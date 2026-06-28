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தமிழ்நாடு அரசு செயல்படும் விதத்திற்கு முதலமைச்சரே சிறந்த உதாரணம் - சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர்

அரசுப் பொறுப்புகளில் உள்ளவர்கள் எவ்வளவு வேகமாக செயல்பட விரும்புகிறோமோ, அதேபோல் அரசு அதிகாரிகளும் விரைந்து செயல்பட வேண்டும் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தெரிவித்தார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர்
நிகழ்ச்சியில் பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 10:36 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு செயல்படும் விதத்திற்கு முதலமைச்சரே சிறந்த உதாரணமாக திகழ்வதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கோபாலபுரம் விளையாட்டு மைதானத்தில், முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினர் டி. சிவராஜ் ஏற்பாட்டில், கோபாலபுரம் ஃபிரண்ட்ஸ் கிளப் சார்பில் 10 அணிகள் பங்கேற்ற ஜிபிஎல் (Gopalapuram Premier League) கிரிக்கெட் தொடர் ஜூன் 26 முதல் 28 வரை நடைபெற்றது.

இதன் நிறைவு மற்றும் பரிசளிப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினரும், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை சபாநாயகருமான ஜே.சி.டி. பிரபாகர் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு கோப்பைகள், பதக்கங்கள் மற்றும் ரொக்கப் பரிசுகளை வழங்கினார். போட்டியில் டிகிட்டர்ஸ் அணி முதல் பரிசையும், கல்லி கில்லி அணி இரண்டாம் பரிசையும், சேலஞ்சர்ஸ் அணி மூன்றாம் பரிசையும் வென்றன.

பின்னர் விழாவில் பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், "அரசுப் பொறுப்புகளில் உள்ளவர்கள் எவ்வளவு வேகமாக செயல்பட விரும்புகிறோமோ, அதேபோல் அரசு அதிகாரிகளும் விரைந்து செயல்பட வேண்டும். விளையாட்டுத் துறைக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. விளையாட்டின் மீது அதிக ஆர்வம் கொண்ட அமைச்சர் அந்தத் துறைக்கு கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது என்றார்.

பரிசு வழங்கிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர்
பரிசு வழங்கிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், மற்ற மாநிலங்களில் போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் வீரர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கி அனுப்புவது வழக்கம். ஆனால், உலகச் சாம்பியன் பிரக்ஞானந்தாவை சந்தித்தபோது முதலமைச்சர் அவரே செஸ் பலகையை எடுத்துக் கொண்டு விளையாடலாமா? என்று கேட்டார். சமீபத்தில் போதைக்கு எதிரான மராத்தான் போட்டியிலும் முதலமைச்சர் தங்கு தடையின்றி பங்கேற்று ஓடினார். தமிழ்நாடு அரசு செயல்படும் விதத்திற்கு முதலமைச்சரே சிறந்த உதாரணமாக திகழ்கிறார்" என்று தெரிவித்தார்.

நிகழ்ச்சியில் மாநில செய்தித் தொடர்பாளர் கமல் சாம்ராஜ் பிரபாகர் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் செந்தில், ராகேஷ், கண்ணன், சதீஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

CHIEF MINISTER
தமிழ்நாடு அரசு
சபாநாயகர் ஜே சி டி பிரபாகர்
TVK GOVT
TAMIL NADU GOVERNMENT

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