ஒன்றரை கிலோ தங்கத்துடன் தப்பி ஓடிய சிறுவன்... தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் மயிலாடுதுறை போலீசார்
தங்கத்தை திருடிக்கொண்டு தப்பிய சிறுவன் கடந்த வாரம் தான் சுஹாஷின் கடையில் வேலைக்கு சேர்ந்துள்ளார்.
Published : January 12, 2026 at 10:52 PM IST
மயிலாடுதுறை: நகைகளை உருக்கி தரும் கடையில் இருந்து ரூ.2 கோடி மதிப்புடைய ஒன்றரை கிலோ தங்கத்துடன் தப்பி ஓடிய 17 வயது சிறுவனை காவல்துறை தனிப்படை அமைத்து தேடி வருகிறது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், மயிலாடுதுறை பேருந்து நிலையம் அருகில் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த சுஹாஷ் என்பவர் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக தங்க நகைகளை உருக்கி தரும் கடை நடத்தி வருகிறார். இவரிடம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஓம்கார் என்ற 17 வயது சிறுவன் கடந்த வாரம் வேலைக்கு சேர்ந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், சம்பவத்தன்று கடையில் சுஹாஷ் மற்றும் ஓம்கார் ஆகிய இருவர் மட்டும் இருந்துள்ளனர். அப்போது, ஒன்றரை கிலோ தங்க நகைகளை உருக்கி அதனை பார் ஆக மாற்றிய சுகாஷ், அதனை எடை போட்டு எடுத்து வருமாறு சிறுவன் ஓம்காரிடம் கொடுத்துள்ளார்.
அதனை எடுத்துக்கொண்டு கடையின் முகப்பு பகுதிக்கு வந்த ஓம்கார், திடீரென மனம் மாறி தங்க பாரினை தூக்கிக்கொண்டு அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தார். இதனைக் கண்ட சுஹாஷ் கூச்சிலிட்டபடி சிறுவனை விரட்டிக்கொண்டு ஓடி இருக்கிறார். ஆனாலும், சிறுவன் ஓம்கார் அங்கிருந்து தப்பி தலைமறைவாகி விட்டார்.
அதன் பின்னர் சுஹாஷ் இது குறித்து மயிலாடுதுறை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்து உள்ளார். தகவல் அறிந்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்டாலின் சம்பவ இடத்துக்கு நேரில் வந்து விசாரணை மேற்கொண்டார். இந்நிலையில், சிறுவனை சிறுவனை தேடும் பணியில் தனிப்படை முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது.
மயிலாடுதுறை அருகே சுமார் ரூ.2 கோடி மதிப்புள்ள ஒன்றரை கிலோ நகையுடன் சிறுவன் தலைமறைவாகிய சம்பவம் அப்பகுதி வணிகர்கள் இடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.