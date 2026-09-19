EXPLAINER: புயலை கிளப்பிய மாணவர் பாரதிதாசன்; உடனடியாக பறந்த ரூ.23.95 லட்சம் - இதுவரை நடந்தது என்ன?
மாணவர் பாரதிதாசனின் கல்வி கட்டணத்தொகை, மலேசிய பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தின் கணக்கிற்கும், அவருடைய தனிப்பட்ட செலவுகளுக்கான தொகை அவரது வங்கிக் கணக்கிற்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 19, 2026 at 6:23 PM IST
-By எஸ்.உசேன்
அயலக கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறி கண்ணீர் விட்டு கோரிக்கை விடுத்த ஆராய்ச்சி படிப்பு மாணவர் பாரதிதாசனுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் 23.95 லட்ச ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் ஆரம்பம் முதல் இப்போது வரை நடந்தது என்ன என்பது குறித்து குறித்து முழுமையாக பார்ப்போம்.
தமிழ்நாடு அரசின் சமூக நலத்துறை சார்பில் வெளிநாடுகளில் உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிப் படிப்பை மேற்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு அம்பேத்கர் அயலக கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் மலேசியாவில் ஆராய்ச்சிப் படிப்பு மேற்கொண்டு வரும் மாணவர் பாரதிதாசனுக்கும் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
உதவித்தொகை கிடைக்கவில்லை என மாணவர் புகார்
இந்நிலையில், மாணவர் பாரதிதாசன், தனக்கு இரண்டாம் ஆண்டுக்கான கல்வி உதவித்தொகை கிடைக்கவில்லை எனக் கூறி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வேதனையுடன் வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார். உதவித்தொகை கிடைக்காததால் தனது ஆராய்ச்சிப் படிப்பு பாதிக்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், கல்லூரியில் இருந்து தன்னை நீக்கக்கூடிய நிலை உருவாகியுள்ளதாகவும் அந்த வீடியோவில் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
சட்டமன்றத்தில் எதிரொலித்த விவகாரம்
பாரதிதாசனின் கல்வி உதவித்தொகை விவகாரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதுடன் சட்டமன்றத்திலும் எதிரொலித்தது. இதையடுத்து மாணவர் பாரதிதாசனின் புகார் குறித்து சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம் அளித்திருந்தார். அதில், "மாணவர் பாரதிதாசனுக்கு ஏற்கெனவே முதல் ஆண்டுக்கான கல்வி உதவித்தொகை ரூ.35 லட்சத்துக்கும் அதிகமான நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டாம் ஆண்டுக்கான நிதியைப் பெறுவதற்கு முந்தைய ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினங்களுக்கான கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் மலேசிய பல்கலைக்கழகத்தின் பரிந்துரை ஆவணங்களை மாணவர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஆனால், ஆவணங்களை மாணவர் பாரதிதாசன் முறையாக சமர்ப்பிக்காததே நிதி தாமதத்துக்குக் காரணம்" என்று கூறியிருந்தார்.
மேலும், கல்வி உதவித்தொகை விவகாரத்தில் எந்தவித அரசியல் உள்நோக்கமோ, பழிவாங்கும் நடவடிக்கையோ இல்லை என்றும் அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்திருந்தார்.
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கண்ணீருடன் மாணவர் மீண்டும் வீடியோ
இதையடுத்து மாணவர் பாரதிதாசன் மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவை வெளியிட்டார். அந்த வீடியோவில், கண்ணீர் விட்டு அழுதபடியே பேசிய அவர், தனது ஆராய்ச்சிப் படிப்புக்கான முழுமையான கல்வி உதவித்தொகை இன்னும் விடுவிக்கப்படவில்லை என தெரிவித்திருந்தார். உதவித்தொகை கிடைக்காததால் தனது கல்வி பாதிக்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், கல்லூரியில் இருந்து தன்னை நீக்கப்போவதாகவும் அவர் அந்த வீடியோவில் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இதையடுத்து மாணவர் பாரதிதாசனுக்கு ஆதரவாக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கருத்து தெரிவித்தார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "மாணவர் பாரதிதாசன் கேட்பது உதவி அல்ல. அரசு சார்பில் அவருக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட உரிமையைத்தான் அவர் கோருகிறார். மாணவர் பாரதிதாசனுக்குத் தேவையான நிதியை வழங்க முடியாது என்றால் அதனை முதலமைச்சர் வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும். திமுகவும் தமிழ்நாட்டு மக்களும் அந்த மாணவருக்கான கல்விக் கட்டணத்தைச் செலுத்தி அவரைப் படிக்க வைப்போம்" என்று அந்த பதிவில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
சமூக நீதித்துறை விளக்கம் :
இதற்கிடையே, பாரதிதாசனின் கல்வி உதவித்தொகை தொடர்பாக சமூக நீதித்துறை சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. அதில், "மாணவர் பாரதிதாசனுக்கு கல்வி உதவித்தொகையாக இதுவரை ரூ.48 லட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த நிதிக்கான உரிய செலவின ஆவணங்கள் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட தொகை குறித்த விவரங்களை மாணவர் கடந்த 10 மாதங்களாகச் சமர்ப்பிக்காமல் இருக்கிறார்.
இதனால், இரண்டாம் ஆண்டுக்கான நிதியை விடுவிப்பதில் நடைமுறைச் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
"அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அரசு உதவும்"
மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு நேற்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது, "மாணவர் பாரதிதாசன் படிக்க வேண்டும். அவருக்காகத்தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். அவர் படிப்பதற்கு எல்லா வகையிலும் தமிழ்நாடு அரசு உறுதுணையாக இருக்கும். தமிழ்நாடு முழுவதும் இதுபோன்ற மாணவர்களைப் படிக்க வைப்பதற்காகத்தான் நான் பெரும் முயற்சி செய்து வருகிறேன். பாரதிதாசன் மட்டுமின்றி அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அரசு உதவும்" என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், "கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் அம்பேக்தர் அயலக கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டத்தின் கீழ் 609 மாணவர்கள் விண்ணப்பித்தனர். அவர்களில் 601 மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். ஆனால், முந்தைய அரசு 181 மாணவர்களுக்கு மட்டுமே, ரூ.84 கோடியே 89 லட்சம் நிதியை ஒதுக்கியது" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
"நடப்பு (2026-27) கல்வியாண்டில் அயலக கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டத்தின் கீழ் 437 மாணவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. அவர்களில் 365 மாணவர்கள் வெளிநாடுகளில் படிப்பதற்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். இதற்காக, ரூ.131 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் துறைக்கு நான் வந்த பிறகு, மாணவர்கள் அதிகமாகப் படிக்க வேண்டும்; அவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை அதிகமாக வழங்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில்தான் செயல்பட்டு வருகிறோம். கடந்த அரசை விட அந்த சாதனையை முறியடிக்கும் வகையில் செயல்பட்டு வருகிறோம்" என்றும் அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.
அத்துடன், மாணவர்களுக்கான நிதியை பெறுவதற்காக கடந்த ஒரு மாத காலமாக நிதியமைச்சர் மற்றும் நிதித்துறை செயலாளரிடம் வாதாடி, போராடி நிதியைப் பெற்றதாகவும் அமைச்சர் வன்னி அரசு கூறினார்.
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"கல்வி உதவித்தொகை விவகாரத்தில் எந்த விதத்திலும் முறைகேடுகள் நடக்கக்கூடாது. அந்த மாணவர்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நிதி, அவர்களிடம் சேர வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு. அந்த நிலைப்பாட்டின் அடிப்படையில் என்னுடைய தம்பி பாரதிதாசனுக்கும் நிதி சென்று சேரும்" என்றும் அவர் உறுதி அளித்தார்.
மேலும், பாரதிதாசனின் ஆராய்ச்சி படிப்புக்கான உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்றும், அதனால் மாணவர் பதற்றமோ, கவலையோ அடையத் தேவையில்லை என்றும் அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.
ஒரே நாளில் ரூ.23.95 லட்சம் விடுவிப்பு
இந்தச் சூழலில், மலேசியாவில் ஆராய்ச்சிப் படிப்பு மேற்கொண்டு வரும் மாணவர் பாரதிதாசனுக்கு அம்பேத்கர் அயலக கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரே நாளில் ரூ.23.95 லட்சம் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடப்பு கல்வியாண்டுக்கான உதவித்தொகையில் ஏற்கெனவே ரூ.12.21 லட்சம் வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், நேற்று ஒரே நாளில் ரூ.23.95 லட்சம் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவரின் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிப் படிப்புக்கான கட்டணத்தொகை, மலேசிய பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தின் கணக்கிற்கும், மாணவரின் தனிப்பட்ட செலவுகளுக்கான தொகை அவரது வங்கிக் கணக்கிற்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம், கல்விக் கட்டணம் உள்ளிட்ட பல்கலைக்கழகம் சார்ந்த செலவுகளுக்கும், மாணவரின் அன்றாட வாழ்க்கைச் செலவுகளுக்கும் தேவையான நிதி தனித்தனியாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
தற்போது ஒரே நாளில் ரூ.23.95 லட்சம் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதால், மாணவர் பாரதிதாசனின் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிப் படிப்பு தடையின்றி தொடர்வதற்கான வழிவகை ஏற்பட்டுள்ளது.