தமிழக தேர்தல் 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.