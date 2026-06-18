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நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தவெக போராட்டம் நடத்தினால் ஆதரவு - திமுக மாணவரணி அறிவிப்பு

நீட் நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்யுமாறு மத்திய பாஜக அரசை எதிர்த்து தவெக போராட வேண்டும் என்று திமுக மாணவரணி செயலாளர் வீரமணி ஜெயக்குமார் கேட்டுக் கொண்டார்.

திமுக மாணவரணி செயலாளர் வீரமணி ஜெயக்குமார்
திமுக மாணவரணி செயலாளர் வீரமணி ஜெயக்குமார் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 4:01 PM IST

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கோவை: நீட் நுழைவுத் தேர்வுக்கு எதிராக தவெக போராட்டம் நடத்தினால் திமுக ஆதரவு தரும் என்று திமுக மாணவரணி செயலாளர் வீரமணி ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.

கோவையில் நீட் மறுதீர்வுக்கு தயாராகி வந்த அனு கீர்த்தனா (19) என்ற மாணவி நேற்று விபரீத முடிவை தேடி கொண்டார். மாணவியின் உடல் எரியூட்டப்படுவதற்காக ஆத்துப்பாலம் மின்மயானத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அங்கு திமுக மாணவரணி செயலாளர் வீரமணி ஜெயக்குமார், மாணவியின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியதுடன், மாணவியின் பெற்றோருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

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பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் வீரமணி ஜெயக்குமார் பேசுகையில், "நீட் நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று முந்தைய திமுக அரசு, இரண்டு முறை சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அழுத்தம் கொடுத்த போதும், அதனை மத்திய அரசு ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.

பாஜக அரசு இந்த விவகாரத்தில் மீண்டும் ஒரு மாணவியின் உயிரை பறித்துள்ளது. இதனை பாஜகவின் தொடர் கொலைகள் என்று தான் கூற வேண்டும்.

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட மாணவி அனிதா மரணத்தின் போது உதயநிதி ஸ்டாலின் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தினார். ஆனால் பாஜக அரசு செவி சாய்க்கவே இல்லை. பூஜ்ஜியம் எடுத்தாலும் மருத்துவர் ஆகலாம் என்றால், இது தரமான மருத்துவர்களை உருவாக்க நடத்தப்படும் தேர்வா? அல்லது பயிற்சி மையங்கள் நடத்துபவர்களுக்காக நடத்தப்படும் தேர்வா? என்று கேள்வி எழுகிறது.

சமச்சீர் கல்வியே தரமானதாக இருக்கும் போது, மருத்துவப் படிப்புக்கு நீட் நுழைவு தேர்வு நடத்துகிறார்கள். ஆரிய கூட்டம் நம்மை அடிமைப்படுத்தி வைத்ததைப் போலவே மீண்டும் மீண்டும் நம் குழந்தைகளை நீட் தேர்வு காவு வாங்குகிறது.

எனவே நீட் தேர்வை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும். இதுபற்றி வாய் திறக்காத தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு, தமிழக சட்டமன்றத்தில் குரல் கொடுக்க வேண்டும். மத்திய பாஜக அரசை எதிர்த்து தமிழக வெற்றி கழகம் போராட வேண்டும். நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தவெக போராட்டம் நடத்தினால், அதற்கு திமுக தலைவரின் ஒத்துழைப்பும் இருக்கும்.

பாஜக அரசு வணிக நோக்குடன் நீட் தேர்வை நடத்துகிறது. இந்த முறையாவது நீட் தேர்வை கைவிட வேண்டும்" என்றார்.

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கோவையில் நீட் தேர்வுக்கு தயாராகி வந்த மாணவி அனு கீர்த்தனா உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதை அடுத்து அவரது உடல் சிங்காநல்லூர் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து உடலை வாங்க மறுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த பெற்றோர் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினருடன் கோவை தெற்கு வருவாய் கோட்டாட்சியர் மாருதி பிரியா பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

மாணவியின் உயிரிழப்பு குறித்து அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு இருப்பதாகவும், உரிய இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் வாக்குறுதி அளித்தார். அந்த வாக்குறுதியை ஏற்றுக் கொண்டு மாணவி அனுகீர்த்தனாவின் உடலை அவருடைய பெற்றோர், பெற்றுக் கொண்டனர்.

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