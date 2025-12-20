'கீழடி நம் தாய்மடி; பொருநை தமிழரின் பெருமை' - பொருநை அருங்காட்சியகம் குறித்து நெகிழ்ந்த முதல்வர்!
Published : December 20, 2025 at 6:31 PM IST
சென்னை: தமிழர்களின் தொன்மையும் நாகரீகத்தையும் ஜென்சி உள்ளிட்ட அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்லவே பொருநை அருங்காட்சியத்தை உருவாக்கியுள்ளதாக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
நெல்லை ரெட்டியார்பட்டியில் 67.25 கோடி ரூபாயில் மிகப் பிரமாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள பொருநை அருங்காட்சியகத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைக்கிறார். இந்நிலையில் இந்த பொருநை அருங்காட்சியகம் குறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உணர்வுபூர்வமாக பேசும் வீடியோவை அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
அதில் அவர் பேசியதாவது, "வரலாற்றை தெரிந்து அவற்றை மீட்டெடுப்பது என்பது வெறும் பழம் பெருமை பேசி அதோடு மனநிறைவு அடைவது அல்ல. நாம் வந்த பாதையை தெரிந்து கொண்டு எதிர்காலத்தில் இன்னும் முற்போக்கு தனத்தோடு இன்னும் பரந்த மனப்பான்மையோடு நம்மை வளர்ப்பதற்காகவே இந்த தேடல்.
இந்திய துணை கண்டத்தின் வரலாறு தமிழ் நிலப்பரப்பில் இருந்து தான் எழுத வேண்டும் என நான் தொடர்ச்சியாக கூறி வருகிறேன். இது வெற்று அறிவிப்பாக இல்லாமல் அதை நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத் தான் கீழடியில் கம்பீரமாக அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து இந்த பொருநை அருங்காட்சியகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆதிச்சநல்லூரில் நடைபெற்ற அகழாய்வில் வெண்கலம், தங்கம், இரும்பு, செம்பு போன்ற பல்வேறு உலகளால் செய்யப்பட்ட தொல்பொருள்கள் கிடைத்துள்ளன. குறிப்பாக இரும்பை உருக்கி கருவி செய்வதற்கான தொழில்நுட்பம் தமிழ்நாட்டில் தான் சிறப்பாக இருந்துள்ளது. தொல்லிலயல் அகழாய்வில் இதுவரை கிடைத்த இரும்பு பொருட்களில் காலத்தால் முந்தைய இரும்பு சிவகளையில் கிடைத்த இரும்பு பொருட்கள் தான் என்பது அறிவியல்பூர்வமான ஆய்வுகளில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
பொருநை அருங்காட்சியகம் 56,000 சதுர அடியில் மரபார்ந்த வடிவமைப்போடு நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழர்களின் தொன்மையான நாகரீகத்தை ஜென்சி உள்ளிட்ட அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு எடுத்துச் செல்லவே இப்படி பார்த்து பார்த்து இந்த அருங்காட்சியகத்தை உருவாக்கியுள்ளோம்.
எனது எண்ணம் ஈடேற கீழடி பொருநை ஆகிய அருங்காட்சியகத்திற்கு அனைவரும் குடும்பத்தோடு வரவேண்டும் என அழைக்கிறேன். நமது பெருமை மற்றும் வரலாறை முதலில் நாம் தெரிந்து கொண்டால் தான் உலகிற்கு எடுத்துச் சொல்ல முடியும். அரசின் இந்த முயற்சிக்கு நீங்கள் ஆதரவு தர வேண்டும். 'கீழடி நம் தாய்மடி பொருநை தமிழரின் பெருமை' என்று உரக்கச் செல்வோம்" என கூறியுள்ளார்.