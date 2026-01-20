விபத்து அல்ல கொலை; மதுரை எல்ஐசி கிளை பெண் மேலாளர் மரண வழக்கில் அதிர்ச்சி திருப்பம்
தீ விபத்து காயம் காரணமாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ள எல்ஐசி உதவி நிர்வாக அலுவலரிடம் மாஜிஸ்திரேட் நேரடியாக சென்று விசாரணை நடத்த உள்ளார்.
Published : January 20, 2026 at 7:02 PM IST
மதுரை: எல்ஐசி கிளை கிளை அலுவலகத்தில் நடந்த தீ விபத்தில் பெண் கிளை மேலாளர் உயிரிழந்த வழக்கில் அதிர்ச்சி திருப்பமாக அவர் சக பணியாளாரால் கொலை செய்யப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
மதுரை மேலபெருமாள் மேஸ்திரி வீதியில் உள்ள எல்ஐசி கிளை அலுவலக 2 ஆவது தளத்தில் கடந்த டிச.17ஆம் தேதி இரவு 8.15 மணியளவில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
அப்போது பணியில் இருந்த பெண் முதுநிலை கிளை மேலாளரான கல்யாணி நம்பி (55) தீயில் கருகி உயிரிழந்த நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார். அதே போல, அப்போது பணியில் இருந்த உதவி நிர்வாக அதிகாரியான ராம் என்பவருக்கு காலில் தீ காயம் ஏற்பட்டு சிகிச்சைக்காக தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் கல்யாணி நம்பியின் உடல் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் உடற்கூறாய்வு செய்யப்பட்டது.
இதனிடையே தீ விபத்து ஏற்பட்ட போது கல்யாணி நம்பி அவரது மகனிடம் செல்போனில் பேசியுள்ளார். அவர் பதற்றத்துடன் ''போலீசுக்கு போன் பண்ணி வர சொல்'' என கூறிய நிலையில் அழைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் தனது தாயாரின் உயிரிழப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி கல்யாணி நம்பியின் மகன் லட்சுமி நாரயணன் (25) திலகர்திடல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.
புகாரின் பேரில் திலகர்திடல் காவல்துறையினர் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அலுவலகத்தில் உள்ள சிசிடிவி மற்றும் அருகில் உள்ள சிசிடிவி பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனர். இதனையடுத்து தீ விபத்து நடைபெற்ற போது கல்யாணி நம்பியுடன் அலுவலகத்தில் இருந்து தீ காயமடைந்த ராம் மீது காவல்துறையினருக்கு சந்தேகம் எழுந்தது. இந்நிலையில், ராம் தனியார் மருத்துவமனையில் தீக்காய சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சையில் இருந்ததால் அவரிடம் விசாரணை செய்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து நேற்று முன்தினம் காவல்துறையினர் ராமிடம் விசாரணை நடத்தியதில் அவர் அளித்த அதிர்ச்சி தகவல் வழக்கில் முக்கிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
அதன்படி, தீ விபத்தில் உயிரிழந்த பெண் முதுநிலை மேலாளரான கல்யாணி நம்பி கடந்த மே மாதம் திருநெல்வேலியில் இருந்து பணி உயர்வு பெற்று மதுரை எல்ஐசி கிளை அலுவலகத்திற்கு பணிக்கு வந்துள்ளார். இந்நிலையில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக அதே அலுவலகத்தில் உதவி நிர்வாக அதிகாரியாக ராம் (45) பணியாற்றி வந்தார். இந்நிலையில், ராம் தொடர்பான சில ஆவணங்களில் குளறுபடி மற்றும் முறைகேடு இருப்பதாக கல்யாணிக்கு தெரிய வந்தது. அது குறித்து ராமிடம் சில மாதங்களாக கல்யாணி விசாரித்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், சம்பவத்தன்று ராம் அலுவலகத்தில் இருந்து சில ஆவணங்களை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்துள்ளார். அப்போது அங்கு பணியில் இருந்த கல்யாணி அதனை பார்த்து அவரது மகனை செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு ''போலீசுக்கு போன் பண்ணி வர சொல்'' என கூறியுள்ளார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த ராம் பெட்ரோலை கல்யாணி நம்பியின் மீது ஊற்றிவிட்டு கதவை பூட்டிவிட்டு வந்துள்ளார். அப்போது அருகில் இருந்த தீயானது கல்யாணி நம்பியின் மீது எரிந்து அவர் உடல் எரிய தொடங்கியுள்ளது. மேலும், கல்யாணி மீது பெட்ரோலை ஊற்றியபோது ராமின் காலிலும் பெட்ரோல் சிந்தியுள்ளது. இதனால் அவர் காலில் தீ பற்றிய நிலையில், அங்கிருந்து வெளியில் ஓடிவந்த போது தீ இரண்டாவது தளத்திலும் பரவியது. அப்போது அந்த வழியாக சென்றவர்கள் தன்னை மட்டும் பார்த்து அவரை ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்ததாக ராம் வாக்குமூலம் அளித்தார். இதையடுத்து ராமை திலகர் திடல் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
மேலும், தீ விபத்து காயம் காரணமாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ள அவரிடம் மாஜிஸ்திரேட் நேரடியாக சென்று விசாரணை நடத்த உள்ளார்.
இது குறித்து கல்யாணியின் குடும்பத்தாரை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, '' போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். எங்கள் தரப்பில் நாங்கள் கூற வேண்டியதை காவல்துறையிடம் தெரிவித்திருக்கிறோம். மேற்கொண்டு, இந்த சம்பவம் குறித்து பொதுவெளியில் எதுவும் கூறுவதற்கில்லை. காவல்துறை மீது எங்களுக்கு முழுமையான நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஆகையால் நீதி கிடைக்கும் என நாங்கள் நம்புகிறோம்.'' என்றனர்.
அதே போல, கொலை சம்பவம் நடந்த எல்ஐசி அலுவலகத்தில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதா? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது.