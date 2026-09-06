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'முதலமைச்சர் நாளை பஞ்ச் டயலாக் மட்டுமே பேசுவார்' - முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு

"தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் உடனுக்குடன் பதில் சொல்ல வேண்டும்; அது தான் சட்டப்பேரவையின் வரலாறு" என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பேட்டி
முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 9:44 PM IST

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சென்னை: "முதலமைச்சர் நாளை பஞ்ச் டயலாக் பேசப் போகிறார்; இதற்காக அவர் மூன்று நாட்களாக ரிகர்சல் பார்த்து வருகிறார்" என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுகவின் தலைமை அலுவலகமான எம்ஜிஆர் மாளிகையில் இன்று (செப்.06) அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில், கட்சியின் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்தும், எதிர்காலத் திட்டங்கள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

அப்போது பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளை, மாவட்டந்தோறும் கூட்டங்கள் நடத்தி சிறப்பாகக் கொண்டாட வேண்டும். விரைவில் நடைபெறக் கூடிய ஆறு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் சம்மந்தப்பட்ட மாவட்டச் செயலாளர்கள் நிர்வாகிகளுடன் ஒன்றாக இருந்து தேர்தல் பணியாற்ற வேண்டும். எப்போது தேர்தல் அறிவித்தாலும் அங்கு மீண்டும் அதிமுக வெற்றி பெற கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் . கட்சியை வலுப்படுத்தவும், அடிப்படை கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும், மாவட்டச் செயலாளர்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.

முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி பேட்டி
முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கே.பி.முனுசாமி, "மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் வழக்கம்போல் நடைபெறும் கூட்டம் தான். அந்தக் கூட்டத்தில் கட்சியின் செயல்பாடுகளை எவ்வாறு நடத்துவது என்பது குறித்து அறிவுரைகளை இபிஎஸ் வழங்கினார்" என்றார்.

"மக்களை ஏமாற்றும் ஆட்சி"

முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பேட்டி
முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி, "சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிந்த பின்னர் இரண்டாவது முறையாக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றுள்ளது. தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்காக உழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். தவெகவின் 100 நாள் ஆட்சி, விளம்பரமான ஆட்சி. இந்த ஆட்சி மக்கள் மனதைக் கொள்ளை கொள்ளவில்லை. மக்களுக்கு திருப்பி தரும் வகையில் இல்லை. மக்களை ஏமாற்றும் ஆட்சியாக உள்ளது. விலைவாசி மிகத் தாறுமாறாக ஏறி போய்விட்டது; விலைவாசி பிரச்சனை பூகம்பமாக வெளிவரும் காலம் விரைவில் வரும். பிரதமர் வேட்பாளர் விஜய் என கூறும் அவர்களின் ஆசை நிராசையாக போய்விடும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

"தமிழ்நாட்டில் படுமோசமான ஆட்சி"

முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது, "படுமோசமான ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. வாய்ஜாலம் மட்டுமே இந்த ஆட்சியில் இருக்கிறது. மக்களுக்கு எந்தவிதமான பலனும் கிடைக்கவில்லை. தவெக அறிவித்த எந்த தேர்தல் வாக்குறுதியையும் நிறைவேற்றவில்லை. இந்த 118 நாட்களில் தமிழ்நாடு என்ன நிலைமைக்கு சீரழிந்துபோய் உள்ளது என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். ஒரு அரசு அமைந்தவுடன் இவ்வளவு போராட்டத்தைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? விவசாயிகள், மாணவர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் என அனைவரும் போராடுகின்றனர். இந்த ஆட்சியின் நாட்கள் எண்ணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது.

முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேட்டி
முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

செயற்குழு, பொதுக்குழுக் கூட்டம் குறித்து மாவட்டச் செயலாளர் கூட்டத்தில் பேசவில்லை; இனி வரக்கூடிய எந்த தேர்தலாக இருந்தாலும் அனைவரையும் அரவணைத்து சென்று வெற்றி பெற வேண்டும். ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும் என்றுதான் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை வழங்கினார்" என்றார்.

"முதலமைச்சர் நாளை பஞ்ச் டயலாக் பேசுவார்"

செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜுவிடம், "விஜய் தான் அடுத்த பிரதமர் என்று தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூறுகின்றனர்" என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த அவர், "அவர்கள் ரசிகர்களாக இருக்கிறார்கள், தொண்டர்களாக இல்லை. ரசிகர்கள் அதிகமாக எதிர்பார்க்கிறார்கள்; நாளை முதல்வர் முழுவதுமாக தயாராக வருவார். படத்தில் வரும் வசனம் போல் பஞ்ச் டயலாக் பேசுவார். விலைவாசி உயர்வு குறித்து பேச போவதில்லை; முதலமைச்சர் நாளை பஞ்ச் டயலாக் பேச போகிறார்; இதற்காக அவர் மூன்று நாட்களாக ரிகர்சல் பார்த்து வருகிறார். முதலமைச்சர் உடனுக்குடன் பதில் சொல்ல வேண்டும்; அது தான் சட்டப்பேரவையின் வரலாறு" என்றார்.

அதிமுக நிர்வாகிகள் பங்கேற்பு
அதிமுக நிர்வாகிகள் பங்கேற்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு, "கட்சிக்கு ஆரோக்கியமான முடிவுகளை பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி எடுப்பார். கட்சியின் எதிர்காலத்திற்கு எது நல்லதோ அதை அவர் செய்வார். இன்று கட்சி வளர்ச்சிப் பணிகள் மட்டுமே பேசப்பட்டது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவின் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர்களான எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம், நத்தம் விஸ்வநாதன், கே.பி.அன்பழகன் உள்ளிட்டோர் கலந்துக் கொள்ளவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு
முதலமைச்சர் நாளை பஞ்ச் டயலாக்
ADMK PARTY MEETING
EDAPPADI PALANISWAMI
FORMER MINISTER SELLUR RAJU

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