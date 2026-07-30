பாலைவனமாக மாறி வறண்டு கிடக்கும் காவிரி - அதிர்ச்சி தரும் 'ட்ரோன்' காட்சி
திருச்சியில், இன்னும் ஒரு சில நாட்களில், குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் சிக்கல் ஏற்படும் என்று மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 30, 2026 at 4:52 PM IST
திருச்சி: இந்த ஆண்டு இதுவரை மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததாலும், போதிய அளவு மழை பெய்யாததாலும் காவிரி ஆறு பாலவனமாக வறண்டு காணப்படுகிறது. இதனால், திருச்சி மாவட்டத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.
ஆண்டுதோறும் மேட்டூர் அணை ஜூன் மாதம் 12 ஆம் தேதி பாசனத்திற்காக திறக்கப்படும். அந்த நீர், பாசனத்திற்கு பயன்பட்டலும், டெல்டா மாவட்டங்களின் குடிநீர் தேவையையும், நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை உயர்த்தவும் பயன்படும். ஆனால் இந்தாண்டு இதுவரை மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததால் விவசாயமும் பொய்த்து போனது. பல்வேறு இடங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடும் நிலவுகிறது.
காவிரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆகிய இரு முக்கிய குடிநீர் ஆதாரங்களும் வறண்டு காணப்படுவதால், திருச்சி மாநகராட்சிக்கு நாளொன்றுக்கு 15 மில்லியன் லிட்டர் நீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.
திருச்சி மாநகராட்சிக்கு தேவையான நீர், காவிரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆறுகளில் உள்ள 9 நீரேற்று நிலைங்கள் மூலம் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. திருச்சி மாநகராட்சியில் சுமார் 10.8 லட்சம் மக்கள் வசிக்கிறார்கள். அங்கு 1.20 லட்சம் குடிநீர் இணைப்புகள் உள்ளன. வழக்கமாக, நாளொன்றுக்கு 165 மில்லியன் லிட்டர் தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்படும். ஆனால் தற்போது 149-150 மில்லியன் லிட்டர் தண்ணீர் மட்டுமே விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. அதுவும் குறைந்து கொண்டே செல்கிறது.
மேட்டூர் அணையிலிருந்து குடிநீர் தேவைக்காக 1,000 கன அடி நீர் மட்டுமே திறக்கப்படுகிறது. அது, திருச்சி மாவட்டம் முக்கொம்புவிற்கு 90 முதல் 100 கனஅடி அளவாக மட்டுமே வருகிறது. ஏற்கெனவே, காவிரியும் கொள்ளிடமும் வறண்டு போய் உள்ளன. மழைப்பொழிவும் இல்லை. இதனால் நிலத்தடி நீர் மட்டம் வெகுவாக குறைந்து வருகிறது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் மட்டுமே குடிநீர் விநியோகிப்பதில் சிக்கல் இருக்காது எனவும், அதன்பின் தினமும் குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் சிக்கல் ஏற்படும் என்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
திருச்சி மாநகராட்சியில் ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள 1 முதல் 7 வார்டுகளுக்கு காலை, மாலை என இரு வேளையும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது காலை ஒருவேளை மட்டுமே குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. ஒரு சில பகுதிகளில் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தொடர்ந்து நீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டால், திருச்சி மாநகராட்சி முழுவதுமே ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததால் கடந்த மாதம் வரை டெல்டா பாசனத்திற்கு மட்டுமே பிரச்சனை ஏற்பட்டு, விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தது. தற்போது மக்களின் அடிப்படை தேவையான குடிநீருக்கே தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, தமிழ்நாடு அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து, கர்நாடக அரசிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையான நீரை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.