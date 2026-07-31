காவிரியில் தமிழகத்தின் உரிமையை மத்திய அரசு பெற்று தரவேண்டும் - மாணிக்கம் தாகூர் கோரிக்கை
காவிரி நீர் பிரச்சனையை பொறுத்தவரை டெல்லி காங்கிரஸ் தலைமைக்கு எந்தவித குழப்பமும் இல்லை என மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 31, 2026 at 8:06 PM IST
சென்னை: காவிரி விவகாரத்தில் தமிழகத்துக்கு உரிய நீரை பெற்று தர வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளரும், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் பொறுப்பாளருமான குலாம் அகமது மிர் இன்று தமிழகம் வந்தார். அவரை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி. உட்பட முக்கிய தலைவர்கள் சென்னை விமான நிலையத்தில் வரவேற்றனர்.
தொடர்ந்து குலாம் அகமது மிர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியபோது, "சென்னைக்கு வந்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சியின் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்களுக்கான பயிற்சி முகாம் சென்னையில் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பயிற்சி முகாமின் நிறைவு நாளான சனிக்கிழமை காலை 10 மணியளவில் நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசியத் தலைவருமான ராகுல் காந்தி சென்னை வருகிறார்.
அவர் பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்று மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்களிடையே உரையாற்றுகிறார். இதைத்தொடர்ந்து டெல்லி திரும்புவதற்கு முன்பாக தமிழகத்தின் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்களையும் அவர் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது" என்றார்.
இதைத்தொடர்ந்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியபோது, "மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கான பயிற்சி முகாம் கடந்த 10 நாள்களாக சென்னையில் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த முகாமின் நிறைவு நாளில் நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி பங்கேற்கிறார். தமிழகத்தில் உள்ள 74 மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர்களுடனும் ராகுல் காந்தி சுமார் 6 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நேரடியாகக் கலந்துரையாட உள்ளார். அப்போது வருங்கால அரசியல் வியூகங்கள், கட்சியின் கட்டமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.
ராகுல் காந்தியின் இந்த சென்னை பயணம் முழுமையாகவும் பிரத்யேகமாகவும் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவதற்காக மட்டுமே திட்டமிடப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய அவர், "காவிரி நீர் விவகாரத்தில் இரண்டு விஷயங்களைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். கர்நாடகத்தில் உள்ள பாஜகவினர் கபினி அணைப் பகுதியில் திரண்டு தமிழகத்துக்கு தண்ணீர் திறந்து விடக்கூடாது என்று போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். ஆனால் தமிழகத்தில் உள்ள பாஜக தலைவர்களோ அல்லது டெல்லியில் உள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடியோ இதுகுறித்து வாய் திறக்கவில்லை.
மேகதாது அணை கட்டும் விவகாரத்திலும் காவிரி நீர் உரிமையிலும் தமிழகத்தின் நிலைப்பாடு மிகவும் தெளிவாக உள்ளது. தமிழக சட்டப்பேரவையில் அனைத்துக் கட்சிகளும் இணைந்து நிறைவேற்றிய தீர்மானத்துக்கு தமிழக காங்கிரஸ் முழு ஆதரவு அளிக்கிறது.
கர்நாடக அரசு குறுவை சாகுபடிக்குத் தேவையான உரிய நீரை உடனடியாகத் திறந்துவிட வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தலையிட்டு உரிய அழுத்தம் கொடுத்து தமிழகத்துக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயமான நீரைப் பெற்றுத்தர வேண்டும்.
காவிரி நீர் பிரச்சனையை பொறுத்தவரை டெல்லி காங்கிரஸ் தலைமைக்கு எந்தவித குழப்பமும் இல்லை. மாநிலங்களுக்கு இடையே நீர் பிரச்சினைகள் ஏற்படும்போது அந்தந்த மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டிகள் தங்கள் மாநில மக்களின் நலனுக்காக குரல் கொடுப்பது இயல்பானது. ஆனால் இரு மாநில முதலமைச்சர்களையும் அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டியது மத்திய அரசின் கடமை.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமூக வலைதளங்களில் வீடியோக்களையும், புகைப்படங்களையும் பதிவிடுவதில் காட்டும் ஆர்வத்தில் சிறிதளவாவது விவசாயிகளின் பிரச்சனைகளிலும் காட்ட வேண்டும். கர்நாடக மாநில பாஜக தலைவர்களின் போராட்டத்தை கண்டித்து தமிழகத்துக்கு நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய காவிரி நீரைத் திறந்துவிட உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.