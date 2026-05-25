அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா உடனே ஏற்கப்பட்டது ஏன்? சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் விளக்கம்

அதிமுகவின் எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பைச் சேர்ந்த ஐந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று (மே 25) அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவுத் தெரிவித்து அதற்கான கடிதத்தை சபாநாயகரிடம் வழங்கியுள்ளனர்.

சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் பேட்டி
Published : May 25, 2026 at 6:14 PM IST

சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நேரடியாக கடிதம் கொடுத்ததால் அவர்களின் ராஜினாமா விஷயத்தில் உடனடியாக முடிவெடுக்கப்பட்டது என்று தமிழக சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சென்னையில் உள்ள தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று (மே 25) சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரை நேரில் சந்தித்த மதுராந்தகம் தொகுதியின் அதிமுக எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை தொகுதியின் அதிமுக எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார், தாராபுரம் தொகுதியின் அதிமுக எம்எல்ஏ சத்யபாமா ஆகியோர் தங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாகக் கூறி கடிதம் வழங்கினர்.

இதைத் தொடர்ந்து, பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை நேரில் சந்தித்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மூன்று பேரும் தங்களை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டனர். அவர்களை பொன்னாடை அணிவித்து அமைச்சர் வரவேற்றார். மேலும் அவர்களுக்கான உறுப்பினர் அட்டையையும் வழங்கினார். அதன் தொடர்ச்சியாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய்யையும் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நேரில் பேசினர்.

இந்த நிலையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "தாராபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்யபாமா, மதுராந்தகம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயக்குமார் ஆகிய மூன்று உறுப்பினர்களும் இன்று முதல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து விலகிக் கொள்வதாக முறைப்படி கடிதம் கொடுத்துள்ளனர். சட்டப்பேரவை விதிப்படி சரியாக உள்ளதால் பதவி விலகல் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது

சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தட்டச்சு இல்லாமல் கைப்படி எழுத வேண்டும். ஆட்கள் வைத்துக் கொடுக்காமல் அவர்கள் வந்து நேரடியாக கொடுக்க வேண்டும். இதன்படி கொடுக்காமல் இருந்தால் விசாரணை நடத்தலாம் அதிமுக உறுப்பினர்கள் நேரடியாக வந்து கடிதம் கொடுத்ததால் முடிவு உடனடியாக எடுக்கப்பட்டது. அதிமுகவின் இருதரப்பினர் அளித்த அனைத்து மனுக்களும் நிலுவையில் உள்ளது. ஆய்வு செய்து அறிவிப்பேன். அதிமுக கொறடா யார் என முடிவெடுக்க எனக்கு கால அவகாசம் தேவை. ஆய்வு செய்து முறைப்படி அறிவிப்பேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

குதிரைப் பேரம் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிமுக குற்றம்சாட்டுகிறதே என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "என்னிடம் அளிக்கப்படும் கடிதம் விதிகளின்படி உள்ளதா? இல்லையா? என்பதை தான் பார்க்க முடியும். வெளியில் நடப்பதை நான் பார்க்க முடியாது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனிடையே, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பைச் சேர்ந்த ஆற்காடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுகுமார், சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஹரி பாஸ்கர், பண்ருட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மோகன், சங்கரன்கோவில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திலீபன் ஜெய்சங்கர், காங்கேயம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நடராஜன் ஆகியோர் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக சபாநாயகரிடம் இன்று நேரில் சந்தித்து கடிதம் வழங்கியுள்ளனர்.

