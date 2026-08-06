மதுரையை ஆண்ட பீட்டர் பாண்டியன் எனும் ரோஸ் பீட்டரும், மீனாட்சி அம்மன் மீதான அவரின் பக்தியும்
மதுரை மக்களின் சுக துக்கங்களில் பங்கு பெற்ற ரோஸ் பீட்டருக்கு பாண்டிய மன்னனுக்கு நிகரான தகுதியை வழங்கி 'பீட்டர் பாண்டியன்' என்று மதுரை மக்கள் அன்போடு அழைத்து மகிழ்ந்தனர்.
Published : August 6, 2026 at 7:00 PM IST
- BY இரா.சிவக்குமார்
மதுரை மாநகரம் பல அரிய வரலாற்றுத் தடங்களை பல்வேறு காலகட்டங்களில் பதித்து வந்துள்ளது. இவையெல்லாம் சங்க காலம் தொடங்கி இன்று வரை நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. மதுரையின் வரலாற்றில், பீட்டர் பாண்டியன் என்ற ஆங்கிலேயே கலெக்டர் பற்றிய பக்கங்களும் இடம்பெறுள்ளன. அவரை பற்றிய சிறப்பு செய்தித் தொகுப்பு இது.
இருள் கவ்விய இரவு நேரம். அன்றைக்கு அப்படியொரு பேய் மழை. தனது அறைக்குள் அமர்ந்து ஏதையோ எழுதிக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த வெள்ளைக்கார துரை. அப்போது ஜன்னலுக்கு வெளியே திடீரென்று ஒரு உருவம் தெரிகிறது. பச்சை நிறத்தில் உடை அணிந்த ஒரு சிறுமி. வெள்ளைக்கார துரையை கையசைத்து அழைக்கிறாள். அவரும் எழுந்து அறைக்கு வெளியே தாழ்வாரத்தில் நடந்து வந்து, சிறுமி அழைத்த திசை நோக்கிச் செல்கிறார். அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தபோது பின்னால் திடீரென பெரும் சத்தம். துரை திரும்பிப் பார்த்தபோது, அவரது வீடு மொத்தமாய் இடிந்து விழுந்து தரைமட்டமாகி இருந்தது.
அதிர்ச்சியில் உறைந்த அவர், மீண்டும் திரும்பி பார்க்கிறார். அங்கே அந்த சிறுமி இல்லை. சிறுமியின் பாத சுவடை பின்தொடர்ந்து செல்கிறார். அது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் முடிகிறது. அவருக்குப் புரிந்துவிட்டது. தன்னைக் காப்பாற்றியது மதுரை அரசாளும் அன்னை மீனாட்சி தான் என்று அவர் முழுமையாக நம்பினார். அந்த வெள்ளைக்காரத் துரை வேறு யாருமல்ல, ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் 1812-ஆம் ஆண்டு முதல் 1828 ஆம் ஆண்டு வரை மதுரையின் கலெக்டராக பதவி வகித்த ரோஸ் பீட்டர் என்பவர் தான் அவர்.
மதுரை மக்களின் சுக துக்கங்களில் பங்கு பெற்ற ரோஸ் பீட்டர், மக்களின் கலெக்டராகத் திகழ்ந்தார். அதனாலேயே மதுரை மக்கள், இவரை பாண்டிய மன்னனுக்கு நிகரான தகுதியை வழங்கி 'பீட்டர் பாண்டியன்' என்று அழைத்து மகிழ்ந்தனர்.
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பீட்டர் பாண்டியன்
தமது மொழி, பண்பாடு, சமயம் வேறாக இருந்தபோதும் கூட, மதுரை மக்களின் இறை நம்பிக்கையான மீனாட்சி அம்மனை ரோஸ் பீட்டரும் மனதார ஏற்றுக் கொண்டு வணங்கி மகிழ்ந்தார். மதுரையை ஆண்ட அங்கயற்கண்ணி மீனாட்சி மீது அளவற்ற இறைப்பற்றும், நம்பிக்கையும் கொண்டிருந்தார் ரோஸ் பீட்டர்.
மேலே சொல்லப்பட்ட சம்பவம் என்பது உண்மையோ, புனைவோ தெரியாது. ஆனால், இன்றும் மதுரை மக்களின் செவி வழிச் செய்தியாகவே இக்கதை இருந்து வருகிறது. பீட்டர் பாண்டியன், மீனாட்சி அம்மனுக்காக வழங்கிய 'பாத அங்கவடி' இன்றைக்கும் மீனாட்சி கோவிலுக்குள் வாழும் சாட்சியமாய் திகழ்கிறது.
பல லட்சம் மதிப்புள்ள அங்கவடி
இன்றைய மதிப்பில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த அங்கவடி, சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இந்த முறை ஆடி முளைக்கொட்டுத் திருவிழாவின் 8-ஆம் நாளில் மீனாட்சியின் காலில் அணிவிக்கப்பட்டிருந்ததை ஆன்மிக அன்பர்களும், ஆய்வாளர்களும் பெரிதும் அகமகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றுள்ளனர்.
211 சிவப்புக் கற்கள், 36 மரகதக் கற்கள், 40 பச்சை வைரம், 2 முத்து, 2 நீலம், 2 வைடூரியம் ஆகிய கற்களுடன் இந்த அங்கவடி மொத்தம் 27-12-0 தோலா எடை கொண்டது. 27 தோலா 12 மாஷா 0 குன்றி என்பது இதன் விளக்கம். 1 தோலா என்பது 11.664 கிராம். 1 மாஷா 0.972 கிராம். அதாவது இன்றைய எடை மதிப்பில் சுமார் 323.79 கிராம் ஆகும்.
புதுப்பித்துக் கொள்ளும் மாநகரம்
பீட்டர் பாண்டியன் குறித்த நிகழ்வை, "நாம் தொலைத்த மதுரை வீதிகள்' என்ற நூலின் ஆசிரியர்களில் ஒருவரான தமிழினியாள் நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "மதுரை மாநகரம், நீண்ட நெடிய வரலாறு கொண்ட மண். இதற்குப் பல பெருமைகள் உண்டு. எத்தனையோ படையெடுப்புகளுக்கு ஆளானாலும், சங்க காலத்தில் இருந்து தற்போது வரை தன்னைத்தானே புதுப்பித்துக் கொள்ளும் மாநகரமாக மதுரைத் திகழ்கிறது. இரவும் பகலும் தொடர்ந்து இயங்குகின்ற உலகின் வெகு சில நகரங்களுள் மதுரையும் ஒன்று. கடந்த 1812-இல் மதுரை கலெக்டராக இருந்த ரோஸ் பீட்டர், மீனாட்சி அம்மன் மீது அளவு கடந்த பக்தியும் நம்பிக்கையும் கொண்டிருந்தார்.
ஆடி முளைக்கொட்டு
தன் வீடு இடிந்தபோது சிறுமியாய் வந்து தன்னைக் காப்பாற்றியது மீனாட்சிதான் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது. அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தாம் வேறு மதத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றாலும், மீனாட்சி அம்மனுக்கு அங்கவடிகள் செய்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினார். இந்த அங்கவடிகள் விலை மதிக்க முடியாத பொருட்களால் ஆனவை.
மதுரையை ஆண்ட பீட்டர் பாண்டியன் எனும் ரோஸ் பீட்டரும், மீனாட்சி அம்மன் மீதான அவரின் பக்தியும்— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 6, 2026
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இதனை ஒவ்வொரு ஆடி முளைக்கொட்டுத் திருவிழாவின்போதும் மீனாட்சிக்கு அணிவிப்பது வழக்கம். சில ஆண்டுகளாக இல்லாமல் இருந்த அங்கவடிகளை, இந்த ஆண்டு கோவில் நிர்வாகம் அணிவித்திருந்தது பொதுமக்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் பெரிதும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்காக கோவில் நிர்வாகத்திற்கு நன்றி" என்று சொல்லி முடித்தார்.
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செயின்ட் ஜார்ஜ் தேவாலயம்
பீட்டர் பாண்டியன் என்று அழைக்கப்பட்ட ரோஸ் பீட்டரும், மதுரை மாநகரை தற்போதுள்ளதை போன்று விரிவாக்கம் செய்த பிளாக்பர்ன் என்ற கலெக்டரும் மதுரை மக்களால் இன்றும் போற்றிக் கொண்டாடப்படும் ஆங்கிலேய அதிகாரிகள்.
தெற்கு ஆவணி மூல வீதி மற்றும் மேல ஆவணி மூல வீதி சந்திப்பில் அமைந்துள்ள செயின்ட் ஜார்ஜ் தேவாலயத்தின் தாழ்வறையில் ரோஸ் பீட்டர் மீளாத் துயில் கொண்டிருக்கிறார். அங்குதான் அவருடைய கல்லறை அமைந்துள்ளது.
பிரிட்டனின் கார்ன்வால் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹார்லி என்ற இடத்தில் 1785-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி பிறந்த 'ரோஸ் பீட்டர்', கடந்த 1828-ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி மதுரையில் 'பீட்டர் பாண்டியனாக' காலமானார்.
(ஆகஸ்ட் 6 - இன்று பீட்டர் பாண்டியனின் நினைவு நாள்)