ETV Bharat / state

நாங்கள் கேட்ட தொகுதிகளை திமுக தர முன்வந்துள்ளது - திருமாவளவன்

தொகுதிப் பங்கீட்டு ஒப்பந்தத்தை பெறும் தமிமுன் அன்சாரி
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 26, 2026 at 11:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வரும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் தாங்கள் கேட்ட தொகுதிகளை தருவதற்கு திமுக முன்வந்துள்ளதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், திமுக கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீட்டை வேகமாக இறுதி செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தனது நிர்வாகிகளுடன், திமுக தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக் குழுவுடன் கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்.

கூட்டத்திற்குப் பின்னர், செய்தியாளர்களிடம் திருமாவளவன் கூறுகையில், "விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்பது நாளை(மார்ச் 27) முடிவு செய்யப்படும். நாங்கள் கேட்ட தொகுதிகளை திமுக தர முன்வந்துள்ளனர். இன்னும் சில தொகுதிகள் இறுதிசெய்ய வேண்டியுள்ளது. எங்களுக்கு எத்தனை பொதுத் தொகுதிகள் என்பது பேச்சுவார்த்தையில்தான் முடிவாகும். 20-க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகள் கூட்டணியில் உள்ளதால், முடிவு செய்வதில் சின்ன இடைவெளி ஏற்ப்பட்டுள்ளது.

தொகுதிப் பங்கீட்டு ஒப்பந்தத்தை பெறும் கருணாஸ்
எங்கள் கூட்டணியில் உள்ள மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன், மனமுவந்து எங்களோடு களத்தில் நிற்க வேண்டும் என்பது எனது தனிப்பட்ட கருத்து, ஆசை. பதிவு பெற்ற ஒரு கட்சி ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் பங்கேற்க வேண்டும் என்பது தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறை. இந்த சூழலில் எனக்கு தோன்றிய கருத்தை தோழமையோடு முதல்வரிடம் வேண்டுகோளாக முதல்வரிடம் வைத்தேன் அவ்வளவுதான்" திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

4 கட்சிகளுக்கு தலா 1 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு

திமுக கூட்டணியில், நடிகர் கருணாஸின் முக்குலத்தோர் புலிப்படை, கே.கே.செல்வகுமார் தலைமையிலான தமிழர் தேசம் கட்சி, எஸ்டிபிஐ கட்சி, தமிமுன் அன்சாரியின் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி ஆகியவற்றுக்கு தலா ஒரு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 4 கட்சிகளும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுவார்கள்.

தொகுதி ஒதுக்கீடு ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்ட பின்னர் கருணாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, "முக்குலத்தோர் புலிப்படைக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஒரு தொகுதியை வழங்கி உள்ளார். எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவோம் என்பதை முதல்வர் வெளியிடுவார்கள். தேசத்தில் நடக்கும் அசாதாரண சூழ்நிலையில், ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் திட்டங்களை செயல்படுத்திய முதல்வர், மீண்டும் முதல்வராக வர வேண்டும். மக்கள் மகிழ்ச்சியான மனநிலையில் உள்ளனர். எங்களை கூட்டணியில் சேர்த்து எங்களுக்கான தொகுதியை ஒதுக்கிய முதல்வருக்கு நன்றி. நாங்கள் எங்களுக்கு விருப்பமான ஐந்து தொகுதிகள் பட்டியலை வழங்கி உள்ளோம்" என்று அவர் கூறினார்.

மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி கூறுகையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எங்களை வரவேற்று திமுக கூட்டணியில் எங்களுக்கு ஒரு தொகுதியை வழங்கி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளார். எந்த தொகுதி என்பதை நாளை முதல்வர் அறிவிப்பார். முதல்வர் அறிவிக்கின்ற எந்த தொகுதியாக இருந்தாலும் நாங்கள் ஏற்றுக் கொண்டு களம் காண்போம்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

திருமாவளவன்
திமுக கூட்டணி
VCK THIRUMAVALAVAN
DMK ALLIANCE
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.