திமுகவிடம் அதிக இடங்களை கேட்கும் பலம் எங்களிடம் உள்ளது - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வீரபாண்டியன்
தவெக தலைவர் விஜய் அரசியலில் படிக்க வேண்டிய பாடங்களும், பெற வேண்டிய அனுபவங்களும் நிறைய இருக்கிறது என சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 21, 2025 at 6:47 PM IST
தூத்துக்குடி: அதிக இடங்களை கேட்பதற்குரிய அரசியல் தார்மீக பலம் கொண்ட கட்சியாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் உள்ளதாக அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மக்கள் சந்திப்பு இயக்கம் நிகழ்ச்சியை அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் இன்று தொடங்கி வைத்தார். இதனை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில், ''தமிழ்நாட்டில் செவிலியர், தூய்மை பணியாளர்களின் பலரின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற வேண்டுமென்றால் அது நிதியுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. எனவே மத்திய அரசு உரிய நிதியை தர வேண்டும்.
அதே நேரத்தில் அரசு ஊழியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள், செவிலியர்கள் போராடும் போது நாங்கள் ஊழியர்கள் பக்கம் நிற்கின்றோம். சமரசம் இல்லாமல் குரல் எழுப்புகிறோம். அவர்களின் கோரிக்கைகள் அத்தனையும் நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம். அவர்களின் கோரிக்கைகளை முதல்வர் நிறைவேற்ற வேண்டும்.
கேரளா உள்ளாட்சி தேர்தலில் இடதுசாரிகள் தோற்றுவிட்டது போல ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைக்கின்றனர். இந்திய ஜனநாயகத்தில் ஒரு வாக்கில் தோற்றாலும் தோல்வி தோல்விதான். அந்த தோல்வியை நாங்கள் மறுபரிசீலனை செய்து, தவறுகளை திருத்தி வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் இடதுசாரி கூட்டணி வெற்றி பெறும்'' என்றார்.
திமுக ஒரு தீயசக்தி என்று விஜய் பேசியது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், ''திமுக ஒரு ஜனநாயக சக்தி. சாதியால், மதங்களால் மக்களை யார் பிளவுபடுத்துகிறார்களோ அவர்கள் தான் தீய சக்தி. அரசியலில் விஜய் முதல் அடி எடுத்து வைக்கிறார். அவர் படிக்க வேண்டிய பாடங்களும், பெற வேண்டிய அனுபவங்களும் நிறைய இருக்கின்றன என்பதை அவரது வார்த்தைகள் தெளிவுபடுத்தும்'' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''திமுக கூட்டணி ஒரு கொள்கை கூட்டணி; கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதிக இடங்களை கேட்பதற்குரிய அரசியல் தார்மீக பலம் கொண்ட கட்சியாக உள்ளது. எனவே எங்களை எளிதில் கடந்து சென்று விட முடியாது. நாங்கள் கூடுதல் இடங்களை கேட்டாலும், தமிழக முதல்வர் அதனை ஜனநாயக விரோதமாக எடுத்துக் கொள்ள மாட்டார். சட்டமன்ற, நாடாளுமன்றத்தில் குறைந்த எண்ணிக்கை இருப்பதனால் மட்டுமே எங்களை யாராலும் கடந்து செல்ல முடியாது. எங்களை உள்ளும், புறமும் அறிந்தவர் தமிழக முதல்வர். கூடுதலாக இடங்களை கேட்கும் போதும் சூழலைப் பொறுத்து அவர் பரிசீலனை செய்வார். அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு உண்டு. எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் எங்கள் கூட்டணி தான் வெல்லும்.
100 நாள் வேலை திட்டத்தின் பெயர் மாற்றம் என்பது காந்தியின் மீது தொடுக்கப்படக்கூடிய தாக்குதல். மகாத்மா காந்தி, நேரு வெறுப்பு அரசியலை இன்றைக்கு தொடுத்து இருக்கிறார்கள். நாடு இப்போதுதான் முன்னேறுவது போல ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைக்கின்றனர். நேரு இந்தியாவிற்கு ஐந்தாண்டு திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர். விண்வெளி ஆய்வுகளை துவக்கி வைத்தவர். பக்ரஹாம் அணையை கட்டியவர். இந்தியாவை பொதுத்துறைக்கு வித்திட்டவர். இந்தியாவின் பிரமாண்டமான வளர்ச்சிக்கு நேரு பங்களித்துள்ளார். ஆனால், இப்போதான் நாடு முன்னேறுவது போல ஒரு பிம்பத்தை பிரதமர் கட்டமைப்பது வெறுப்பு அரசியல்.
உலகத்திலே கிராமத்தைப் பற்றி ஆழமாக சிந்தித்தவர் மகாத்மா காந்தி. அதிகாரம் அனைத்தும் நாடாளுமன்றத்தில் குவிந்திருப்பது முறையல்ல; அது கீழே கிராமங்களுக்கும் சென்றடைய வேண்டும். அதுதான் இந்தியாவின் உண்மையான ஜனநாயகம் என்று சொன்னவர் மகாத்மா காந்தியடிகள்.
கிராமம், கிராமபுற மக்கள் என்று வரும்போது மகாத்மா காந்தியின் பெயரை கடந்து சென்று விட முடியாது. இந்த 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை முன்மொழிந்தது இடதுசாரிகள் தான். கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு வாழ்வளிக்கின்ற திட்டம். இன்றைக்கு மத்திய அரசு கொஞ்சம், கொஞ்சமாக அதிலிருந்து விலகி மாநிலங்கள் மீது சுமையை கூட்டுகிறது. இந்த திட்டத்தில் இருக்கும் மகாத்மா காந்தி பெயரை நீக்கக் கூடாது, நிதிப் பொறுப்பையும் மத்திய அரசு ஏற்க வேண்டும்'' என்றார்.