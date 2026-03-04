இறுதியானது திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி... முதல்வருடன் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சந்திப்பு
காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்து அபிஷேக் சிங்வி, தெலங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்த மீனாட்சி நடராஜன் மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த செல்லக்குமார் ஆகிய மூன்று பேர் பரிசீலனையில் உள்ளதாக தெரியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : March 4, 2026 at 7:48 PM IST
சென்னை: காங்கிரஸ் சார்பில் தமிழகத்திலிருந்து தேர்வாக உள்ள மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டதும் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் உடனான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக உள்ளது. நீண்ட இழுபறிக்குப் பின்னர் திமுக, காங்கிரஸ் இடையே சற்று நேரத்தில் தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், இன்று மாலை 4.30 மணி அளவில் சென்னை வந்தடைந்த தமிழக மேலிட காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் மற்றும் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் விமான நிலையத்திலேயே சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர்.
அங்கிருந்து நேராக அண்ணா அறிவாலயம் புறப்பட்ட காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளிடம், திமுக சார்பில் ஒதுக்கப்படும் மாநிலங்களவை இடம் யாருக்கு கொடுக்கப்பட உள்ளது? என்ற விவரத்தை திமுக தலைமை கேட்டுள்ளது. இதனால், இரு கட்சிகளுக்கு இடையே தொகுதிப் பங்கீடு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் குழு தியாகராய நகரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதிக்கு சென்றது. அங்கு கிரிஷ் சோடங்கர், திமுக முன் வைத்த கேள்வி குறித்து காங்கிரஸ் மேலிட தலைமையுடன் தொடர்ச்சியாக தொலைபேசி வாயிலாக பேசினார்.
திமுக சார்பில் ஒதுக்கும் மாநிலங்களவை இடத்திற்கு காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்து அபிஷேக் சிங்வி, தெலங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்த மீனாட்சி நடராஜன் மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த செல்லக்குமார் ஆகிய மூன்று பேர் பரிசீலனையில் உள்ளதாக தெரியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதனை தொடர்ந்து, இந்த மூன்று பேரில் யாருக்கு வழங்க உள்ளீர்கள்? என்ற விவரத்தை தெரிவிக்கும்படி, திமுக தலைமை மீண்டும் கேட்டுக் கொண்டதை தொடர்ந்து டெல்லி தலைமை தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வந்தது. மாநிலங்களவை வேட்பாளர் பெயருடன் அண்ணா அறிவாலயம் வருமாறு காங்கிரஸ் குழுவிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை அவர்கள் திமுக தலைமையிடம் தெரிவித்தனர்.
காங்கிரஸ் சார்பில் தமிழகத்திலிருந்து தேர்வாக உள்ள மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பெயர் அறிவிக்கப்பட்ட உடனேயே அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் உடனான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக உள்ளது.
இதற்காக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினும் தனது இல்லத்தில் இருந்து அறிவாலயம் வந்தார். மேலும், காங்கிரஸ் குழுவும் அறிவாலயம் வந்துள்ளது. அவர்கள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். இதனையடுத்து தொகுதிப் பங்கீடு சற்று நேரத்தில் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.