ETV Bharat / state

நாம் பறக்கவிட்ட கருப்புக்கொடி, பாஜகவின் காவிக்கொடியை வீழ்த்தியுள்ளது; திருப்பூர் பரப்புரையில் ஸ்டாலின் பெருமிதம்

என்கிட்ட மோதாதே, இது பெரியாரின் தமிழ்நாடுடா, வம்புக்கு இழுக்காதே, இது அண்ணாவின் கோட்டையடா, இனி தப்பாட்டம் என்னோடு ஆடாதே, அப்புறமா குட்டு பட்டு ஓடாதே, இதைத்தான் இப்போது தமிழ்நாடு படுகிறது" என பாடினார்.

முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் (கோப்புப்படம்)
முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் (கோப்புப்படம்)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 9:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பூர்: நாம் பறக்கவிட்ட கருப்புக் கொடி, பாஜக பறக்கவிட நினைத்த காவிக் கொடியை வீழ்த்தியுள்ளதாக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தமிழகம் முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றார். அந்த வகையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் திமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அவர் இன்று தேர்தல் பரப்புரை செய்தார்.

காங்கேயம் தொகுதியில் திமுக-வின் மு.பெ. சாமிநாதன், பல்லடம் தொகுதியில் திமுக-வின் க.செல்வராஜ், திருப்பூர் வடக்கு தொகுதியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ரவி, திருப்பூர் தெற்கு தொகுதியில் திமுக-வின் தினேஷ்குமார், அவினாசி (தனி) தொகுதியில் திமுக-வின் கோகிலா மணி, தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் திமுக-வின் இந்திராணி, உடுமலைப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக-வின் ஜெயக்குமார், மடத்துக்குளம் தொகுதியில் திமுக-வின் ஜெயராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இவர்களை ஆதரித்து தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் திருப்பூர் பாண்டியன் நகரில் பிரச்சாரம் செய்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "என்கிட்ட மோதாதே, நான் ராஜாதி ராஜனடா, என்கிட்ட மோதாதே, இது பெரியாரின் தமிழ்நாடுடா, வம்புக்கு இழுக்காதே, இது அண்ணாவின் கோட்டையடா, இனி தப்பாட்டம் என்னோடு ஆடாதே, அப்புறமா குட்டு பட்டு ஓடாதே, இதைத்தான் இப்போது தமிழ்நாடு படுகிறது" என்று பாடினாப்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நாம் பறக்க விட்ட கருப்புக் கொடி, பாஜக பறக்கவிட நினைத்த காவிக் கொடியை வீழ்த்தியுள்ளது. இது தான் திமுக. தொகுதி மறுவரையறையை முதலில் எதிர்த்தது தமிழ்நாடுதான். இதற்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றினோம். அப்போது, அதிமுக, சட்டமன்றத்திற்குள் ஒன்றும், வெளியில் ஒன்றும் என பேசியது. உண்ட வீட்டுக்கே துரோகம் செய்தவர் தான் பழனிசாமி. அதிமுக-விடம் ஆட்சியை வழங்கினால் தமிழ்நாடு தப்பிக்காது. பாஜக-வுடன் சேர்ந்து அதிமுக இரட்டை வேடம் போடுகிறது.

இந்த ஆட்சியில், நொய்யல் ஆறு மேம்பாட்டுப் பணி, 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பரப்பிக்குளம் கால்வாய் தூர்வாரும் பணி, உயர்மட்டப் பாலங்கள், தாராபுரம், வேலம்பாளையத்தில் அரசு மருத்துவமனை, சிவன்மலையில் விளையாட்டுப் பூங்கா, திருமுருகன்பூண்டியில் மினி டைட்டில் பார்க் என பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதுமாதிரியான எந்த திட்டங்களையும் அதிமுக செய்யவில்லை. அவர்களின் உரிமையாளர் மோடியும் செய்யவில்லை.

பணமதிப்பிழப்பு, ஜிஎஸ்டி-ஆல் ஒட்டுமொத்த மேற்கு மண்டலத்திலும் தொழில் பாதிப்பு ஏற்பட்டதை தொழிற்துறையினர் மறக்கமாட்டார்கள். ஒன்றிய பாஜக அரசின் தவறான கொள்கையால் தொழில் நகரமான திருப்பூர் கடும் இன்னலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது. மேற்கு மண்டலத்தில் பிரபல உணவக உரிமையாளர், ஜிஎஸ்டி சிக்கல்கள் குறித்து பேசியதற்காக மன்னிப்புக் கேட்க வைத்தது பாஜக.

திமுக கொண்டு வரும் திட்டங்களைப் பல்வேறு மாநிலங்கள் தற்போது அமல்படுத்தி வருகின்றன. பாஜக அரசும் அதை காப்பியடித்து வருகிறது. மகளிர் உரிமைத் தொகை, விடியல் பயணத் திட்டம், நான் முதல்வன் திட்டம், இல்லம் தேடிக் கல்வி, நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டம் என சாதனைகளை விளக்கிக் கூறவே தனியாக நாம் மாநாடு போட வேண்டும். சுயநலத்திற்காகத் தமிழகத்தைக் காவு கொடுக்கத் துணிந்துள்ள பழனிசாமிக்கு 11 ஆவது தோல்வியைத் தர வேண்டும்," என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய ஸ்டாலின், "11.1 சதவீத வளர்ச்சியை தமிழகம் அடைந்துள்ளது. அதிமுக, பாஜகவிற்குப் போடப்படும் வாக்குகள் தமிழகத்தின் முன்னேற்றத்திற்குப் போடும் தடைக்கற்கள். நமது தேர்தல் வாக்குறுதிதான் சூப்பர் ஸ்டார். திருப்பூர் உள்ளிட்ட தொழிற்சாலைகள் உள்ள பகுதிகளில் வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களுக்கு உதவியாக 1,000 குழந்தைகள் காப்பகங்கள் அமைக்கப்படும்," என்று வாக்குறுதி அளித்தார்.

மேலும், "பிரதமர் இன்று கோவைக்கு வந்துள்ளார். மகளிர் இட ஒதுக்கீட்டை திமுக ஆதரிக்கவில்லை என்று பொய்யான குற்றச்சாட்டைக் கூறுகிறார். 33 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டைத் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரித்து 36 மாதங்கள் ஆகின்றன. தமிழகத்தில் மீண்டும் திராவிட ஆட்சி வர வேண்டும். அதற்கு அனைவரும் உதய சூரியன் சின்னத்திற்குப் பெருவாரியான வாக்குகளை வழங்க வேண்டும்" என்று ஸ்டாலின் பேசினார்.

TAGGED:

முக ஸ்டாலின்
BJP
SAFFRON FLAG
CM MK STALIN
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.