சிவாஜி, வடிவேலுவுக்கு வராத கூட்டமா? விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம் வாக்குகளாக மாறாது; டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன்

நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுக்கு வராத கூட்டமா? நடிகர் வடிவேலுக்கு வராத கூட்டமா? யார் திட்டங்களை நிறைவேற்றி இருக்கிறார் என்பதை பார்த்து மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் என டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்தார்.

திமுக செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் பேட்டி
திமுக செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் பேட்டி (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : April 20, 2026 at 11:56 PM IST

தஞ்சாவூர்: தவெக தலைவர் விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம் எல்லாம் வாக்குகளாக மாறி விடாது என்று திமுக செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு தினங்களே உள்ளன. அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இறுதிக் கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில் தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் ராமநாதனை ஆதரித்து, தஞ்சை பர்மா பஜார் கடை வீதியில் திமுக செய்தி தொடர்பு செயலாளர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், பொதுமக்களிடம் துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி வாக்கு சேகரித்தார்.

பின்னர், செய்தியாள்களிடம் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் கூறுகையில், "தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த 5 ஆண்டுகால ஆட்சியில் காலை உணவுத் திட்டம் போன்ற மாணவர்களுக்கான திட்டங்கள், மகளிர் உரிமைத்திட்டம், விடியல் பயணம் திட்டம் போன்றவை அனைத்து தரப்பு மக்களையும் சென்றடைந்து விட்டது. தமிழகத்தின் முன்னேற்றத்திற்கான திட்டங்களை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நிறைவேற்றி உள்ளார். முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நிறைவேற்றிய பல திட்டங்கள் மூலமாகவும், பல சாதனைகள் மூலமாகவும் மக்களின் ஆதரவுடன் அவருக்கு வெற்றி கிடைக்கப்போகிறது. அவரை மீண்டும் முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்க மக்கள் முடிவு செய்து விட்டனர்" என்றார்.

இந்த தேர்தலில் எந்த இரண்டு அணிகளுக்கு இடையே போட்டி என்ற கேள்விக்கு, "எப்போதும் போல இந்த தேர்தலில் அதிமுகவுக்கும் திமுகவுக்கும் இடையேதான் நிலவுகிறது. ஆனால், அதிமுகவில் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா போன்ற தலைமை இல்லை. தற்போதைய அதிமுக தலைமை தன்னை அடகு வைத்து விட்டது. 5 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றிய திட்டங்களால் இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெறப்போவது திமுகதான்" என்று அவர் பதில் அளித்தார்.

தவெக தலைவர் விஜய் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவாரா என்ற கேள்விக்கு, "நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் கூட அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கினார். அவருக்கு பெரும் கூட்டம் கூடியது. நடிகர் வடிவேலுக்கு வராத கூட்டமா? விஜய்க்கு அவருடைய ரசிகர்கள் ஓரளவு வாக்களிப்பார்கள். மக்கள், மு.க.ஸ்டாலினுக்குத் தான் வாக்களிப்பார்கள்" என்று டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் கூறினார். இந்த பிரச்சாரத்தில் வேட்பாளர் இராமநாதன், முன்னாள் எம்எல்ஏ நீலமேகம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

