குழந்தைகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தவெக அரசு இன்னும் தவழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது; கோவை கு.ராமகிருஷ்ணன் விமர்சனம்
திமுக அரசை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் குறை கூறி, பல்வேறு வாக்குறுதிகளை கொடுத்து ஆட்சிக்கு வந்த தவெக அரசு, ஒன்றைக் கூட நிறைவேற்ற முடியாத நிலையில் உள்ளது என்று கோவை கு.ராமகிருஷ்ணன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : May 31, 2026 at 4:03 PM IST
மயிலாடுதுறை: தமிழகத்தில் ஆளும் தவெக அரசு, குழந்தைகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு; அது இன்னும் தவழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது என்று தந்தை பெரியார் திராவிட கழக பொதுச் செயலாளர் கோவை கு.ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழியில் காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டும் கர்நாடக அரசைக் கண்டித்து, தந்தை பெரியார் திராவிட கழகத்தினர் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில், கலந்து கொண்ட பின், தந்தை பெரியார் திராவிட கழக பொதுச் செயலாளர் கோவை கு. ராமகிருஷ்ணன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கர்நாடக அரசு மேகதாது என்ற இடத்தில் அணையைக் கட்டி வருகிறது. இந்த அணையைக் கட்டினால் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் காவிரிநீர் முழுமையாக பாதிக்கப்படும். இந்த நிலையில் மேகதாது அணையை கட்டுகிற கர்நாடகா அரசை மத்தியில் ஆளும் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு தடுத்து நிறுத்தவில்லை.
|இதையும் படிங்க.. ஆளுநர் சர்வாதிகாரி போல் நடந்து கொள்கிறார் - வைகோ கண்டனம்
தமிழ்நாடு அரசும், உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து கர்நாடகத்தின் இந்த முயற்சியை தடுத்து நிறுத்தும் அதிரடி நடவடிக்கையை இன்னும் மேற்கொள்ளவில்லை. கர்நாடக அரசின் அணை கட்டும் பணி தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதைக் கண்டித்து தந்தை பெரியார் திராவிட கழகத்தின் சார்பில் சீர்காழியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறோம்.
கர்நாட அரசு காவிரியில் அணை கட்டும்போது நம் உரிமைகள் மறுக்கப்படும். நதிநீர் பகிர்வை பொறுத்தவரை கடைமடையில் இருப்பவர்களுக்குத்தான் முழு உரிமை உண்டு. ஆனால், அதைப்பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல் கர்நாடகாவில் ஆளும் காங்கிரஸ் அரசை, மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு கூட தடுத்து நிறுத்த முன்வரவில்லை.
தேசியம் பேசும் காங்கிரஸ் அரசு, கர்நாடகாவில் அணை கட்டுகிறது. தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ், ஆட்சியில் பங்கெடுத்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆனால் தமிழ்நாட்டு மக்களை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படவில்லை. காவிரியில் அணை கட்டுவதை தடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, நாங்கள் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறோம்.
சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது தவெக தலைவர் விஜய் ஏராளமான வாக்குறுதிகளை கொடுத்தார். விவசாயிகளுக்கு முழு கடனையும் தள்ளுபடி செய்வோம் என்று அறிவித்தார். அப்போது ஆட்சியில் இருந்த திமுக அரசை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் குறை கூறி அவர்களை விட நாங்கள் இதை செய்வோம் அதைச் செய்வோம் என்று என்று வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள். ஆனால், மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளில் ஒன்றைக் கூட செய்ய முடியாத நிலையில், விவசாயிகளுக்கான நிவாரணத்தைக் கூட அதிகபட்சமாக 50 ஆயிரம் ரூபாயை தள்ளுபடி செய்வதாக தவெக அரசு அறிவித்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க.. ஆளுநர் மாளிகையில் காவி வண்ணத்தில் வள்ளுவர் படம்; திருமுருகன் காந்தி தலைமையில் போராட்டம்
நிலத்தை ஏக்கர் கணக்கில் அளவிடாமல் 50 ஆயிரம் ரூபாய் மட்டும் தள்ளுபடி என்று தவெக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதனால் இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் விவசாயிகள் மிகுந்த ஏமாற்றத்திற்கு ஆளாகி உள்ளனர். ஒவ்வொரு விவசாயியும் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறார். ஆளும் தவெக அரசு குழந்தைகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு. இது இன்னும் தவழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. எப்போது எழுந்து நடக்கும் என்று தெரியவில்லை" என்றார்.