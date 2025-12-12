மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் 2 ஆவது கட்ட விரிவாக்கத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதல்வர்
இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் ஒரு கோடியே 30 லட்சத்து 69 ஆயிரத்து 831 சகோதரிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மாதா மாதம் தொடர்ந்து கிடைக்கும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
Published : December 12, 2025 at 9:59 PM IST
சென்னை: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் 2 ஆவது கட்ட விரிவாக்கத்தை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
உலக அரங்கில் பல்வேறு துறைகளில் சாதித்த தமிழ் பெண்களை கொண்டாடும் நிகழ்வு மற்றும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் 2 ஆவது கட்ட விரிவாக்கம் தொடக்க விழா இன்று தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் மகளிர் உரிமை திட்டத்தின் பயனாளர்களுக்கு வங்கி கணக்கீட்டு அட்டையை முதல்வர் வழங்கினார். அதனை தொடர்ந்து உரையாற்றிய முதலமைச்சர், '' நம்முடைய லட்சியப் பயணத்தில் மிகப்பெரிய முன்னெடுப்பாக, வரலாற்றை திருத்தி எழுதும் திட்டமாக அமைந்திருப்பதுதான் “கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்திட்டம்”. இந்த திட்டத்தை அறிவிக்கும்போதே, தெளிவாக சொல்லிவிட்டோம். இது உதவித்தொகை இல்லை; உரிமைத்தொகை என்று.கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்திட்டம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது.
புதுமைப் பெண், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டங்களில் தங்களின் பிள்ளைகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைப்பதால், ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் பணப்புழக்கமும், சேமிப்பும் அதிகரித்திருக்கிறது. கையில் காசு இருப்பதால் பெண்களுக்கு கூடும் சமூக மதிப்பு – அந்த பணத்தால், சத்தான காய்கறிகளை வாங்குவது – குழந்தைகளுக்கான கல்விக்கு செலவிடுவது என்று வாழ்க்கைத்தரம் உயரவும், மறைமுகமாகவும் இது உதவிக்கொண்டு இருக்கிறது. அண்டை மாநிலங்கள்கூட இந்தத் திட்டத்தை தங்களுடைய மாநிலங்களில் செயல்படுத்திக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். மக்கள்நலத் திட்டங்களை இலவசங்கள் என்று கொச்சைப்படுத்துகின்றவர்கள் கூட இந்த திட்டத்தை, அவர்கள் மாநிலத்தில் செயல்படுத்தத் தொடங்கிவிட்டார்கள்.
மத்தியப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரம், சத்திஸ்கர், ஒடிசா, புதுச்சேரி - அதுமட்டுமல்ல, தற்போது கர்நாடகா, ஜார்கண்ட், இமாச்சலப் பிரதேசம், மேற்குவங்கம், சிக்கிம் என பத்து மாநிலங்களில் உரிமைத் தொகை - மகளிர் மறுமலர்ச்சிக்கான திட்டமாக உயர்ந்து நிற்கிறது. இந்த ஆயிரம் ரூபாய் என்பது, ஒரு தொடக்கம் மட்டும்தான். பத்தாண்டுகள் பாழ்படுத்தப்பட்ட தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை மீட்டெடுத்து, வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு – இந்தியாவிலேயே எந்த மாநிலமும் சாதிக்காத அளவுக்கு பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. இந்த வளர்ச்சியில் மகளிருக்கான பங்கு நிச்சயம் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தில் இதுவரைக்கும் ஒரு கோடியே 13 லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 492 சகோதரிகளுக்கு மாதா மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் என்று 28 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கியிருக்கிறோம். இன்றைக்கு காலையில், 16 லட்சத்து 94 ஆயிரத்து 339 பேருக்கு அக்கவுண்ட்டில் ஆயிரம் ரூபாய் போட்டுவிட்டோம். இனிமேல், தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் 1 கோடியே 30 லட்சத்து 69 ஆயிரத்து 831 சகோதரிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மாதா மாதம் தொடர்ந்து கிடைக்கும்.'' என்றார்.