மேகதாது அணைக்கட்ட முதலமைச்சர் அனுமதிக்க மாட்டார் - அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார்
மின்சாரத்துறையில் மின்சாரக் கணக்கீட்டாளர்கள் பிரிவில் 5,500 காலிப் பணியிடங்கள் உள்ளதாக அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 27, 2026 at 9:44 PM IST
மதுரை: மேகதாது அணை கட்ட எந்த காலத்திலும் நமது முதலமைச்சர் அனுமதிக்க மாட்டார் என்று எரிசக்தி வளம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த எரிசக்தி வளம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், "உசிலம்பட்டி அருகே நேற்று மின்னல் தாக்கி 3 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் ஒருவர் காயமடைந்து சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார். அவர்களது குடும்பத்தைச் சந்திப்பதற்காகவும், நிவாரணம் வழங்குவதற்காகவும் வந்திருக்கிறேன். உயிரிழந்தவர்களுக்கு தலா ரூபாய் 4 லட்சம் வழங்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். எந்த காலத்திலும் நமது முதலமைச்சர் மேகதாது அணை கட்ட அனுமதிக்க மாட்டார். அதற்கு தேவையான அனைத்து சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்வோம்.
தமிழ்நாட்டு மக்களின் தேவைகள், பிரச்சனைகள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் கோரிக்கை வைப்பார். நிதி ஆதாரம், மீனவர்கள் பாதிக்கப்படுதல் போன்ற மக்களின் பிரச்சனைகள் குறித்து தான் சந்திப்பு இருக்கும். திமுகவினர் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அழுத்தத்தில் உள்ளனர். ஐந்து வருடமாக அவர்கள் மக்கள் விரோத செயல்கள் செய்ததால் தான் மக்கள் அவர்களுக்கு பதிலை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்போது எங்களுடன் உள்ள கூட்டணி கட்சியினருடன் பிரச்சனை செய்து தேவையில்லாமல் தகராறு செய்து இன்றைக்கும் திமுகவினர் மக்கள் விரோத செயல்களை தான் செய்து வருகிறார்கள். அரசுக்கு எந்த வகையிலாவது குழப்பம் ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறார்கள்; மக்களுக்கு இது தெரியும். அனைத்தும் களையெடுக்கப்பட்டு மக்களுக்கான செயல்பாடுகளை மட்டும் நோக்கமாக கொண்டு வேலைகள் செய்வோம்" என்றார்.
அதிமுகவிலிருந்து எம்எல்ஏக்கள் தவெகவுக்கு வருவது குறித்த கேள்விக்கு, "அது அவங்களுடைய உட்கட்சி பிரச்சனை; அதை நாங்கள் பேச வேண்டியதில்லை. தலைமை மீது அதிருப்தி ஏற்பட்டு ராஜினாமா செய்தால் அதற்கும், எங்களுக்கும் சம்பந்தமில்லை. தனிப்பட்ட விறுப்பு வெறுப்பு காரணமாக ராஜினாமா செய்து விட்டு வருபவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பம். கட்சியில் சேருபவர்களைத் தடுக்கும் உரிமை யாருக்கும் கிடையாது" என்றார்.
மின்சாரம் கணக்கீடு முறையாக நடத்தப்படாதது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், "மின்சாரக் கணக்கீட்டாளர்கள் 7,000 பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் 1,500 பேர் இருக்கிறார்கள். 5,500 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. பூர்த்தி செய்ய வேண்டியுள்ளது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மின்சாரத்துறை மிக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக மின்தடைகள் ஏற்பட்டு, அவை சீரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதிகமான ரோந்து வாகனங்கள் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. கால் சென்டர் மூலமாகவும், சோசியல் மீடியா மூலமாகவும், தடைகளைச் சரி செய்யும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
எங்கெல்லாம் ஊழல் நடைபெற்றதோ அங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பிரச்சனைகளை கண்டறிந்து சரி செய்யும் பணிகள் நடைபெறுகின்றன. ஏற்கனவே டிரான்ஸ்பார்மர் ஊழல் சிபிஐயிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. எடுக்கப்படும். மக்கள் பணத்தில் மக்களுக்கான நிறுவனத்தில் யார் தவறு செய்தாலும் அதற்கான சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை இருக்கும்" எனத் தெரிவித்தார்.
அரசு வழக்கறிஞர் நியமனம் மாவட்ட வழக்கறிஞர் நியமனம் குறித்த ஆலோசனை செய்யப்பட்டுள்ளது. சட்ட ஆணையம் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட வேண்டி உள்ளது. அரசு சட்டக் கல்லூரி மற்றும் தனியார் சட்டக் கல்லூரிகள் தவறான விதி மீறல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.அதற்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அரசு இடங்களையும் அவர்களை நிரப்பியுள்ளனர். அது குறித்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். அரசு கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் குறித்த பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன.
திருப்பரங்குன்றத்தில் கழிவுநீர் கால்வாய் சரி செய்யப்படும். மதுரை முழுவதும் கழிவுநீர் கால்வாய் திட்டங்கள் சரியாக இல்லை. முழுவதும் சரி செய்யப்பட வேண்டும். அதற்கான திட்டப்பணிகள் ஆலோசனை செய்யப்பட்டு அதன்பிறகு கழிவுநீர் கால்வாய் வெளியேற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். இதுவரை யாரும் செய்யவில்லை என்பது மிகப்பெரிய வருத்தம். மதுரை முழுவதும் சீரமைக்கப்படும். அதற்கு பெரிய அளவு திட்டம் செயல்படுத்த வேண்டும். அதற்கான ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளோம். அதுமுடிந்த பின்பு தான் மற்ற பணிகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, இடி, மின்னல் தாக்கி மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவரை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். மேலும், அவரது உடல்நிலை குறித்து மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்து, தேவையான சிகிச்சைகளை விரைந்து வழங்குமாறு அறிவுறுத்தினார். அத்துடன் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிவாரண நிதியையும் வழங்கினார்.