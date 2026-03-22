மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட அதிமுக கூட்டணி தோல்வியை சந்திக்கும் - செந்தில் பாலாஜி திட்டவட்டம்

எதிரணியினர் அரசின் திட்டங்களை கூறி வாக்கு சேகரிக்க முடியாமல் தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சனங்களை வைப்பது, ஒருமையில் பேசுவது என தரம் தாழ்ந்த அரசியலை முன்னெடுத்துள்ளனர் என்று செந்தில் பாலாஜி குற்றம்சாட்டினார்.

செந்தில் பாலாஜி - செய்தியாளர் சந்திப்பு
Published : March 22, 2026 at 7:37 PM IST

கரூர்: மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட அதிமுக கூட்டணி, வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தோல்வியை சந்திக்கும் என திமுக மேற்கு மண்டல பொறுப்பாளர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

கரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உள்பட்ட இடங்களில் திமுக கூட்டணி நிர்வாகிகள், செயல்வீரர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் திமுகவின் மேற்கு மண்டல பொறுப்பாளர் செந்தில் பாலாஜி கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். பின்னர், கரூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றப்பட்ட 5,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை ஆதாரங்களுடன் வெளியிட்டு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், "திமுக அரசின் திட்டங்களை மக்களிடம் சொல்லி வாக்கு சேகரிக்கும் வாய்ப்பினை தமிழக முதலமைச்சர் வழங்கி இருக்கிறார். ஆனால், எதிரணியினர் அரசின் திட்டங்களை கூறி வாக்கு சேகரிக்க முடியாமல் தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சனங்களை வைப்பது, ஒருமையில் பேசுவது என தரம் தாழ்ந்த அரசியலை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

கரூர் மாவட்டத்தில், அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் என்னென்ன திட்டங்களை செய்ய இருக்கிறோம் என்பதை கூறி வாக்கு சேகரிக்க இருக்கிறோம். கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலைப் போலவே, கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு தொகுதிகளிலும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் திமுக வெற்றி பெறும்" என்று தெரிவித்தார்.

கரூர் மாவட்டத்தில் பொதுமக்களை பட்டியில் அடைத்து வைப்பதாக தேர்தல் ஆணையத்தில் எதிரணியினர் புகார் அளித்திருப்பது குறித்து கேட்டதற்கு, "எதிர் முகாமில் இருப்பவர்களின் குற்றச்சாட்டுகள் சரியா என்பதை ஊடகங்கள் சரிபார்க்க வண்டும்" என்று பதில் அளித்தார்.

அவர் மேலும் கூறுகையில், "கரூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 5,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்டங்களை செய்ததற்கு புகைப்பட ஆதாரத்துடன் புத்தகத்தை வெளியிட்டுள்ளோம். தேர்தல் காலத்தில் தற்காலிக பணிமனைகளை அமைத்து, தேர்தல் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். அந்த தகர கொட்டகைகளை எதிரணியில் உள்ளவர்களைப் போல் மனிதபட்டிகள் என கூறுவது சரியல்ல.

தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார். 200க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்று மீண்டும் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்கும். மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட கூட்டணிதான் பாஜகவின் என்டிஏ கூட்டணி. திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியதைப் போல,வரும் தேர்தலில் தமிழ்நாடு அணிக்கும், டெல்லி அணிக்கும் இடையேதான் போட்டி. இறுதியில் வெற்றி பெறப்போவது தமிழ்நாடு அணி தான். கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு தொகுதிகளில் கரூரில் அதிமுக மிக குறைவான வாக்குகளை பெறும்.

அதிமுக சார்பில் செய்யப்படும் பிரச்சாரத்தில் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக தரம் தாழ்ந்த விமர்சனங்கள் பொதுவெளியில் வைக்கப்படுவதால் மக்கள் முகம் சுளிக்கும் அளவுக்கு உள்ளது. தேர்தல் நேரத்தில் புகார்கள் அளிப்பது, எதிர் அணியின் இயலாமையை மறைப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கையாகத் தான் பார்க்கிறோம்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.

