விவசாயத்தில் புரட்சியை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு துணை நிற்கும்: ஓசூரில் மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் பேச்சு
தமிழகம் போன்ற புண்ணிய பூமியில் விவசாயம் சார்ந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வது பெருமை அளிப்பதாக மத்திய வேளாண் அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
Published : December 27, 2025 at 7:04 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: மரம் சார்ந்த விவசாயத்திற்கு முன்னுரிமை வழங்கி, விவசாயத்தில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு துணை நிற்கும் என மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தெரிவித்துள்ளார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் ஈஷா யோகா மையத்தின் காவேரி கூக்குரல் இயக்கம் சார்பில் நிரந்தர மரம் சார்ந்த விவசாயம் தொடர்பான கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. 'நீடித்த நிரந்தர விவசாயம் - ஒருமுறை நடவு, ஆயுள் முழுவதும் வரவு' என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற இந்த கருத்தரங்கில் மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் மற்றும் ஈஷா யோகா மையத்தின் தலைவர் சத்குரு ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
இதில் அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் டாக்டர் மு.தம்பிதுரை, கிருஷ்ணகிரி மக்களவை உறுப்பினர் கே.கோபிநாத், ஓசூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரகாஷ் மற்றும் மாநகர மேயர் சத்யா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு பேசினார்கள்.
நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் விவசாயம் தொடர்பாக பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது,
மரம் சார்ந்த விவசாயத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும்
காவேரியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற சத்குருவின் வேண்டுகோளின் காரணமாக, காவேரி நதியின் இரு கரைகளிலும் மரங்களை நடவு செய்து மரம் சார்ந்த விவசாயத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு மரங்களை நாம் வளர்ப்பதால் நம் மண் வளம் காப்பாற்றப்படும்.
சத்குரு அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி இப்பொழுது அனைத்து விவசாயிகளும் மரம் சார்ந்த விவசாயத்தை முன்னெடுத்து வருகிறார்கள். மரம் இருந்தால் நமக்கு பல்வேறு பயன்கள் கிடைக்கின்றன. மரம் மண்ணை வளமாக்குகிறது. அது நமக்கு ஆக்சிஜனை கொடுக்கிறது. மரம் இருந்தால் மட்டுமே இந்த சூழலில் நமது உயிர் வாழ்வது சாத்தியமாகும். நான் இங்கு வெறும் பேசுவதற்காக மட்டும் வரவில்லை. அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி எனப்படும் காடுகள் வளர்ப்பு பற்றி கற்றுக் கொள்ளவும் வந்திருக்கிறேன். எதிர்காலத்தில் நமது இந்திய அரசாங்கம் வெறும் காடு வளர்ப்பு விவசாயத்தை மட்டும் எடுத்து செல்லாமல், மரம் சார்ந்த விவசாயத்தை முன்னெடுத்து செல்லும்.
எங்கள் வேளாண் அமைச்சகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வல்லுனர் குழுவை தங்களிடம் அனுப்பி வைக்கிறேன். அவர்களிடம் உங்களது (சத்குரு) அனுபவங்களை நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டு வழி காட்ட வேண்டும். இந்த தேசத்தில் மரம் சார்ந்த விவசாயத்திற்கான ஒரு பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம்.
தமிழ்நாடு புண்ணிய பூமி
நான் வேளாண்துறை அமைச்சராக வெறும் நாற்காலியில் அமர்வதற்கு மட்டுமே இருக்கவில்லை. இந்த விவசாயத்தில் நானும் பங்கு எடுத்து, என்னால் முடிந்த அளவு சேவை செய்து விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என விரும்புகிறேன். தமிழ்நாடு மிகவும் புண்ணிய பூமி. இந்த புண்ணிய பூமிக்கு மீண்டும் மீண்டும் வருவது என்பதை பெரும் பாக்கியமாக கருதுகிறேன்"என்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து ஈஷா யோகா மைய நிறுவனத் தலைவர் சத்குரு விவசாயம் தொடர்பாக பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்தார். நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது,
வேளாண்மை துறையில் மாற்றம் வேண்டும்
மத்திய அமைச்சருக்கு நான் வைக்கும் கோரிக்கை என்னவென்றால், வேளாண்மை துறையில் கொள்கை அளவில் அரசில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். விவசாயிகள் அவரது நிலத்தில் எதை விளைவித்தாலும் அது அவருக்கு சொந்தமாக வேண்டும்.
எட்டு அடி ஆழத்திற்கு கீழ் எது இருந்தாலும் அது விவசாயிகளுக்கு சொந்தமில்லை என்ற சட்டம் ஆங்கிலேயர்களால் கொண்டுவரப்பட்டது. இந்த சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என பிரதமரிடம் பலமுறை வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறேன். நான் எனது நிலத்தில் எதை விளைவித்தாலும் அதை எனக்கு சொந்தமாக வேண்டும், அதுபோல எது கிடைத்தாலும் எனக்கு சொந்தமாக வேண்டும். அதற்கான வரிகளை வேண்டுமானால் அரசு விதித்துக் கொள்ளலாம். இந்த மாற்றத்தை மத்திய அரசு செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறேன்.
மரம் சார்ந்து விவசாயமே நமது மண்ணையும் நதிகளையும் காப்பாற்றுவதற்கு மிகவும் முக்கியமானதாக விளங்குகிறது. இதனால் அந்த மரங்களை வளர்க்கும் விவசாயிகள் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவார்கள். காடுகளுக்கும், விவசாயத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமைகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். வேளாண் துறையில் கொள்கை அளவில் மாற்றங்களை கொண்டு வந்து சட்டத் திருத்தங்களை மேற்கொண்டால் மரம் சார்ந்த விவசாயம் பெருகி விவசாயிகள் காப்பாற்றப்படுவார்கள்" என்றார்.