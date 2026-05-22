தொடங்கியது 49- வது ஏற்காடு கோடைவிழா - குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்

மலர்க்கண்காட்சியில் செல்ஃபி புகைப்படங்களை எடுத்து மகிழ்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 22, 2026 at 4:10 PM IST

சேலம்: 49-வது ஏற்காடு கோடை விழா மற்றும் மலர்க்கண்காட்சி ஏற்காட்டில் இன்று (மே 22) கோலாகலமாகத் தொடங்கியுள்ளது.

ஏழைகளின் ஊட்டி என்றழைக்கப்படும் சேலம் மாவட்டம், ஏற்காட்டிற்கு நாள்தோறும் வெளிமாவட்டங்கள், வெளிமாநிலங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். இயற்கை எழில்மிகு சேர்வராயன் மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள ஏற்காட்டில் படகு இல்லத்தில் படகு சவாரி செய்தும், சேர்வராயன் மலைக்கோயில், காட்சிமுனை, அண்ணா பூங்கா, லேடீஸ் சீட், ஜென்ஸ் சீட் உள்ளிட்ட இடங்களை சுற்றிப் பார்த்து மகிழ்கின்றனர். குறிப்பாக, வார இறுதி நாட்களான சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஏற்காட்டில் கூட்டம் அலைமோதும்.

அந்த வகையில், ஆண்டுதோறும் ஏற்காட்டில் நடைபெறும் கோடைவிழா மற்றும் மலர்க்கண்காட்சி இன்று (மே 22) தொடங்கியுள்ளது. 49-வது ஏற்காடு கோடைவிழா மற்றும் மலர்க்கண்காட்சியை சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் ரிப்பன் வெட்டி தொடங்கி வைத்தார்.

வெள்ளை ரோஜா மலர்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஆடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

நிகழ்ச்சியில், ஏற்காடு அதிமுக எம்எல்ஏ உஷாராணி, சேலம் மேற்கு தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ லட்சுமணன், வீரபாண்டி தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ பழனிவேல் மற்றும் துறைச் சார்ந்த அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

பரதநாட்டிய மங்கைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் கவரும் வகையில் சுமார் 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மலர்களால் பல்வேறு அலங்காரங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், 45,000 ரோஜா மலர்களைக் கொண்டு டெடிபியர் உருவம் தத்ரூபமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 15,000 ரோஜா மலர்களைக் கொண்டு பரதநாட்டிய மங்கைகள் உருவமும், இரட்டை இதயம் 10,000 மலர்களாலும், பிறைநிலா உருவம் 8,000 மலர்களாலும், மான் 7,000 மலர்களாலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ரோஜா மலர்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள முயல், வாத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் உலகிற்கு உணவளிப்போம் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் குறித்து உழவு மாடுகளுடன் விவசாயி உழவு மேற்கொள்ளுதல், கறவை மாடு, கன்று குட்டிகள், ஆடு, சேவல், கோழி முயல், வாத்து, தேனீ மற்றும் பண்ணை வீடு போன்ற உருவங்கள் 90,000 ரோஜா மலர்களை கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே போல் அண்ணா பூங்காவில் 30,000-க்கும் மேற்பட்ட பல்வேறு வகையான வண்ண மலர்களைக் கொண்ட அலங்கார பூந்தொட்டிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ரோஜா மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள டெடிபியர் உருவம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்று (மே 22) முதல் மே 28-ம் தேதி வரை ஏழு நாட்களுக்கு கோடைவிழா மற்றும் மலர்க்கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளது. நாள்தோறும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டத்தின் சார்பில் ஆரோக்கியமான குழந்தைகள் போட்டி, பாரம்பரிய உணவுப் போட்டி, மகளிர் திட்டத்தின் சார்பில் கோலப்போட்டி, பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளது. கால்நடை பராமரிப்புத்துறையின் சார்பில் செல்லப் பிராணிகள் (நாய்கள்) கண்காட்சி, கலைப்பண்பாட்டுத்துறை மற்றும் சுற்றுலாத்துறை ஒருங்கிணைந்து பல்வேறு கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படவுள்ளன.

அண்ணா பூங்காவில் வைக்கப்பட்டுள்ள அலங்கார பூந்தொட்டிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
கடந்த ஆண்டில் சுமார் 1.16 லட்சம் பேர் மலர்கண்காட்சியைக் கண்டு ரசித்திருந்த நிலையில், நடப்பாண்டில் சுமார் 2 லட்சம் பேர் வரை கோடைவிழாவிற்கு வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்காட்டிற்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வசதிக்காக அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அலங்கார பூந்தொட்டிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனிடையே மலர்க்கண்காட்சியை முன்னிட்டு ஏற்காட்டில் சுற்றுலாப் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது. சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகரிப்பால் சாலையோரக் கடைகளில் விற்பனை ஜோராக நடைபெற்று வருவதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

