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EXCLUSIVE: "பரிசீலிப்போம்" - தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுகவின் நிபந்தனை என்ன?

எங்களிடம் எந்த ஆலோசனையும் நடத்தாமலே காங்கிரஸ் எங்களை கைவிட்டு விட்டு தவெகவை ஆதரித்தது என டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் குற்றம்சாட்டினார்.

டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் - கோப்புப்படம்
டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By Amit Agnihotri

Published : July 17, 2026 at 4:59 PM IST

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புதுடெல்லி: தொகுதி மறுவரையறை மசோதா பழைய நிலையில் இருந்தால் திமுக அதை எதிர்க்கும். ஆனால் வேறு ஏதேனும் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தால் அந்த மசோதாவை நாங்கள் பரிசீலிப்போம் என்று அக் கட்சியின் மூத்த தலைவர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் தெரிவித்தார்.

இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்த அவர், "தொகுதி மறுவரையறை மசோதா என்பது தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு எதிராகவும், வட இந்திய மாநிலங்களுக்கு சாதகமாகவும் இருந்தது. இருப்பினும், புதிய மசோதாவில் வேறு ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால் நாங்கள் அதை பரிசீலிப்போம். இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக எங்களுக்கு எந்த தகவலும் இல்லை. இருந்தாலும் மசோதாவின் முழு விவரங்களையும் அறிய காத்திருப்போம்" என்று கூறினார்.

மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருந்த டி.கே.எஸ். இளங்கோவனின் இந்த கருத்துக்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில், ஜூலை 20 முதல் ஆகஸ்ட் 13 வரை நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரில், சர்ச்சைக்குரிய தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு மீண்டும் கொண்டு வர முயற்சிக்கலாம் என்ற தகவல் வெளியான நிலையில் திமுக சார்பில் அவர் இந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக, ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற நீட்டிக்கப்பட்ட பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் போது கடைசி நேரத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை மசோதா, 'இந்தியா' கூட்டணியால் தோற்கடிக்கப்பட்டது. இப்போதும் கூட, மத்திய அரசு இந்த மசோதாவை மீண்டும் கொண்டு வருமா? என்பது குறித்தோ அல்லது அதில் என்னென்ன மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன? என்பது குறித்தோ உறுதிப்படுத்தப்பட்ட எந்த தகவலும் இல்லை.

"மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை 543-லிருந்து 850-ஆக உயர்த்தும் நோக்கில் அமைந்த தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஏப்ரல் மாதத்தில் நாங்கள் தோற்கடித்தோம். அந்த மசோதா, வட இந்திய மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் தென்னிந்திய மாநிலங்கள் பெரும் இழப்பை சந்திக்கும் வகையில் இருந்தது. உதாரணமாக, தமிழ்நாட்டின் மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 39-ல் இருந்து 20 ஆக குறைந்திருக்கும்.

அதே சமயம், ஏற்கெனவே 80 இடங்களை வைத்திருக்கும் உத்தரப்பிரதேசத்திற்கு மேலும் 40 தொகுதிகள் கிடைத்திருக்கும். பழைய முறையானது பழைய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது. கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக மக்கள்தொகையை வெற்றிகரமாகக் கட்டுப்படுத்திய தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு அது மிகப் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும்" என்று இளங்கோவன் கூறினார்.

மக்களவையில் அப்போது நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்ற 528 உறுப்பினர்களில் 298 பேர் ஆதரவாகவும், 230 பேர் எதிர்த்தும் வாக்களித்த நிலையில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை 'இந்தியா' கூட்டணி தோற்கடித்தது. இந்த மசோதா அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்த மசோதாவாக முன் வைக்கப்பட்டதால், இதற்கு மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை தேவைப்பட்டது. ஆனால் எதிர்க்கட்சிகளின் ஒற்றுமையால் அந்த மசோதாவை ஆளுங்கட்சியால் நிறைவேற்ற முடியாமல் போனது.

இருப்பினும், கடந்த சில மாதங்களில் 'இந்தியா' கூட்டணியின் பலம் குறைந்துள்ளது. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் சிவசேனா உத்தவ் கட்சிகளை சேர்ந்த 26 மக்களவை உறுப்பினர்கள் (20 திரிணாமுல் மற்றும் 6 சிவசேனா உத்தவ்) அதிருப்தி அடைந்த நிலையில், வரவிருக்கும் கூட்டத் தொடரில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கக்கூடும்.

திமுகவின் 22 மக்களவை உறுப்பினர்களின் நிலைப்பாடும் இன்னும் தெளிவாக இல்லை. ஏனெனில், ஏப்ரல் மாதத்தில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான 'இந்தியா' கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த இந்த கட்சி, சமீபத்திய சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பிறகு காங்கிரஸுடனான கூட்டணியை முறித்துக் கொண்டது.

சட்டப் பேரவை தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்ட காங்கிரஸ், தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, முதன்முறையாக களமிறங்கிய தவெகவுக்கு ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு அளித்ததுடன், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் தலைமையிலான அமைச்சரவையிலும் இடம் பெற்றுள்ளது.

ஜூலை 20 அன்று தொடங்கும் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடரில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை மத்திய அரசு மீண்டும் கொண்டு வந்தால், அதை எதிர்க்க அனைத்து சக்திகளையும் ஒன்று திரட்டுவதாக காங்கிரஸ் கூறியுள்ளது. காங்கிரஸ் குறிப்பிட்ட அனைத்து சக்திகளில் திமுக உள்ளதா? அன்று நடைபெறவுள்ள 'இந்தியா' கூட்டணி தலைவர்களின் கூட்டத்தில் அந்தக் கட்சி பங்கேற்குமா? இல்லையா? என்ற கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளது. முன்னதாக, ஜூன் 8 அன்று டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்தியா கூட்டணி கூட்டத்தை திமுக புறக்கணித்திருந்தது.

கூட்டணி விவகாரத்தில் திமுகவின் நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்த டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் மறுத்துவிட்டாலும், பாஜக எதிர்ப்பில் திமுக உறுதியாக உள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார்.

இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "இந்தியா கூட்டணி குறித்த எங்கள் நிலைப்பாடு இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. 'இந்தியா' கூட்டணியின் முதல் நோக்கம் பாஜக-வை எதிர்ப்பது தான். திமுகவின் நோக்கமும் பாஜக-வை எதிர்ப்பது தான். பொதுவான பிரச்சினைகளில் பாஜக-வை எதிர்த்து 'இந்தியா' கூட்டணியுடன் நாங்கள் நிற்போம். எங்கள் கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் நாடாளுமன்ற உத்தி குறித்து எம்.பி.க்களுடன் விவாதித்து அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார். எங்கள் உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் அதனை வெளிப்படுத்துவார்கள்" என்றும் கூறினார்.

மேலும் பேசிய அவர், "எங்களிடம் எந்த ஆலோசனையும் நடத்தாமலே காங்கிரஸ் எங்களை கைவிட்டு விட்டு தவெகவை ஆதரித்தது. எங்கள் முன்னாள் கூட்டணி கட்சிகளான இடதுசாரிகள், விசிக மற்றும் ஐயுஎம்எல் ஆகியோர் தவெக ஆதரவு நிலைப்பாடு எடுப்பதற்கு முன் எங்களிடம் கேட்டனர். தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை நாங்கள் தக்க வைக்க முடியாவிட்டாலும், மாநிலத்தில் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக உள்ளோம். நாங்கள் தொடர்ந்து தவெக அரசை விமர்சிப்போம்.

இதே போல், மக்களவையில் எங்களுக்கென தனி இருக்கை வசதிகளை செய்து தருமாறு சபாநாயகரிடம் கோரியுள்ளோம். முன்பு எங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களுடன் அமர்ந்திருந்தனர். ஆனால் இனி அவர்கள் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களுக்கு பின்னால் அமரக் கூடும்" என்றும் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் கூறினார்.

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