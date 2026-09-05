ETV Bharat / state

திருச்சூர் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த மாணவனின் உடல் சொந்த ஊரில் நல்லடக்கம்

விபத்தில் பலியான 8 மாணவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் கேரளம் அரசு சார்பில் உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திருச்சூர் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த மாணவனின் உடலைக் கண்டு கதறி அழும் உறவினர்கள்
திருச்சூர் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த மாணவனின் உடலைக் கண்டு கதறி அழும் உறவினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 11:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: திருச்சூர் சாலை விபத்தில் பலியான மாணவன் சூர்யாவின் உடல், அவரது சொந்த ஊரான திண்டுக்கல்லில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், ரெட்டியார்சத்திரம் அருகே உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் படித்து வந்த மாணவர்கள் சூர்யா, சந்தோஷ், விஷ்வா ஜீவா, யுவசஞ்சித், பிரசன்னா, முரளி, கிருஷ்ணன், ஜோஸ்வாகில்சன் ஆகிய எட்டு பேர் ஒரே காரில் திண்டுக்கலில் இருந்து கேரள மாநிலம், திருச்சூருக்கு சென்றனர்.

இவர்களின் கார், திருச்சூர் அருகே நள்ளிரவு சென்று கொண்டிருந்தபோது எதிர்பாராத விதமாக லாரியின் பின்பக்கத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளது. இந்த விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே காரில் பயணித்த எட்டு பேரும் பலியாகியனர்.

சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த வந்த திருச்சூர் போலீசார், அனைவரின் உடலையும் மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர், பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு இளைஞர்களின் உடல்கள், அவர்களின் சொந்த ஊரான திண்டுக்கல், கோபால்பட்டி, ஒட்டன்சத்திரம், சேலம் மற்றும் மதுரை ஆகிய இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

இந்த நிலையில் திண்டுக்கல் வாழைக்காய்பட்டியைச் சேர்ந்த சூர்யாவின், உடல் இன்று (செப்.5) இரவு திண்டுக்கல் கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது சூர்யாவின் உடலை பார்த்ததும் பெற்றோர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் ஊர் மக்கள் என அனைவரும் கதறி அழுதது பார்ப்போரை கலங்கச் செய்யும் வகையில் அமைந்தது. பின்னர், இறுதி அஞ்சலியை அடுத்து சூர்யாவின் உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.

தொடர்ந்து, சூர்யாவின் உறவினர்கள் செந்தில் குமார், ஜீவா ஆகியோர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையி்ல், "சூர்யாவின் குடும்பம் மிகவும் ஏழ்மையானது. அவருடைய தந்தை அய்யப்பன் கூலி வேலை செய்கிறார். அவர்களின் ஒரே நம்பிக்கை சூர்யா மட்டும் தான். சூர்யாவும் தனது பொறுப்பை உணர்ந்து பொறியியல் படிப்பை படித்து வந்தார்.

அவருடைய வகுப்பில் படித்த 50 மாணவர்களில் முதல் மதிப்பெண் எடுக்கும் மாணவனாக சூர்யா இருந்தார். அதன் பலனாக கல்லூரியில் நடந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் சூர்யாவுக்கு நல்ல சம்பளத்துடன் வேலை கிடைத்திருந்தது. இன்னும் 2 மாதங்களில் கல்லூரி படிப்பை முடித்துவிட்டு அந்த தனியார் நிறுவனத்தில் சூர்யா பணியாற்ற இருந்தார்.

இதையும் படிங்க: குடிநீர் இணைப்பு திட்டத்துக்காக வைக்கப்பட்ட குழாய்கள் தீப்பற்றி எரிந்ததால் பரபரப்பு

அவரின் குடும்பத்தினரும் அதை நினைத்து மகிழ்ச்சியில் இருந்தனர். ஆனால் அவர்களின் மகிழ்ச்சி, தற்போது பெரும் துயரமாக மாறிவிட்டது. சூர்யா, கல்விக் கடன் பெற்று தான் படித்து வந்தார். தற்போது அவர் விபத்தில் இறந்து விட்டதால் அவர் பெற்ற கல்விக்கடனை தள்ளுபடி செய்ய தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

அதுமட்டுமின்றி விபத்தில் பலியான 8 கல்லூரி மாணவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் தமிழ்நாடு அரசும், கேரள அரசும் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். மேலும் இறந்த மாணவர்களின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலையும் வழங்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்தனர்.

TAGGED:

கார் விபத்தில் உயிரிழந்த மாணவர்கள்
THRISSUR CAR ACCIDENT
CAR ACCIDENT
DINDIGUL ENGINEERING STUDENT
COLLEGE STUDENT DIED IN ACCIDENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.