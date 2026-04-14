தமிழ்நாட்டிற்கும் டெல்லிக்கும் நடக்கும் ஜனநாயகப் போர்தான் இந்த தேர்தல்; முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்திருந்தால் தொகுதி மறுவரையறை போன்ற மாநில அரசின் உரிமையை பறிக்கும் செயலை எதிர்த்திருப்பார் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

ராணிப்பேட்டையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பிரச்சாரம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 14, 2026 at 12:02 AM IST

Updated : April 14, 2026 at 12:09 AM IST

ராணிப்பேட்டை: தமிழ்நாட்டிற்கும் டெல்லிக்கும் நடக்கும் ஜனநாயகப்போர்தான், தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, ராணிப்பேட்டை அம்மூரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று வாக்கு சேகரித்தார்.

அப்போது, ராணிப்பேட்டை திமுக வேட்பாளர் அமைச்சர் ஆர்.காந்தி, ஆற்காடு திமுக வேட்பாளர் ஜெ.எல்.ஈஸ்வரப்பன், சோளிங்கர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஏ.எம்.முனிரத்தினம், அரக்கோணம் விசிக வேட்பாளர் எழில் கரோலின் ஆகியோரை ஆதரித்து அவர் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
அப்போது பேசிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், "ராணுவப்பேட்டையாக உள்ள இந்த ராணிப்பேட்டைக்கு வந்துள்ளேன். ஆற்காடு சீரக சம்பா பிரியாணி, நவாபுகளின் புகழ்பெற்ற மக்கன் பேடா என உணவுக்கு புகழ் பெற்றது இந்த மண். நிறைய பேரை பார்த்த இந்த மண்ணில் 2026-இல் தமிழகத்தில் நடைபெற உள்ள ஜனநாயக போரில் வெற்றி பெற உங்கள் ஆதரவை கேட்டு உங்கள் ஊருக்கு வந்துள்ளேன்.
ஆங்கிலேயே ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட முதல் நகராட்சியான வாலாஜா நகராட்சி இங்குதான் உள்ளது. தென்னந்தியாவிலேயே முதல் ரயில் பாதை சென்னை ராயபுரத்திலிருந்து அம்மூர் ரயில் ரோட்டிற்குதான் விடப்பட்டது. மகாத்மா காந்தி மறைந்த 13 நாளில் சிலை அமைத்த ஊர் இந்த ராணிப்பேட்டை.
ராணிப்பேட்டை இளைஞர்களுக்கு அறிவுசார்மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மூலம் இளைஞர்கள் போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகின்றனர். புதிய தடுப்பணைகள், சென்னை-பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மேம்பாலம், பூங்காக்கள், உடற்பயிற்சி மையம், சாலை, தெருவிளக்குகள், ஏரிகள் புனரமைப்பு, ராணிப்பேட்டை மற்றும் சோளிங்கரில் புதிய பேருந்து நிலையங்கள் ஆகியவற்றை கொடுத்துள்ளோம். பனப்பாக்கம் சிப்காட்டில் 5000 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை தரும் ஜாகுவார் - லேண்ட் ரோவர் தொற்சாலையை தொடங்கி வைத்து முதல் காரை ஓட்டி மகிழ்ந்தேன்.

பனப்பாக்கம் பகுதியில் 25,000 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தரும் தைவான் காலணி தொழிற்சாலைக்கு அடிக்கல் நாட்டியுள்ளோம். இந்த தொழிற்சாலையில் அந்த பகுதியை சேர்ந்த கிராம புற பெண்களுக்கே வேலை வாய்ப்பு அளிப்போம். ஒவ்வொரு மாவட்டத்தையும் வளர்த்த காரணத்தினால் தான் தமிழகம் வளர்ந்துள்ளது.

பாஜக ஆட்சி செய்யும் மாநிலங்கள் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாயை செலவழித்தும் கூட தமிழகம் வளர்ந்த அளவிற்கு வளர்ச்சி இல்லை. படிக்கும் குழந்தை எங்கு இருந்தாலும் படிக்கும் என்பது போல, திறமை இருந்தால் தடைகளைத் தாண்டி சாதிக்கலாம் என்பதற்கு திராவிட மாடல் ஆட்சியே எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது. தமிழகம் வளர்ந்தால் இந்தியா வளரும் என்ற எண்ணம் பாஜகவிற்கு இல்லை. மாறாக நம் மீது பொறாமை கொண்டுள்ளது.
நாம் வாழும் மாநிலம் தமிழ் மொழியை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மொழியை அழித்துவிட்டால் தமிழர்களின் பண்பாட்டை அழித்து அவர்களை அடிமைப்படுத்தி விடலாம் என மத்திய அரசு நினைக்கிறது. எனவே மும்மொழி திட்டத்தை கொண்டு வர அடம் பிடிக்கிறது.
ரூ.2 ஆயிரம் கோடி கல்வி நிதிக்காக இந்தியை படித்து ஆக வேண்டும் என்கின்றனர். மானத்தை அடமானம் வைக்க காலை பிடித்து ஆட்சிக்கு வந்த எடப்பாடி அல்ல நான்.
மிசாவிற்கே அசராத முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின். எனது விசுவாசம் தமிழக மக்களுக்கு தான். மாநில அரசின் தன்மானத்தை அடமானம் வைத்து ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த ஆட்சியே வேண்டாம் என்ற கலைஞரின் வாரிசுகள் நாங்கள். நம்முடைய கொள்கை முழக்கம் நாடாளுமன்றத்திலும் ஓங்கி ஒலிக்கின்றது. இந்தியாவில் உள்ள மற்ற மாநில உறுப்பினர்களும் நம்மை பார்த்து குரல் கொடுக்க துவங்கி விட்டார்கள். இதனால் இவர்களை இப்படியே விட்டு வைக்க கூடாது என நினைத்துதான் தொகுதி மறுவரையறை பிரச்சனையை கையில் எடுத்துள்ளது மத்திய பாஜக அரசு.

நாட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சினை உள்ளது. ஆனால் அதனை கண்டு கொள்ளாமல் மத்திய அரசு தொகுதி மறுவரையை கையில் எடுத்துள்ளது. தொகுதி மறுவரையறைக்குள் நமக்கான ஆபத்து ஒளிந்துள்ளது. தமிழகத்தை விட உத்தரபிரதேசத்தில் 41 தொகுதிகள் அதிகமாக உள்ளது. பாஜக அரசு தொகுதி மறுசீரமைப்பு கொண்டு வந்தால் அது 61-ஆக உயரும். நாடாளுமன்றத்தில் நம் எண்ணிக்கையை குறைக்க எண்ணுகிறது. இது தேர்தல் காலம். சாதாரண மக்களுக்கு மட்டுமே தேர்தல் விதிகள். பாஜகவிற்கு இல்லை. 5 மாநில தேர்தலுக்கு இடையே பாஜக நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தை எப்படி கூட்டுகின்றனர். பாஜக நினைத்தால் 2024ல் மகளிர் ஒதுக்கீட்டை செய்திருக்கிலாம். மத்திய அரசை மதித்து குடும்ப கட்டுப்பாட்டை முறையாக பின்பற்றியதற்கு தமிழகத்திற்கு கிடைக்கும் தண்டனைதான் இந்த தொகுதி மறுவரையறை. ஆனால், இதனை கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஜெயலலிதா அம்மையார் உயிரோடு இருந்திருந்தால் தொகுதி மறுவரையறை போன்ற மாநில அரசின் உரிமையை பறிக்கும் செயலை எதிர்த்து இருப்பார். ஜி எஸ்.டி., நீட் தேர்வு போன்ற விவகாரங்களில் குரல் கொடுத்தவர். ஜெயலலிதா அம்மையாரை அம்மா என அழைத்து விட்டு இப்போது சும்மா இருக்கிறார்கள்.

டெல்லி படையெடுப்பை தடுத்து நிறுத்தும் ஒரே அணி நமது திமுக அணி தான். மாநில அரசை அழிப்பது, தமிழை அழிப்பது, சிறுபான்மையினரை முடக்குவது, இந்தியை திணிப்பது, சமஸ்கிருதத்தை புகுத்துவது. அதை தாண்டி மத்திய அரசு ஒன்றும் செய்யவில்லை. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இந்தியாவே திரும்பி பார்க்கும் அளவிற்கு திட்டங்களை தந்துள்ளோம்.

இல்லத்தரசி திட்டத்தில் ரூ.8 ஆயிரம் கூப்பன் வைத்து வீட்டு உபயோக பொருட்களை புதியதாக, எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக வாங்கலாம். வாஷிங் மெஷின், மிக்சி, கிரைண்டர், மைக்ரோவேவ் ஓவன் என எது வேண்டுமோ அதனை வாங்கி கொள்ளலாம். முழுக்க முழுக்க மகளிருக்காக கொண்டு வந்த திட்டம்.

கலைஞர் கலர் டிவி, கேஸ் அடுப்பு தந்தது போல நானும் இதை செய்வேன். கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை மூலம் 1.31 கோடி பேர் பயன்பெறுகின்றனர். மீண்டும் ஆட்சி அமைந்தவுடன் ரூ.2000-ஆக உயர்த்தி தருவோம். தமிழ்நாடா டெல்லியா என்ற போட்டியில் தமிழ்நாடு தான் வெல்ல வேண்டும். நான் முதல்வராக இதை சொல்லவில்லை. தமிழகத்தை காப்பாற்றத்தான் சொல்கிறேன்" என்று கூறி உரையை நிறைவு செய்தார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

