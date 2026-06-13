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ஹைட்ரோ கார்பன் கிணறுகள் திட்டத்தை தடுத்து நிறுத்துக - தமிழக அரசை வலியுறுத்திய மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பு

பரங்கிப்பேட்டை அருகே கடலில் ஹைட்ரோ கார்பன் கிணறுகள் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளிக்க கூடாது என மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.

மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பு
மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 11:53 AM IST

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மயிலாடுதுறை: பரங்கிப்பேட்டை அருகே கடலில் ஹைட்ரோ கார்பன் கிணறுகள் அமைக்கும் முயற்சியை தமிழ்நாடு அரசு தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். இல்லையென்றால் போராட்டம் நடத்தப்படும் என மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை பகுதியில் கடலில் இருந்து சுமார் 18 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் நான்கு ஹைட்ரோ கார்பன் கிணறுகளை அமைப்பதற்கான திட்ட முன்மொழிவை, இந்துஸ்தான் ஆயில் எக்ஸ்ப்ளரேஷன் கம்பெனி என்ற நிறுவனம், தமிழ்நாடு கடலோர மண்டல மேலாண்மை ஆணையத்திடம் விண்ணப்பம் அளித்துள்ளது. இதற்கு தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளிக்க கூடாது என மயிலாடுதுறையில் நடைபெற்ற மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு இயக்க கூட்டமைப்பில் கூட்டத்தில் தீர்மானம் இற்றப்பட்டது.

இது குறித்து கூட்டமைப்பின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் மீத்தேன் ஜெயராமன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், “தமிழ்நாடு அரசு டெல்டா மாவட்டங்களை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்துள்ளது. கடலூர் மாவட்டத்தின் பரங்கிப்பேட்டை உள்ளிட்ட ஐந்து வட்டங்கள் இந்த பாதுகாப்பு வேளாண் மண்டலத்தில் வருகின்றன.

ஆனால் விதியை மீறி ஹைட்ரோ கார்பன் கிணறு அமைக்க தனியார் நிறுவனத்திற்கு அனுமதி அளித்தால், அந்த பகுதியில் கடல் மாசுபாடு மற்றும் மீன்வளம் அழியும். இப்பகுதியில் கிணறுகள் அமைத்தால் அப்போது நடைபெறும் சோதனைகளால் ஏற்படும் நில அதிர்வு மற்றும் தொடர் வெடி சப்தம் மீன் வளத்தை பாதிக்கும். மேலும், கடலில் மீனவர்கள் படகுகளில் செல்ல முடியாத நிலைமை ஏற்படும்.

பரங்கிப்பேட்டை அருகே அமைந்துள்ள அலையாத்தி காடுகள் முற்றிலும் அழிந்து போகும் நிலைமை உருவாகும். மீனவர்கள் வாழ்வாதாரம் இழந்து இந்த பகுதியில் இருந்து வெளியேறக்கூடிய நிலைமை உருவாகும். இந்த ஒரு கம்பெனிக்கு அனுமதி அளித்தால் தொடர்ந்து ஒஎன்ஜிசி, வேதாந்தா போன்ற பெரு நிறுவனங்கள் அடுத்தடுத்து இந்த பகுதியில் எண்ணெய் கிணறுகள் அமைக்க முன்வருவார்கள்.

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கடற்கரையில் இருந்து 22 கிலோ மீட்டர் தொலைவு என்பது மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதியாகும். ஆரம்ப நிலையிலேயே தமிழ்நாடு அரசு இந்த விண்ணப்பத்தை நிராகரிக்க வேண்டும். முந்தைய அரசுகள் போல் செயல்பட்டு எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு கடலில் எண்ணெய் துரப்பணத்திற்கு அனுமதி வழங்கக் கூடாது.

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். இப்பகுதியில் ஹைட்ரோ கார்பன் கிணறுகள் அமைக்க திட்டமிடுவதை எதிர்த்து, மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பு சார்பாக பரங்கிப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அனைத்து மக்களையும் ஒருங்கிணைத்து கூட்டு போராட்டங்கள் நடத்த திட்டமிட்டு வருகிறோம். ஒரு போராட்ட சூழல் உருவாவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு இடம் கொடுக்காமல் பொதுமக்களின் நலன் கருதி இந்த திட்டத்தை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

THE ANTI METHANE PROJECT FEDERATION
PARANGIPETTAI HYDROCARBON WELLS
ஹைட்ரோ கார்பன் கிணறுகள்
பரங்கிப்பேட்டை
HYDROCARBON WELLS PROJECT

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