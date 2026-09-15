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பரபரக்கும் தேர்தல் களம் - தவெகவிற்கு இடைத்தேர்தல் வெற்றி எவ்வளவு முக்கியம்?

அரசியல் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் அழுத்தங்களை சமாளிக்கவும், சட்டப்பேரவையில் தார்மிக ரீதியாக எண்ணிக்கை அடிப்படையில் தனது இருப்பை நிலை நிறுத்திக் கொள்ளவும் இடைத்தேர்தல் வெற்றி தவெகவுக்கு முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.

முதலமைச்சரும் தவெக தலைவருமான விஜய் பொதுத் தேர்தல் பிரச்சாரம் - கோப்புப்படம்
முதலமைச்சரும் தவெக தலைவருமான விஜய் பொதுத் தேர்தல் பிரச்சாரம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 7:01 PM IST

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-BY பாண்டியராஜ்.ப

தமிழ்நாட்டில் 2 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு, வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு, வேட்புமனு தாக்கல், தேர்தல் பிரச்சாரம் என தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது. இந்த தேர்தலில், தவெகவின் வெற்றி ஏன் முக்கியம் என்று விரிவாக பார்ப்போம்.

தமிழ்நாட்டில் திருச்சி கிழக்கு, கரூர், விராலிமலை, அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை, மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய ஏழு சட்டமன்ற தொகுதிகள் காலியாக உள்ளன. அவற்றில் தேர்தல் வழக்கில் சிக்காத செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் ஆகிய 2 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு மட்டும் வரும் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட உடனேயே தமிழ்நாட்டின் அரசியல் களமும், தேர்தல் களமும் பரபரக்க தொடங்கிவிட்டன.

ஐந்து முனைப் போட்டி

இடைத்தேர்தலை மிகவும் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்த ஆளும் கட்சியான தவெக, ஆட்சியை இழந்த வேகத்தில் இருக்கும் திமுக, தங்களின் சொந்த உறுப்பினர்களை இழந்து, இடைத்தேர்தல் அறிவித்த மறுநாளே விருப்பமனு விநியோகத்தை தொடங்கிய அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் யாரும் எதிர்பாராத விதமாக களத்தில் இறங்கிய கம்யூனிஸ்டுகள் என தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தலில் இம்முறை ஐந்து முனை போட்டி நிலவுகிறது.

முதல் இடைத்தேர்தல் களம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் யாருக்கும் தனிப் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், காங்கிரஸ், விசிக, ஐயூஎம்எல் மற்றும் 2 கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவோடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சியில் நடைபெறும் முதலாவது சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் என்பதால் ஆட்சி ரீதியாகவும், அரசியல் ரீதியாகவும், மிக மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.

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தவெகவிற்கு இடைத்தேர்தல் வெற்றி எவ்வளவு முக்கியம்?

பல்வேறு கட்சிகளின் ஆதரவோடு தவெக ஆட்சியில் இருந்தாலும், சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை வலுப்படுத்தும் விதமாகவும், கட்சி மற்றும் ஆட்சியின் மீதான சான்றாகவும், ஆதரவு கட்சிகளின் அதிருப்தி கருத்துகளை சமாளிக்கவும் இடைத்தேர்தல் வெற்றி தவெகவிற்கு மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.

பெரும்பான்மையை அதிகரித்தல்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் 5 உறுப்பினர்கள் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் தலா இரண்டு உறுப்பினர்களின் ஆதரவோடு ஆட்சி நடத்தி வருகிறது.

இந்த சூழலில்தான் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசியல் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் அழுத்தங்களை சமாளிக்கவும், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தார்மிக ரீதியாக எண்ணிக்கை அடிப்படையில் தனது இருப்பை நிலை நிறுத்திக் கொள்ளவும், சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மை பலத்தை அதிகரிக்கவும், தவெகவிற்கு மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல் வெற்றி அவசியமாக பார்க்கப்படுகிறது.

அழுத்தமில்லா ஆட்சி

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தற்போது தவெகவிற்கு 107 (சபாநாயகர் உட்பட) உறுப்பினர்கள் உள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் - 5 மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் - 2 இந்திய கம்யூனிஸ்ட் - 2 விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி - 2 இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் - 2 உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவோடு தவெக அரசிற்கு நேரடி ஆதரவாக 120 பேர் உள்ளனர்.

தவெக அரசின் செயல்பாடுகளை அவ்வப்போது கம்யூனிஸ்டுகள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். தவெக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு இரண்டு முறை அழைப்பு விடுத்தும், வெளியில் இருந்து ஆதரவை வழங்கி வரும் கம்யூனிஸ்டுகளின் அழுத்தங்களை சமாளிக்க தவெக முயற்சி செய்கிறது. இதனால், நடைபெற உள்ள இடைத்தேர்தலில், இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளின் வெற்றி தவெக அரசுக்கு மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஆட்சிக்கான சான்று

அரசியல் கட்சி தொடங்கி இரண்டு ஆண்டுகளிலேயே தவெக ஆட்சியைப் பிடித்திருந்தாலும், தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற 125 நாட்களுக்குப் பின் நடைபெறக்கூடிய முதல் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் என்பதால், இது, தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் நிர்வாகத் திறன், மக்கள் நலத்திட்டங்கள், அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் செயல்பாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களின் மதிப்பீடாக பார்க்கப்படும். இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெறும் பட்சத்திலேயே, தவெக அரசின் மீதான மக்களின் சான்றாக இத்தேர்தல் பார்க்கப்படும்.

தவெக மீதான நம்பிக்கையை அதிகரிக்க...

கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற 6 உறுப்பினர்கள் தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து, தவெகவில் இணைந்தனர். மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் அதிமுக சார்பில் வென்ற மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா ஆகிய இருவருக்கும் தவெக வாய்ப்பு வழங்கி உள்ளது. மீண்டும் அதே தொகுதியில் போட்டியிடும் இருவரும் வெற்றிப்பெறும் பட்சத்தில், மாற்றுக் கட்சிகளில் இருந்து மேலும் பலரை தவெகவிற்கு அழைத்து வரக்கூடிய நம்பிக்கையை அந்த வெற்றி ஏற்படுத்தும் என்றும் தவெக நம்புகிறது.

அதேபோல், ஒரு கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று, பின்னர் தங்களின் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தற்போது வேறு ஒரு கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை மக்கள் ஏற்றுக் கொள்வார்களா என்பதை பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் தேர்தலாகவும் தவெக இதனை அணுகுகிறது.

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விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி

2026 ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்னர், சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமாகவும், வீட்டில் உள்ள குழந்தைகள் மூலமாகவும் ஏமாற்றி ஆட்சியைப் பிடித்துவிட்டனர் என்றும், குதிரை பேரம் மூலமாகவும் ஆட்சியை தக்கவைத்துக் கொண்டனர் என்றும் தவெகவை தொடர்ச்சியாக பிரதான எதிர்க்கட்சிகளான திமுகவும், அதிமுகவும் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. இந்நிலையில், இந்த இரண்டு தொகுதிகளை மீண்டும் கைப்பற்றி, தவெகவின் செல்வாக்கை வீழ்த்த அதிமுக, திமுக என இரண்டு திராவிட கட்சிகளும் கடுமையாக களப்பணியாற்றி வருகின்றன.

ஏற்கெனவே நடைபெற்ற சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில் இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளை வீழ்த்தி ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்ந்தது போல், நடைபெற உள்ள இந்த இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலிலும், வெற்றி பெற்று எதிர்க்கட்சிகளின் இந்த 125 நாள்கள் விமர்சனங்களுக்கு பதிலடியும், முற்றுப்புள்ளியும் வைக்கப்படும் என்று தவெக நம்புகிறது.

எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் குற்றச்சாட்டுகளுக்கும், இது வலுக்கட்டாயமாக திணிக்கப்பட்ட தேர்தல் என்று தெரிவித்துள்ள கம்யூனிஸ்டுகளின் விமர்சனத்திற்கும் பதிலடியாக அமையுமா? அல்லது தவெக அரசின் மீதான மக்களின் மனநிலையின் அளவுகோலாக இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் அமையுமா? என்பது அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி தெரிந்துவிடும்.

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