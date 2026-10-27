வ.உ.சி. துறைமுகத்தின் சரக்குக் கையாளும் திறன் 25 மில்லியன் டன்னாக உயர்வு
துறைமுகத்தின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துவதற்கும், சரக்குப் போக்குவரத்து இணைப்புகளை வலுப்படுத்துவதற்கும், உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை விரிவுபடுத்துவதற்கும் தொடர்ந்து நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என தூத்துக்குடி துறைமுக ஆணையத் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 27, 2026 at 11:05 PM IST
தூத்துக்குடி: வ.உ.சி. துறைமுகத்தின் சரக்குக் கையாளும் திறன் 25 மில்லியன் டன்னாக உயர்ந்துள்ளதாக துறைமுக ஆணையத் தலைவர் சுசாந்த் குமார் புரோஹித் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுகம், 2026–27 நிதியாண்டில் அக்டோபர் மாதத்திற்குள் 25 மில்லியன் டன் சரக்குகளைக் கையாண்டு புதிய மைல்கல் சாதனை படைத்துள்ளது. மேலும், சரக்குப் பெட்டகப் போக்குவரத்து மற்றும் ரயில் மூலம் சரக்குகளைக் கையாள்வதிலும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாகத் துறைமுக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து தூத்துக்குடி வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையம் சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "2026–27 நிதியாண்டில் அக்டோபர் மாதம் வரையிலான காலகட்டத்தில் சரக்குக் கையாளுதல் மற்றும் சரக்குப் பெட்டகப் போக்குவரத்தில் துறைமுகம் சிறப்பான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, அக்டோபர் 24-ஆம் தேதி 25 மில்லியன் டன் சரக்குகளைக் கையாண்டு புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
2026–27 நிதியாண்டின் அக்டோபர் மாதம் வரையிலான காலகட்டத்தில், வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுகம் மொத்தம் 25.18 மில்லியன் டன் சரக்குகளைக் கையாண்டுள்ளது. கடந்த 2025–26 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் கையாளப்பட்ட 24.44 மில்லியன் டன் சரக்குகளுடன் ஒப்பிடுகையில், தற்போது 3.01 சதவீத வளர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது.
சரக்குப் பெட்டகப் போக்குவரத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 4.94 லட்சம் TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) சரக்குப் பெட்டகங்கள் கையாளப்பட்ட நிலையில், நடப்பு நிதியாண்டில் 5.02 லட்சம் TEU சரக்குப் பெட்டகங்கள் கையாளப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் 1.76 சதவீத வளர்ச்சி எட்டப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ரயில் மூலம் சரக்குகளைக் கையாள்வதிலும் துறைமுகம் சாதனை படைத்துள்ளது. கடந்த நிதியாண்டில் இதே காலகட்டத்தில் 9,217.90 டன்னாக இருந்த ரயில் சரக்குப் போக்குவரத்து, நடப்பு நிதியாண்டில் 10,459.94 டன்னாக அதிகரித்துள்ளது. இதன் மூலம் 13.47 சதவீத வளர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது.
கடந்த 2025–26 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 2.33 லட்சம் டன் சரக்குகளை ரயில் மூலம் கையாண்ட நிலையில், நடப்பு நிதியாண்டில் 5.70 லட்சம் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது" என செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, 2026 செப்டம்பர் மாதத்தில் ஒரே நாளில் 32 கப்பல்கள் மூலம் 33,771 TEU சரக்குப் பெட்டகங்களைக் கையாண்டு, இதுவரை இல்லாத அதிகபட்ச மாதாந்திர கையாளுதல் சாதனையைத் துறைமுகம் பதிவு செய்துள்ளது.
மேலும், செப்டம்பர் மாதத்தில் JSW துறைமுகப் பல்நோக்கு முனையம் 24 மணி நேரத்தில் 43,052 டன் நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. இதற்கு முன்பு 24 மணி நேரத்தில் 41,853 டன் நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்ததே சாதனையாக இருந்தது.
ரயில் மூலம் உரங்களைக் கையாள்வதிலும் துறைமுகம் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது. செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி FACT, KRIBHCO மற்றும் IPL ஆகிய நிறுவனங்களுக்காக ஒரே நாளில் 8,061 டன் உரங்கள் ரயில் மூலம் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இதற்கு முன்பு ஒரே நாளில் அனுப்பப்பட்ட அதிகபட்ச அளவான 6,376.9 டன் சாதனை முறியடித்துள்ளது.
மேலும், ராஜா ஏஜென்சீஸ் நிறுவனம் மூலம் 100 ரயில் பெட்டிகளில் 6,376.9 டன் உரங்கள் ஹாவேரி, சன்னத் நகர், பெல்லாரி, காட்பாடி உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையத் தலைவர் சுசாந்த் குமார் புரோஹித் கூறும்போது, "சரக்கு கையாளுதல் மற்றும் சரக்குப் பெட்டகப் போக்குவரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த வளர்ச்சி, துறைமுகத்தின் செயல்திறன் மேம்படும். இதன் மூலம் நாட்டின் கடல்சார் வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் தூத்துக்குடி துறைமுகம் தொடர்ந்து ஆற்றிவரும் பங்களிப்பு வெளிப்படுகிறது.
துறைமுகத்தின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துவதற்கும், சரக்குப் போக்குவரத்து இணைப்புகளை வலுப்படுத்துவதற்கும், உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை விரிவுபடுத்துவதற்கும் தொடர்ந்து நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.